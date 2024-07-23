Бойцы 79 ОДШБр провели инспекцию "Донбасс-Арены" и обнаружили российский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Николаевские десантники с помощью дрона провели инспекцию "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". По российской технике сразу нанес удар HIMARS.

Об этом сообщили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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