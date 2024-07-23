Бойцы 79 ОДШБр провели инспекцию "Донбасс-Арены" и обнаружили российский ЗРК "Тор". ВИДЕО
Николаевские десантники с помощью дрона провели инспекцию "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". По российской технике сразу нанес удар HIMARS.
Об этом сообщили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Картина "Ленин в Разливе". На полотне у шалаша хромачи Дзержинского и туфельки Наденьки Крупской. А где же Ленин? А Ленин в Разливе.