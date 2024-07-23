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Бойцы 79 ОДШБр провели инспекцию "Донбасс-Арены" и обнаружили российский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Николаевские десантники с помощью дрона провели инспекцию "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". По российской технике сразу нанес удар HIMARS.

Об этом сообщили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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уничтожение (6916) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) ЗРК (200)


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V trubu zalitela varona ...... klass
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22.07.2024 21:53 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть окупантам-рашистам в Мирній Україні!!
Україна, переможе окупантів з мацковії!!
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22.07.2024 21:54 Ответить
Неочікуваний кінець
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22.07.2024 21:57 Ответить
А де зйомка "Тор" на "Донбас-арені"?
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22.07.2024 22:30 Ответить
вам же сказали где. На Донбасс-арене.
Картина "Ленин в Разливе". На полотне у шалаша хромачи Дзержинского и туфельки Наденьки Крупской. А где же Ленин? А Ленин в Разливе.
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23.07.2024 08:37 Ответить
де сказано що тор був саме на "Донбас-арені"? а саме знищення на 10-й секунді!
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23.07.2024 12:47 Ответить
Это акула пера так пишет заголовки. Имелось в виду два РАЗНЫХ события - облёт стадиона и обнаружение бука...
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23.07.2024 09:36 Ответить
Именно так!
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23.07.2024 13:55 Ответить
 
 