Силы обороны обнаружили трех замаскированных в посадке оккупантов и ликвидировали их. ВИДЕО

Украинские воины обнаружили российских оккупантов, которые замаскировались в посадке на Донечиине. Ни одного шанса на спасение - трое солдат противника, которые не ждали засады, за считанные секунды были ликвидированы.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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