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Новости Видео Война
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Силы обороны обнаружили трех замаскированных в посадке оккупантов и ликвидировали их. ВИДЕО

Украинские воины обнаружили российских оккупантов, которые замаскировались в посадке на Донечиине. Ни одного шанса на спасение - трое солдат противника, которые не ждали засады, за считанные секунды были ликвидированы.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 14-го полка ВСУ уничтожили вражеские камеры, антенны, комплексы наблюдения и РЛС оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+5
************.... щастить..!!
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22.07.2024 23:22
+3
Добра робота! Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Це не по саммітам «міру-мір»Зеленському катати натовп з дивним чумаданами!!
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22.07.2024 23:30
+2
Спочатку відлетіла макитра в потім дупа задиміла...
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23.07.2024 00:08
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************.... щастить..!!
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22.07.2024 23:22 Ответить
Добра робота! Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Це не по саммітам «міру-мір»Зеленському катати натовп з дивним чумаданами!!
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22.07.2024 23:30 Ответить
А що то за дим такий повалив від мертвого кацапа, які є версії
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22.07.2024 23:37 Ответить
єдина версія, яка приходить на думку - від вибуху у кацапа здетонував запал димової гранати РДГ-2. Якби відео було трохи довше, то можно було би сказати напевно.
А от що то відлетіло від кацапа, бєрци чи каска, дійсно не зрозуміло.
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22.07.2024 23:53 Ответить
То б диму було б... А так .…А от 2+1 гарно вклав...
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23.07.2024 00:17 Ответить
так дим і пішов, але на відео була тільки перша секунда спрацювання.
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23.07.2024 00:26 Ответить
Головне - не донесло, падло...
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23.07.2024 00:30 Ответить
Димові гранати багато хто тягає.
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22.07.2024 23:57 Ответить
Спочатку відлетіла макитра в потім дупа задиміла...
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23.07.2024 00:08 Ответить
Центр прінятия рішений перегрівся і підгорів.
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23.07.2024 01:06 Ответить
*** як у себе вдома прогулюються, нахаби..
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23.07.2024 01:37 Ответить
Засідка не випадкова. Видно аеророзвідка виявила де кацапи ходять ,як у себе вдома.
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23.07.2024 17:06 Ответить
 
 