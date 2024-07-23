Силы обороны обнаружили трех замаскированных в посадке оккупантов и ликвидировали их. ВИДЕО
Украинские воины обнаружили российских оккупантов, которые замаскировались в посадке на Донечиине. Ни одного шанса на спасение - трое солдат противника, которые не ждали засады, за считанные секунды были ликвидированы.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+5 Артм Воронцов
показать весь комментарий22.07.2024 23:22
+3 Олександр ВАЛОВИЙ
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+2 Дуб #512210
показать весь комментарий23.07.2024 00:08
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Це не по саммітам «міру-мір»Зеленському катати натовп з дивним чумаданами!!
А от що то відлетіло від кацапа, бєрци чи каска, дійсно не зрозуміло.