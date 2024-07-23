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Бойцы 14-го полка ВСУ уничтожили вражеские камеры, антенны, комплексы наблюдения и РЛС оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили вражеские камеры, антенны, комплексы наблюдения и РЛС российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.

Российскую технику обнаружили бойцы 14-го полка ВСУ совместно с воинами 74-го отдельного разведывательного батальона, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Уе не на самміти «миру-мир», натовп з грошима вивозити з України!!
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22.07.2024 22:12 Ответить
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22.07.2024 22:31 Ответить
Земля скловатою! Надіюсь гарне побажання!
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22.07.2024 23:55 Ответить
 
 