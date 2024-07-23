Бойцы 14-го полка ВСУ уничтожили вражеские камеры, антенны, комплексы наблюдения и РЛС оккупантов. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили вражеские камеры, антенны, комплексы наблюдения и РЛС российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.
Российскую технику обнаружили бойцы 14-го полка ВСУ совместно с воинами 74-го отдельного разведывательного батальона, передает Цензор.НЕТ.
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Уе не на самміти «миру-мир», натовп з грошима вивозити з України!!