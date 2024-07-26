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Новости Видео Война
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Дрон-камикадзе залетает в щель приоткрытой двери и догоняет двух оккупантов в полуразрушенном здании. ВИДЕО

Оператор украинского дрона с виртуозной точностью провел БПЛА в щель приоткрытой двери и догнал двух оккупантов внутри здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы бойца подразделения "Грифон" 501-го батальона морской пехоты опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Оккупант живьем горит на поле боя после атаки украинского дрона

Автор: 

армия РФ (19188) Харьковщина (5577) уничтожение (6904) дроны (3908)


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Топ комментарии
+12
оце клас !!!!

альо, НАТА, а ви так зможете, як наші хлопці з ЗСУ ?
і вони нас ще не беруть, засранці !
хто у вас воювати буде ?
та ще й так майстерно ?

.
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26.07.2024 16:55
+12
Оператору огромный респектище!!! Ну прямо Паганини, но на дроне!!!
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26.07.2024 17:44
+10
Смерть свинособакам...!
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26.07.2024 16:50
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Смерть свинособакам...!
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26.07.2024 16:50 Ответить
пі@ари знищили наш дрон... знищили собою
Щира подяка та глибока шана морпіхам ЗСУ!
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26.07.2024 16:54 Ответить
оце клас !!!!

альо, НАТА, а ви так зможете, як наші хлопці з ЗСУ ?
і вони нас ще не беруть, засранці !
хто у вас воювати буде ?
та ще й так майстерно ?

.
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26.07.2024 16:55 Ответить
Вони з великою стурбованністю за цим спостерігають, навіть хотіли вже прогрівати літаки на летовищах для запобігання ескалації, но все минулося напрочуд спокійно.
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26.07.2024 17:15 Ответить
Ювелірно! Кацапи мали бути у захваті.
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26.07.2024 16:55 Ответить
просто у Ніжніх ******Єлишах поняття не мали про таку війну.
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26.07.2024 17:01 Ответить
проте у норах та різних дзюрках шаряться як щурі
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26.07.2024 17:57 Ответить
ну так це і не дивно, бо у Ніжніх Єлішах тільки сто років, як почали будувати житло над землею, а до того вони у землянках жили.
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26.07.2024 18:00 Ответить
Оператор дрона киноман, однако:
- Нет, Джавдет мой. Встретишь - не трогай его...(с)
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26.07.2024 17:15 Ответить
ОМОНовцы стоят перед разъяренной толпой демонстрантов, палками по щитам стучат.
Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай!
Она - моя!
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26.07.2024 17:44 Ответить
Дійсно..це мистецтво керування дроном..
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26.07.2024 17:38 Ответить
Оператору огромный респектище!!! Ну прямо Паганини, но на дроне!!!
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26.07.2024 17:44 Ответить
Ювелір.
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26.07.2024 17:49 Ответить
так ни чесна... пацаны уже в домики были
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26.07.2024 18:21 Ответить
"Точность-вежливость королей"
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26.07.2024 18:28 Ответить
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26.07.2024 19:32 Ответить
Как там было - "И в сортире замочим" 😁
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26.07.2024 20:29 Ответить
От на хрена? Літав собі мирний дрон,нікого не чіпав...
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26.07.2024 21:04 Ответить
 
 