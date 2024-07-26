Дрон-камикадзе залетает в щель приоткрытой двери и догоняет двух оккупантов в полуразрушенном здании. ВИДЕО
Оператор украинского дрона с виртуозной точностью провел БПЛА в щель приоткрытой двери и догнал двух оккупантов внутри здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы бойца подразделения "Грифон" 501-го батальона морской пехоты опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+12 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий26.07.2024 16:55
+12 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий26.07.2024 17:44
+10 Микола Січень #486030
показать весь комментарий26.07.2024 16:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щира подяка та глибока шана морпіхам ЗСУ!
альо, НАТА, а ви так зможете, як наші хлопці з ЗСУ ?
і вони нас ще не беруть, засранці !
хто у вас воювати буде ?
та ще й так майстерно ?
.
******Єлишах поняття не мали про таку війну.
- Нет, Джавдет мой. Встретишь - не трогай его...(с)
Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай!
Она - моя!