Дрон-камикадзе залетает в щель приоткрытой двери и догоняет двух оккупантов в полуразрушенном здании. ВИДЕО

Оператор украинского дрона с виртуозной точностью провел БПЛА в щель приоткрытой двери и догнал двух оккупантов внутри здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы бойца подразделения "Грифон" 501-го батальона морской пехоты опубликована в соцсетях.

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