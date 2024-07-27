Украинские защитники успешно штурмуют позиции врага в лесополосе. ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" при поддержке гусеничного бронетранспортера М113 провели штурмовые действия позиций врага в лесополосе.

Как информирует Цензор.НЕТ, один наш боец был ранен, но задача выполнена.

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