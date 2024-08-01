Оккупант выглядывает из-за угла здания и получает пулю в лоб от украинского снайпера. ВИДЕО
На Луганщине украинский снайпер ликвидировал оккупанта, который выглянул из-за угла разрушенного здания во время попытки штурма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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+25 Serhiy Talatynnik
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СЛАВА ЗСУ!
Бо снайпер не той, хто з снайперської гвинтівки стріляє. А той, хто зі зброї в ціль влучає в складних умовах!
В ЗСУ "марксманів", як виділеної посади у відділенні/взводі, немає. ЗСУ досі працює по совковій системі - виділені снайперські підрозділи батальйонного, здається, підпорядкування.
Хоча я можу помилятися, звісно. Щось там затівалося в цій галузі за пороха, але з приходом хєрограя до влади багато ініціатив похєрили.
Знав про що казав - не даремно був польовим командиром в першу чеченську і сотні кацапів вбив. А потім з'їв!
Вот пуля прилетела и ага,
Вот пуля прилетела и пидорок упал...,
(сруская пестня з совкового кінофільма)
Прощавай валєра ©
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ehnjme/russian_medevac_group_abound_their_wounded/