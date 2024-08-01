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Оккупант выглядывает из-за угла здания и получает пулю в лоб от украинского снайпера. ВИДЕО

На Луганщине украинский снайпер ликвидировал оккупанта, который выглянул из-за угла разрушенного здания во время попытки штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Ликвидация российского снайпера точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) снайперы (482) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+25
Цок в лобок і в мішок. Вислів з Народної української Казки.
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01.08.2024 11:37
+17
Фраза " пораскинуть мозгами" заиграла новыми красками...
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01.08.2024 11:55
+11
А кацапи скажуть - дивіться, які страшні фошизди в тій Україні. Навіть в казках в них КОТИКИ загарбників ЦОК В ЛОБОК І В МІШОК. Очевидно ж, що українців змалку вчать вбивати!!!

СЛАВА ЗСУ!
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01.08.2024 12:09
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то ж було вже
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01.08.2024 11:36 Ответить
Там было снято с другого ракурса, со стороны снайпера.
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01.08.2024 12:31 Ответить
Не видумуйте (ніколи шукати), там була стіна із червоної цегли, приватна оселя, а не "промка" як тут.
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01.08.2024 12:39 Ответить
швидкість реакції снайпера вражає
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01.08.2024 13:30 Ответить
мабуть був на зв"язку з дроноводом, або контролював ситуацію
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01.08.2024 14:34 Ответить
Я где-то написал, что это то самое видео или меня с Димой попутали?
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01.08.2024 13:32 Ответить
Звісно що до - то ж було вже
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01.08.2024 13:38 Ответить
То отправляйте по адресу.
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01.08.2024 17:02 Ответить
Гарне кіно переглядають кілька разів.
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01.08.2024 15:19 Ответить
Цок в лобок і в мішок. Вислів з Народної української Казки.
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01.08.2024 11:37 Ответить
А кацапи скажуть - дивіться, які страшні фошизди в тій Україні. Навіть в казках в них КОТИКИ загарбників ЦОК В ЛОБОК І В МІШОК. Очевидно ж, що українців змалку вчать вбивати!!!

СЛАВА ЗСУ!
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01.08.2024 12:09 Ответить
Так, прямо на дитячих майданчиках уже вчать
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01.08.2024 13:26 Ответить
У Андрія Полтави колись було про https://www.youtube.com/watch?v=ZLJKdWSmkIM майданчики .
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02.08.2024 11:01 Ответить
А колись я дивився майже всі його ефіри...
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02.08.2024 11:09 Ответить
Не в мішок, а в писану торбу.
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01.08.2024 12:20 Ответить
В обосранный чёрный пакет. Писанные торбы ещё тратить на сРУцькое дерьмо.
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01.08.2024 12:46 Ответить
Черга була, не снайпер.
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01.08.2024 11:38 Ответить
Да - там же по стіні пилюга пішла
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01.08.2024 12:22 Ответить
Ймовірно, стріляв снайпер із двостволки, одразу з двох стволів.
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01.08.2024 12:28 Ответить
Картечью ))
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01.08.2024 12:43 Ответить
ні, з кулемета, але з прицілом ))
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01.08.2024 13:08 Ответить
Якщо людина спроможна з калаша чи AR-15, короткою чергою на 3-5 патронів, "на реакцію", зняти визирнувшого з-за кута кацапа за 15+ метрів - це снайпер.

Бо снайпер не той, хто з снайперської гвинтівки стріляє. А той, хто зі зброї в ціль влучає в складних умовах!
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02.08.2024 13:56 Ответить
суто практично в нас вже наявний новий термін https://www.youtube.com/watch?v=JkSDVxnSeyE&t=679s марксман , тобто влучний стрілець див. 5:57
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02.08.2024 21:09 Ответить
Ну, приблизно. Я використав "снайпер" для визначення якостей людини. Очевидно, що це був звичайний стрілець.

В ЗСУ "марксманів", як виділеної посади у відділенні/взводі, немає. ЗСУ досі працює по совковій системі - виділені снайперські підрозділи батальйонного, здається, підпорядкування.

Хоча я можу помилятися, звісно. Щось там затівалося в цій галузі за пороха, але з приходом хєрограя до влади багато ініціатив похєрили.
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03.08.2024 10:24 Ответить
другий хабар знайшов
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01.08.2024 11:40 Ответить
"куля в лоб, то куля в лоб" (А.П.Яценюк) ))
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01.08.2024 11:50 Ответить
Але Арсеній так і не сказав - кому "куля в лоб". Аж от виявлось, що кацапам.

Знав про що казав - не даремно був польовим командиром в першу чеченську і сотні кацапів вбив. А потім з'їв!
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01.08.2024 12:11 Ответить
Ну, з'їв - це вже наклеп.
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01.08.2024 13:34 Ответить
Фраза " пораскинуть мозгами" заиграла новыми красками...
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01.08.2024 11:55 Ответить
***** підглядати
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01.08.2024 12:19 Ответить
Цікавість підвела .
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01.08.2024 12:50 Ответить
вдруг из гардероба выглянула Жо ... , а что да нечего - Жорина фуражка
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01.08.2024 12:55 Ответить
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01.08.2024 13:08 Ответить
*Вот пуля пролетела, и ага...*(с)
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01.08.2024 13:42 Ответить
Хотів мабуть глянути на квартирку на Подолі
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01.08.2024 14:01 Ответить
Вот пуля прилетела и ага,
Вот пуля прилетела и ага,
Вот пуля прилетела и пидорок упал...,
(сруская пестня з совкового кінофільма)
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01.08.2024 14:19 Ответить
Скоріш за все це був не снайпер, а влучна черга з кулемета, чі автомата. Видно, що куля попала в стіну якби була одна куля то був би рикошет.
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01.08.2024 15:36 Ответить
куля потрапила в стіну, хробак злякався, обісрався і вмер
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01.08.2024 19:10 Ответить
притворився, сцобако! контрольний треба.
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01.08.2024 19:38 Ответить
У второго наверное "вся жизнь перед глазами пронеслась"!))))
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01.08.2024 19:57 Ответить
Хей хоп! Прямо в лоб
Прощавай валєра ©
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02.08.2024 00:40 Ответить
"Своих не бросаем!" Своих, просто, выкидываем!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ehnjme/russian_medevac_group_abound_their_wounded/
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02.08.2024 01:09 Ответить
 
 