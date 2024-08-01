Оккупант выглядывает из-за угла здания и получает пулю в лоб от украинского снайпера. ВИДЕО

На Луганщине украинский снайпер ликвидировал оккупанта, который выглянул из-за угла разрушенного здания во время попытки штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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