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Завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной относительно соглашения о безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет переговоры относительно соглашения о безопасности с еще одной страной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Наши отношения с партнерами: готовим соглашения, готовим договоренности, которые будут в этом августе. Это и соглашения о безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей. Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы.

Конечно, ключевая задача - обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем в мире, кто нам помогает", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+14
Пшов нах...🤡 !!!
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01.08.2024 19:57
+13
Чим безпекові угоди кращі за Будапештський меморандум? Які до речі не мають сили закону і не ратифікуються парламентами.
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01.08.2024 19:59
+10
іраном?
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01.08.2024 19:50
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іраном?
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01.08.2024 19:50 Ответить
Чим безпекові угоди кращі за Будапештський меморандум? Які до речі не мають сили закону і не ратифікуються парламентами.
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01.08.2024 19:59 Ответить
Вы у вавы спросите, чи вдупляет он?
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01.08.2024 20:04 Ответить
так усі ці перемовини для гарантій безпеки розраховані для лохів. На справді зеленський і шобла готує стадо до рєфєрендуму про капітуляцію і відмову від окупованих теріторій, результати якого стануть підставою для перемовин з рифи, в яких ці никчемні і незаконні безпекові угоди будуть представлені як гарантії.
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01.08.2024 20:42 Ответить
Схоже така сама локшина на вуха виборця, як Будапештський меморандум. Зате видно, що гарант з Кулебою зайняті і при ділі, невпинно розширюють свої географічні знання
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01.08.2024 20:10 Ответить
Ну да, все до трындеца так зашифровано, шо, мам Рима, не горюй.
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01.08.2024 20:02 Ответить
в зе все через дупу
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01.08.2024 20:03 Ответить
І , шо ⁉️🤢🤡🎪
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01.08.2024 21:35 Ответить
Ні, з лукашеску.
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02.08.2024 07:09 Ответить
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01.08.2024 19:53 Ответить
з ісландією, вже підписані угоди?
бо, дуже хвилююся.
зе!поцу, хтось скаже, що він вже заїбав, чи йому дуже подобається самостверджуватися і всі мовчать??
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01.08.2024 19:56 Ответить
Пшов нах...🤡 !!!
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01.08.2024 19:57 Ответить
зеденок, а шо така секретность, без панфар?
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01.08.2024 20:00 Ответить
Невже з Монако? А то відповідний батальйон вже сформований, а безпекової угоди немає, непорядок
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01.08.2024 20:07 Ответить
Дєрьмак не забезпечує своє найвеличніше херпіду туалетним папером, що воно збирає папірці по всьому світу?
ІМХО, замість усіх цих папірців було б достатньо одного (такого, як між США та Ізраїлем), скажімо, між Україною та ЄС (США, Об'єднаним Королівством)...
Але дєрьмаківці роблять усе, щоб цього не сталося: кладуть на рекомендації "Заходу", руйнують економіку власної країни, заграють з Китаєм, крадуть наче останній день живуть і т.д.
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01.08.2024 20:07 Ответить
А Гондурас коли, Гондурас?
І Гваделупу не забудь!
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01.08.2024 20:09 Ответить
Воно там пінгвінів рятувало..може з ними вже??
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01.08.2024 20:29 Ответить
Спочатку з антарктичними пінгвінами, потім з арктичними ведмедями. Гондураси з Гваделупами поки стоять у черзі.
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02.08.2024 07:15 Ответить
Підітри цими нікчемними угодами свою зелену дупу.
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01.08.2024 20:11 Ответить
Нафуя це все?
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01.08.2024 20:15 Ответить
Намалювати своє "жорстоке протистояння "той старане"".
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02.08.2024 07:17 Ответить
с московией? да ми в курсі, що ти ведешь з ними таємні перемовини. Ще з Оману.
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01.08.2024 20:33 Ответить
А я вірю
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01.08.2024 20:34 Ответить
Кому!? Оцьому небожителю з "Олімпу", який звертається до українців, як у мишачу нірку заглядає. І тут використали кіношну технологію створення величної особи, "гіганта". Тьху, мразота. Там же, у момент записів цих відосиків, купа операторів, режисерів, сценаристів, камер, а вимушені використовувати такі технології бо без цього " потужність" не виходе.
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02.08.2024 00:50 Ответить
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01.08.2024 20:44 Ответить
профанація. після вчорашнього ракетного удару всі наші безпекові гаранти повинні були як не об'вити рашці війну, то хоч надіслати війська в Україну та розірвати всі відносини з парашею. Та де там!
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01.08.2024 20:50 Ответить
Монако, чи Ватикан?
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01.08.2024 20:55 Ответить
Відчувається за почерком, що автор цієї ідеї єрмак, а режисери міфічної формули миру, ті ж самі, які створили утопічний серіал "слуга народу", розрахований на малоінтелектуальний прошарок суспільства.
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01.08.2024 21:00 Ответить
Іди у сраку!
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01.08.2024 21:01 Ответить
Ех, якби ці слова сказали виборці, коли та гнида вилізла на екрани з заявою, що воно, так вже тому й бути, вговорили, "йде в президенти"! Скільки б українців залишилися живими!
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02.08.2024 07:22 Ответить
В інтерв'ю Bloomberg їрмак сказав, що : УВАГА: "Україні якомога швидше потрібно закінчити бойові дії, щоб досягти справедливого миру ". Тварі вже не криються, а ми далі шмарклі жуємо.
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01.08.2024 21:12 Ответить
Як потужно Буба інтригу тримає
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01.08.2024 21:52 Ответить
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01.08.2024 23:54 Ответить
Ти там не втомився?
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02.08.2024 01:53 Ответить
Авжеж, втомився. Зара нюхне та відпочине.
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02.08.2024 07:23 Ответить
Какую помощь Украина получит , по этой бумажке?
Такую же, как после подписания Будапештского меморандума?
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02.08.2024 05:27 Ответить
Примерно такую же. Разница только в том, что в прошлый раз от имени Украины ту бумажку подписывал Президент, а сейчас их подписывает шут обдолбанный. Но результат тот же, может, немного смешнее, да есть повод поговорить об этом кривляке разговорного жанра.
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02.08.2024 07:26 Ответить
знову намолов хрен зна що
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02.08.2024 07:47 Ответить
вова,йди.....
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02.08.2024 08:05 Ответить
 
 