Завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной относительно соглашения о безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет переговоры относительно соглашения о безопасности с еще одной страной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Наши отношения с партнерами: готовим соглашения, готовим договоренности, которые будут в этом августе. Это и соглашения о безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей. Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы.

Конечно, ключевая задача - обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем в мире, кто нам помогает", - сказал Зеленский.

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