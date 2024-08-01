Завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной относительно соглашения о безопасности, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет переговоры относительно соглашения о безопасности с еще одной страной Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Наши отношения с партнерами: готовим соглашения, готовим договоренности, которые будут в этом августе. Это и соглашения о безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей. Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы.
Конечно, ключевая задача - обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем в мире, кто нам помогает", - сказал Зеленский.
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бо, дуже хвилююся.
зе!поцу, хтось скаже, що він вже заїбав, чи йому дуже подобається самостверджуватися і всі мовчать??
ІМХО, замість усіх цих папірців було б достатньо одного (такого, як між США та Ізраїлем), скажімо, між Україною та ЄС (США, Об'єднаним Королівством)...
Але дєрьмаківці роблять усе, щоб цього не сталося: кладуть на рекомендації "Заходу", руйнують економіку власної країни, заграють з Китаєм, крадуть наче останній день живуть і т.д.
І Гваделупу не забудь!
Такую же, как после подписания Будапештского меморандума?