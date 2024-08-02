Дрон-камикадзе загонял в поле оккупанта. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Харон" 14-й ОМБр ликвидировал оккупанта, пытавшегося по полю убежать от атаки беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной погони украинского воина за россиянином опубликована в соцсетях.
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+18 polini orop
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+12 Валентин Коваль #587289
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+12 Ol Ol #584272
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Немае кацапа, У ВИРiЙ ПiШОВ.
Найвірогідніше, легенда про Стікс вхагалі народилася з того, що якісь недорозвинені греки десь побачили поховальний обряд якоїсь висококультурної нації, яка своїх померлих відправляла вниз по течії річки в човнах.
Харону - 2-і монетки срібні за перевезення. От кацапуро вирішив на хвляву через Стікс. Харон на "за здрастє" веслом не маше.
Йдіть та власноруч зніміть краще.
У Світі діє простий Закон, пішов в Україну із зброєю - забезпеч себе, чорним мішком!
Прутін ****** дурить рашистів і тут, упродовж 20 років!!
Нє, приперлося за тисячі кілометрів в бронежилеті...
Я так бачу, що українські польові миші будуть товсті, як свині.
і п*дар такий - оттут здохну..)))