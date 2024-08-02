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Дрон-камикадзе загонял в поле оккупанта. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Харон" 14-й ОМБр ликвидировал оккупанта, пытавшегося по полю убежать от атаки беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной погони украинского воина за россиянином опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) 14 отдельная механизированная бригада (101) дроны (3909)


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Топ комментарии
+18
Ну що допомогли тобі ті 400 тисяч ржублєй підар ?
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02.08.2024 09:52
+12
Перед смертю потів? - потів! -- це добре
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02.08.2024 09:43
+12
Кацапчик думав:" немного пабегаю - у дрона батарейка сядет". Дурненький! Там "Енерджайзер" стоїть. Рекламу про зачиків треба дивитись.
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02.08.2024 09:43
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Перед смертю потів? - потів! -- це добре
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02.08.2024 09:43 Ответить
Кацапчик думав:" немного пабегаю - у дрона батарейка сядет". Дурненький! Там "Енерджайзер" стоїть. Рекламу про зачиків треба дивитись.
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02.08.2024 09:43 Ответить
Я тоже зайчикам перевагу вiддаю. Тока не этому кацапському пострибайчику.
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02.08.2024 09:47 Ответить
там літій-іон стоїть, або літій-нікель-кадмій - розбирають б/у АКБ від тесл та їм подібних електрокарів ...
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02.08.2024 09:50 Ответить
Та ти шо!!!
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02.08.2024 09:53 Ответить
Так ото ш!
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02.08.2024 12:13 Ответить
Бавовник у полi кацапа знайшов.
Немае кацапа, У ВИРiЙ ПiШОВ.
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02.08.2024 09:49 Ответить
******* харони перевозять кацапів через Стікс на коптерах. Швидше, і грести не треба.
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02.08.2024 09:50 Ответить
Нил - до черноморского потопа назывался Стиксом и его русло в районе Александрии поворачивало на Запад под углом 90*. Тогда будущий Hил впадал в Атлантический океан. После катаклизма западная часть русла Стикс оказалась на дне Средиземного моря... Остатки Стикса - цэ Нил. Возможно когда рушилась земля, на какое-то время оголилась подземная магма, потому Стикс и зовут рекой потойбiчча. В тому пiдземному Cтiксi ДЕСЬ ПРИЧАiВСЯ i КАБИСДОХ. так шо кацапiв перевозять у вiрному напрямку...
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02.08.2024 10:04 Ответить
Казочки якісь, щодо Нілу, який "в районі Александрії повертав на захід" і ще 4000 км до Атлантичного океану продовжувався. З категорії "козаки Чорне море вирили".

Найвірогідніше, легенда про Стікс вхагалі народилася з того, що якісь недорозвинені греки десь побачили поховальний обряд якоїсь висококультурної нації, яка своїх померлих відправляла вниз по течії річки в човнах.
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02.08.2024 11:28 Ответить
Твоє обличчя,коли Харон прилітає набагато раніше запланованого тобою часу.
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02.08.2024 10:08 Ответить
Стояти струнк!
Харону - 2-і монетки срібні за перевезення. От кацапуро вирішив на хвляву через Стікс. Харон на "за здрастє" веслом не маше.
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02.08.2024 10:22 Ответить
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02.08.2024 10:44 Ответить
Ну що допомогли тобі ті 400 тисяч ржублєй підар ?
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02.08.2024 09:52 Ответить
А что в поле делают поодинокие кацапы, отбился от своих, заблукав или это у них тактика такая?
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02.08.2024 10:00 Ответить
поле - потім якісь комиші, потім знову поле, але достигають у комишах. режисер, з тобою все добре?
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02.08.2024 10:03 Ответить
пацан це собачий піструн
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02.08.2024 10:19 Ответить
Зйомка ведеться двома різними камерами, тому й колір "зелені" різний. А з режисером все гаразд.
Йдіть та власноруч зніміть краще.
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02.08.2024 10:22 Ответить
недобиток...
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02.08.2024 10:16 Ответить
А міг би в олімпіаді так бігати
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02.08.2024 10:25 Ответить
Люблю дивитись такі вещі.Одуренно.
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02.08.2024 10:29 Ответить
І знову, рашисти на чорних мішках заощадили!!
У Світі діє простий Закон, пішов в Україну із зброєю - забезпеч себе, чорним мішком!
Прутін ****** дурить рашистів і тут, упродовж 20 років!!
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02.08.2024 10:31 Ответить
А то не можна було бігати вдома, у кросівках, з собакою ...
Нє, приперлося за тисячі кілометрів в бронежилеті...
Я так бачу, що українські польові миші будуть товсті, як свині.
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02.08.2024 10:41 Ответить
Побігав -- і зник без вісті. "І молодаая нє узнаєт какой у парня бЫл канєц"! І грошей його ніхто з рідні не отримає. Молодець, одним словом
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02.08.2024 11:51 Ответить
БАБАХ!
і п*дар такий - оттут здохну..)))
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02.08.2024 11:58 Ответить
бінзін кончився
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02.08.2024 12:33 Ответить
Стомився в решті решт...
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03.08.2024 01:45 Ответить
 
 