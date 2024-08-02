Дрон-камикадзе загонял в поле оккупанта. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Харон" 14-й ОМБр ликвидировал оккупанта, пытавшегося по полю убежать от атаки беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной погони украинского воина за россиянином опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72. ВИДЕО