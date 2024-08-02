"Соси х#й Путина и сиди в Москве!" - ресторатор Савва Либкин ответил россиянину за Одессу. ВИДЕО

Одесский ресторатор Савва Либкин записал гневное обращение к российскому дизайнеру и пропагандисту Артемию Лебедеву, который заявил, что мечтает летать в Одессу из Москвы рейсом "Аэрофлота" и "жрать" в заведении, которое принадлежит Либкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Лебедев рассказывает о своей мечте и получает ответ от одессита, опубликована в соцсетях.

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Напомним, что по инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер Лебедева.

Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет оккупацию украинского Крыма, не признает территориальную целостность нашего государства. В конце апреля 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения ГПСУ посещал территории Луганской и Донецкой областей и был внесен в базу "Миротворец". За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса Лебедев получил в 2017 году от Службы безопасности Украины запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет.

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