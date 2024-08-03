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Беспилотники атаковали Орловскую область, зафиксировано попадание в жилой дом. ВИДЕО

В ночь на 3 августа неизвестные беспилотники атаковали Орловскую область РФ. В регионе прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По предварительной информации, неизвестный дрон атаковал многоэтажку в селе Жилина Орловской области. По предварительной информации беспилотник попал в квартиру на 13 этаже. Начался пожар.

Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают оперслужбы.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что около 12 часов ночи регион подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, два беспилотника удалось ликвидировать силам ПВО, а еще два попали в многоэтажку. Добавляют, что пострадавших нет.

Напомним, власти ростовской области заявили о сбитии 55 беспилотников, пожары возникли в двух районах области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния продолжает находить обломки дронов после атаки РФ по Украине, - Минобороны страны

Автор: 

беспилотник (3586) пожар (5943) россия (95502)


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Топ комментарии
+46
Мацковскій рєжім тєрорізіруєт орловскую народную республіку. Україна -ввєді войска!
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03.08.2024 07:58
+36
Замаскированные под жилые постройки объекты МО РФ. Известная тактика! Так и сами они писали про попадания их ракет по домам в Украине
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03.08.2024 08:02
+27
потєрпітє, вас освободят
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03.08.2024 07:59
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Мацковскій рєжім тєрорізіруєт орловскую народную республіку. Україна -ввєді войска!
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03.08.2024 07:58 Ответить
Це кацапи ще не звізда. Звізда попереду. Це розминка перед таінством.
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03.08.2024 08:08 Ответить
Чорт, промазали!
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03.08.2024 07:59 Ответить
потєрпітє, вас освободят
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03.08.2024 07:59 Ответить
лапатнікі-пасєявший вєтєр пожньот бурю...
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03.08.2024 07:59 Ответить
Шо москальня,як вам план *****?
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03.08.2024 08:00 Ответить
Разом з пуйлом хоть камни с неба!!!
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03.08.2024 08:10 Ответить
піста - це вона про себе?
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03.08.2024 08:00 Ответить
Угу...Побачила відображеняя на склі авто.
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03.08.2024 08:30 Ответить
Замаскированные под жилые постройки объекты МО РФ. Известная тактика! Так и сами они писали про попадания их ракет по домам в Украине
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03.08.2024 08:02 Ответить
ну вот он им обещаный ихним *уйлом Рай... уже совсем близко....
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03.08.2024 08:05 Ответить
Палати має вся Моськовія від Кенігсберга до Чукотки !!
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03.08.2024 08:14 Ответить
Все пізнається в порівнянні. Скоро їм ці сьогоднішні події будуть здаватися цукерками
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03.08.2024 08:17 Ответить
Олімпійський вогонь зійшов на рашистів з України!!
Карма, за злочини рашистів в Україні, з 2014 року!!
Свято наближається!! Слава Україні!
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03.08.2024 08:23 Ответить
Одного жаль- что эта халабуда не сложилась вся к епеням.
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03.08.2024 08:23 Ответить
одні мати, а коли подихають, думають що потраплять до раю
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03.08.2024 08:28 Ответить
Тьолка на першому відео дала дуже коротку і вірну характеристику Рашці та Орлу,одним словом...
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03.08.2024 08:36 Ответить
на 13м этаже был уничтожен склад кацапских террористов с сотнями Шахедов..
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03.08.2024 08:43 Ответить
Це пiста,це пiста,-кричить тьолка! А навiщо ти живеш в пiстi?
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03.08.2024 08:45 Ответить
Або ППО підбила, або щось вийшло з ладу під час польоту.
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03.08.2024 08:46 Ответить
Можливо, коли програмували - не врахували висоту будинку, але то не страшно, дронів багато - нехай мешканці рашкастану звикають, може хоч так порозумнішають...
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03.08.2024 10:49 Ответить
Ну нахріна будинки ставити на шляху дронів?
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03.08.2024 08:48 Ответить
Ну прилетів дрон ну попав , то не привід щоб матюкатись . Тварі безкультурні.
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03.08.2024 08:50 Ответить
https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/priloti-odin-za-odnim-u-merezhi-opublikuvali-nove-video-rosijskogo-obstrilu-ohmatditu-v-kievi.htm https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/priloti-odin-za-odnim-u-merezhi-opublikuvali-nove-video-rosijskogo-obstrilu-ohmatditu-v-kievi.htm


Сумно, але це поширене явище.
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03.08.2024 12:51 Ответить
Це ми ще не починали...
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03.08.2024 08:57 Ответить
Дуже гарно верещить свиноматка, але, курва, до оскара трохи не дотягує. Конкретно прилетіло суто по військовому об'єкту, де було скупчення ворожої піхоти....
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03.08.2024 08:59 Ответить
Da chto za kipish , eta prosta balshoi komar .....
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03.08.2024 09:14 Ответить
А что вы, болотные мокшане, чего-то другого ждали? Х@й вам, а не спокойные ночи!
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03.08.2024 09:18 Ответить
Пісда в автівці, а в місті пісєц! 😁
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03.08.2024 09:55 Ответить
3 год войны,СВЕО "идет по плану" Многоэтажка,героически..."грудью" сбила "Бандеровско-пиндосский" беспилотник.А говорят,у рашки плохое ПЭВЕО..Хорошее.Визги перепуганых кацапских самок-как бальзам на душу.Так визжать должна вся раха по ночам,от Белгорода до Владивостока..Сцуки
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03.08.2024 10:36 Ответить
Ну що, суки, як вам наші дрончики ?
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03.08.2024 10:58 Ответить
Коли чоловіки кричать "п...а" ще можна зрозуміти ! Але чому його дружина це кричить, нєпанятна !
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03.08.2024 11:49 Ответить
Вспомнилась старая песня времен совдепии,Аркадия Северного, если не ошибаюсь:
"... там сгорела жена и погибла волга...".
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03.08.2024 11:50 Ответить
завизжала кацапня!
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03.08.2024 12:00 Ответить
Деука в машине от страха полезла в свои труселя и озвучивала то, что она там нашла: "Это - пи..да! Это - пи..да!"
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03.08.2024 12:43 Ответить
Кажися знищіли штаб непальських найманців!
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03.08.2024 12:53 Ответить
Давненько я з кацапів так не реготав 😆
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04.08.2024 12:25 Ответить
 
 