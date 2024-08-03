Беспилотники атаковали Орловскую область, зафиксировано попадание в жилой дом. ВИДЕО

В ночь на 3 августа неизвестные беспилотники атаковали Орловскую область РФ. В регионе прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По предварительной информации, неизвестный дрон атаковал многоэтажку в селе Жилина Орловской области. По предварительной информации беспилотник попал в квартиру на 13 этаже. Начался пожар.

Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают оперслужбы.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что около 12 часов ночи регион подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, два беспилотника удалось ликвидировать силам ПВО, а еще два попали в многоэтажку. Добавляют, что пострадавших нет.

Напомним, власти ростовской области заявили о сбитии 55 беспилотников, пожары возникли в двух районах области.

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