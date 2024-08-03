Безпілотники атакували Орловську область, зафіксоване влучання в житловий будинок. ВIДЕО

У ніч на 3 серпня невідомі безпілотники атакували Орловську область РФ. В регіоні прогриміло кілька потужних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, невідомий дрон атакував багатоповерхівку у селі Жиліна Орловської області. За попередньою інформацією безпілотник влучив у квартиру на 13 поверсі. Почалася пожежа.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють оперслужби.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що близько 12 години ночі регіон зазнав масованої атаки безпілотників. За його словами, два безпілотники вдалося ліквідувати силам ППО, а ще два влучили у багатоповерхівку. Додають, що постраждалих немає.

Нагадаємо, влада ростовської області заявили про збиття 55 безпілотників, пожежі виникли у двох районах області.

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