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Безпілотники атакували Орловську область, зафіксоване влучання в житловий будинок. ВIДЕО

У ніч на 3 серпня невідомі безпілотники атакували Орловську область РФ. В регіоні прогриміло кілька потужних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, невідомий дрон атакував багатоповерхівку у селі Жиліна Орловської області. За попередньою інформацією безпілотник влучив у квартиру на 13 поверсі. Почалася пожежа.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють оперслужби.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що близько 12 години ночі регіон зазнав масованої атаки безпілотників. За його словами, два безпілотники вдалося ліквідувати силам ППО, а ще два влучили у багатоповерхівку. Додають, що постраждалих немає.

Нагадаємо, влада ростовської області заявили про збиття 55 безпілотників, пожежі виникли у двох районах області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія продовжує знаходити уламки дронів після атаки РФ по Україні, - Міноборони країни

Автор: 

безпілотник (4148) пожежа (4325) росія (65129)


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Топ коментарі
+46
Мацковскій рєжім тєрорізіруєт орловскую народную республіку. Україна -ввєді войска!
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03.08.2024 07:58
+36
Замаскированные под жилые постройки объекты МО РФ. Известная тактика! Так и сами они писали про попадания их ракет по домам в Украине
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03.08.2024 08:02
+27
потєрпітє, вас освободят
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03.08.2024 07:59
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Мацковскій рєжім тєрорізіруєт орловскую народную республіку. Україна -ввєді войска!
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03.08.2024 07:58 Відповісти
Це кацапи ще не звізда. Звізда попереду. Це розминка перед таінством.
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03.08.2024 08:08 Відповісти
Чорт, промазали!
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03.08.2024 07:59 Відповісти
потєрпітє, вас освободят
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03.08.2024 07:59 Відповісти
лапатнікі-пасєявший вєтєр пожньот бурю...
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03.08.2024 07:59 Відповісти
Шо москальня,як вам план *****?
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03.08.2024 08:00 Відповісти
Разом з пуйлом хоть камни с неба!!!
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03.08.2024 08:10 Відповісти
піста - це вона про себе?
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03.08.2024 08:00 Відповісти
Угу...Побачила відображеняя на склі авто.
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03.08.2024 08:30 Відповісти
Замаскированные под жилые постройки объекты МО РФ. Известная тактика! Так и сами они писали про попадания их ракет по домам в Украине
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03.08.2024 08:02 Відповісти
ну вот он им обещаный ихним *уйлом Рай... уже совсем близко....
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03.08.2024 08:05 Відповісти
Палати має вся Моськовія від Кенігсберга до Чукотки !!
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03.08.2024 08:14 Відповісти
Все пізнається в порівнянні. Скоро їм ці сьогоднішні події будуть здаватися цукерками
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03.08.2024 08:17 Відповісти
Олімпійський вогонь зійшов на рашистів з України!!
Карма, за злочини рашистів в Україні, з 2014 року!!
Свято наближається!! Слава Україні!
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03.08.2024 08:23 Відповісти
Одного жаль- что эта халабуда не сложилась вся к епеням.
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03.08.2024 08:23 Відповісти
одні мати, а коли подихають, думають що потраплять до раю
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03.08.2024 08:28 Відповісти
Тьолка на першому відео дала дуже коротку і вірну характеристику Рашці та Орлу,одним словом...
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03.08.2024 08:36 Відповісти
на 13м этаже был уничтожен склад кацапских террористов с сотнями Шахедов..
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03.08.2024 08:43 Відповісти
Це пiста,це пiста,-кричить тьолка! А навiщо ти живеш в пiстi?
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03.08.2024 08:45 Відповісти
Або ППО підбила, або щось вийшло з ладу під час польоту.
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03.08.2024 08:46 Відповісти
Можливо, коли програмували - не врахували висоту будинку, але то не страшно, дронів багато - нехай мешканці рашкастану звикають, може хоч так порозумнішають...
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03.08.2024 10:49 Відповісти
Ну нахріна будинки ставити на шляху дронів?
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03.08.2024 08:48 Відповісти
Ну прилетів дрон ну попав , то не привід щоб матюкатись . Тварі безкультурні.
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03.08.2024 08:50 Відповісти
https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/priloti-odin-za-odnim-u-merezhi-opublikuvali-nove-video-rosijskogo-obstrilu-ohmatditu-v-kievi.htm https://incident.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/priloti-odin-za-odnim-u-merezhi-opublikuvali-nove-video-rosijskogo-obstrilu-ohmatditu-v-kievi.htm


Сумно, але це поширене явище.
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03.08.2024 12:51 Відповісти
Це ми ще не починали...
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03.08.2024 08:57 Відповісти
Дуже гарно верещить свиноматка, але, курва, до оскара трохи не дотягує. Конкретно прилетіло суто по військовому об'єкту, де було скупчення ворожої піхоти....
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03.08.2024 08:59 Відповісти
Da chto za kipish , eta prosta balshoi komar .....
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03.08.2024 09:14 Відповісти
А что вы, болотные мокшане, чего-то другого ждали? Х@й вам, а не спокойные ночи!
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03.08.2024 09:18 Відповісти
Пісда в автівці, а в місті пісєц! 😁
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03.08.2024 09:55 Відповісти
3 год войны,СВЕО "идет по плану" Многоэтажка,героически..."грудью" сбила "Бандеровско-пиндосский" беспилотник.А говорят,у рашки плохое ПЭВЕО..Хорошее.Визги перепуганых кацапских самок-как бальзам на душу.Так визжать должна вся раха по ночам,от Белгорода до Владивостока..Сцуки
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03.08.2024 10:36 Відповісти
Ну що, суки, як вам наші дрончики ?
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03.08.2024 10:58 Відповісти
Коли чоловіки кричать "п...а" ще можна зрозуміти ! Але чому його дружина це кричить, нєпанятна !
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03.08.2024 11:49 Відповісти
Вспомнилась старая песня времен совдепии,Аркадия Северного, если не ошибаюсь:
"... там сгорела жена и погибла волга...".
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03.08.2024 11:50 Відповісти
завизжала кацапня!
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03.08.2024 12:00 Відповісти
Деука в машине от страха полезла в свои труселя и озвучивала то, что она там нашла: "Это - пи..да! Это - пи..да!"
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03.08.2024 12:43 Відповісти
Кажися знищіли штаб непальських найманців!
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03.08.2024 12:53 Відповісти
Давненько я з кацапів так не реготав 😆
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04.08.2024 12:25 Відповісти
 
 