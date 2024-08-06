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За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны применили больше дронов, чем россияне в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Первое - это, конечно, фронт. Доклад Главкома - он участвовал в Ставке как раз с передовой. Доложил по всем направлениям наших действий. Наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, а также Харьковщина и все другие направления боев - ни одного не оставляем без внимания. Делаем максимум, чтобы поддержать наши подразделения и чтобы уничтожать оккупанта.

Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех других, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют в интересах Украины.

Сегодня были также на Ставке доклады наших чиновников: Минстратегпром, Минцифра - по производству и финансированию дронов. На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом за год больше. Приняли решение по нашей ракетной программе - увеличить финансирование. И отдельно министр обороны доложил относительно обеспечения оружием наших бригад и соответствующих переговоров с партнерами. Я благодарен всем в мире, кто действительно готов поддерживать нас именно так, как нужно, чтобы и в это время, и в перспективе достигать результата", - сказал Зеленский.

Читайте также: Ракет собственного производства будет больше. Направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+18
Якась альтернативна реальність.
Дрони в основному купляються за донати людей. Де тут твоя "перемога", Вова?
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06.08.2024 19:22
+13
дякую, проблювався.
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06.08.2024 19:22
+11
Реальна інформація від тих, що на фронті - дронів від бубачкі не більше 10-20%. Все решта волонтери і за власний кошт. Але ж про таке на ******* марафоні не розказують, а тому уря-патрійоти, типу тебе, про таке і не чули і не знають. Відповідно, і бідна бубачка також не знає, от і звіздить, що напишуть. Тому й народ на то все так реагує. Поки-що плюється, злиться, але ж то поки-що...
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06.08.2024 19:43
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дякую, проблювався.
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06.08.2024 19:22 Ответить
Зараз ура патріоти додуть звізди піаністу. Правда на фронті вони не присутні.Отже реальної інформації немає.
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06.08.2024 19:29 Ответить
Реальна інформація від тих, що на фронті - дронів від бубачкі не більше 10-20%. Все решта волонтери і за власний кошт. Але ж про таке на ******* марафоні не розказують, а тому уря-патрійоти, типу тебе, про таке і не чули і не знають. Відповідно, і бідна бубачка також не знає, от і звіздить, що напишуть. Тому й народ на то все так реагує. Поки-що плюється, злиться, але ж то поки-що...
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06.08.2024 19:43 Ответить
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06.08.2024 23:55 Ответить
А Ви що, зі звуком його слухаєте?
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06.08.2024 19:36 Ответить
А можна слухати без звуку?))
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06.08.2024 19:41 Ответить
Шрифтом Брайля)
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06.08.2024 19:42 Ответить
Точно, а сліпим - дівчину, що у кутку екрану руками для глухих переводить))
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06.08.2024 19:47 Ответить
Я завжди на другій секунді вимикаю звук, а на п'ятій взагалі. Більше не витримую.
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06.08.2024 19:45 Ответить
Перемикайте канал просто)) або диввться у записі канали - тоді оце прокрутити можга)
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06.08.2024 19:48 Ответить
Ви що мазохісти так себе катувати?)
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06.08.2024 19:50 Ответить
Тю. Я мала на увазі, що дивлюсь фільми, телепередачі по каналах більш пізнім часом, у записі. Щоб не дивитись - прокручую рекламу і виступи найвеличнішого..
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06.08.2024 19:55 Ответить
о губам))

я тіко читаю шо він там нагундосив
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06.08.2024 20:39 Ответить
Якась альтернативна реальність.
Дрони в основному купляються за донати людей. Де тут твоя "перемога", Вова?
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06.08.2024 19:22 Ответить
він не може не 3,13#діти
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06.08.2024 19:38 Ответить
Работа у него такая, пиз- ть. Ну, комментатор же, диктор, Левитан-2. А вы шо подумали? Главком? Та не, ну его нах ....
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06.08.2024 20:02 Ответить
І все це завдяки Чегеварі та 5-7 потужним менеджерам !!))
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06.08.2024 19:28 Ответить
і, відступили.

а, загалом, потужно переможно!

ми всі ахуіємо, коли почуємо правду, про війну з 24.02.22. про втрати, та рішення керівницьва країни.

а, як що, наступна влада, почне пітляти, як після майдану, то срака україні!
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06.08.2024 19:33 Ответить
Ми почнемо фуїти, коли дізнаємось правду, як було обране оце..про всі махінації з голосами..
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06.08.2024 19:42 Ответить
Так, так... "ВІРИМО"...

Нам пишуть правила ті, хто їх ніколи в житті не виконував.

А осуджують нас ті, кого самих судити треба.
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06.08.2024 19:41 Ответить
Охматдитовські вже розікрали??
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06.08.2024 19:49 Ответить
Він забув що вже не в кварталі і не розуміє що від нього вже нудить.
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06.08.2024 20:01 Ответить
Можно изъять человека из Квартала, квартал-95 изъять из человека нельзя!
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06.08.2024 20:04 Ответить
Через телекамеру,та ще на 10 дублі воно не бачить.

А в студії режисер врубає "оплески" ,чи "бурні оплески".
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06.08.2024 20:21 Ответить
А в километрах можно инфу? В дронах пойдёт, в попугаях тоже.
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06.08.2024 20:02 Ответить
Влада єрмака-зеленського-татарова тримається на брехні
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06.08.2024 20:03 Ответить
Звиздуленський. Рупор Офісної брехні.
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06.08.2024 20:06 Ответить
відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

Вот только вчера рассказывали опять про "запрет" телеграма... Где же тогда "лидер" будет видосики выкладывать?
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06.08.2024 20:08 Ответить
в Дії з'явиться нова функція - "ЗЕлєграм"
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06.08.2024 20:34 Ответить
От гівно... Ти до чого тут з цими дронами?
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06.08.2024 20:10 Ответить
Мільйон дронів блукає серед мільярда дерев,але їх можна викликати сидячі на лавочці з QR кодом.
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06.08.2024 20:24 Ответить
і заряфджаються ті дрони від ЗЕгігавата
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06.08.2024 20:43 Ответить
це включно з дронами з фронтів на Тисі та Дністрі?
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06.08.2024 20:33 Ответить
І шо? Завтра вже підемо на шашлики?
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06.08.2024 22:23 Ответить
Я уявляю на скільки поколінь вже прокляте 🤡 зеленське покоління ...цеж треба бути таким **** труськом , за своє житт'я ...шоб триматися за крісло президента ...вбиваючи українців ...
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06.08.2024 22:49 Ответить
молодець! Заслужив цукерку!
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06.08.2024 23:02 Ответить
 
 