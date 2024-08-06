За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны применили больше дронов, чем россияне в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Первое - это, конечно, фронт. Доклад Главкома - он участвовал в Ставке как раз с передовой. Доложил по всем направлениям наших действий. Наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, а также Харьковщина и все другие направления боев - ни одного не оставляем без внимания. Делаем максимум, чтобы поддержать наши подразделения и чтобы уничтожать оккупанта.

Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех других, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют в интересах Украины.

Сегодня были также на Ставке доклады наших чиновников: Минстратегпром, Минцифра - по производству и финансированию дронов. На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом за год больше. Приняли решение по нашей ракетной программе - увеличить финансирование. И отдельно министр обороны доложил относительно обеспечения оружием наших бригад и соответствующих переговоров с партнерами. Я благодарен всем в мире, кто действительно готов поддерживать нас именно так, как нужно, чтобы и в это время, и в перспективе достигать результата", - сказал Зеленский.

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