За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны применили больше дронов, чем россияне в июле.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Первое - это, конечно, фронт. Доклад Главкома - он участвовал в Ставке как раз с передовой. Доложил по всем направлениям наших действий. Наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, а также Харьковщина и все другие направления боев - ни одного не оставляем без внимания. Делаем максимум, чтобы поддержать наши подразделения и чтобы уничтожать оккупанта.
Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех других, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют в интересах Украины.
Сегодня были также на Ставке доклады наших чиновников: Минстратегпром, Минцифра - по производству и финансированию дронов. На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом за год больше. Приняли решение по нашей ракетной программе - увеличить финансирование. И отдельно министр обороны доложил относительно обеспечения оружием наших бригад и соответствующих переговоров с партнерами. Я благодарен всем в мире, кто действительно готов поддерживать нас именно так, как нужно, чтобы и в это время, и в перспективе достигать результата", - сказал Зеленский.
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я тіко читаю шо він там нагундосив
Дрони в основному купляються за донати людей. Де тут твоя "перемога", Вова?
а, загалом, потужно переможно!
ми всі ахуіємо, коли почуємо правду, про війну з 24.02.22. про втрати, та рішення керівницьва країни.
а, як що, наступна влада, почне пітляти, як після майдану, то срака україні!
Нам пишуть правила ті, хто їх ніколи в житті не виконував.
А осуджують нас ті, кого самих судити треба.
А в студії режисер врубає "оплески" ,чи "бурні оплески".
Вот только вчера рассказывали опять про "запрет" телеграма... Где же тогда "лидер" будет видосики выкладывать?