Минобороны анонсировало появление приложения "Армия+" 8 августа: Чтобы защитники занимались службой, а не бумагами. ВИДЕО

Министерство обороны Украины анонсировало, что приложение "Армия+", которое предусматривает цифровизацию процессов в армии, связанных с документацией, станет доступным в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства.

Судя по ролику-анонсу от Минобороны, приложение представят 8 августа.

"Мы сделаем шаг в трансформации украинской армии в армию будущего. Без всяких компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами", - сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут лишнюю бюрократию и бумажную работу.

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