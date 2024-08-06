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Минобороны анонсировало появление приложения "Армия+" 8 августа: Чтобы защитники занимались службой, а не бумагами. ВИДЕО

Министерство обороны Украины анонсировало, что приложение "Армия+", которое предусматривает цифровизацию процессов в армии, связанных с документацией, станет доступным в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства.

Судя по ролику-анонсу от Минобороны, приложение представят 8 августа.

"Мы сделаем шаг в трансформации украинской армии в армию будущего. Без всяких компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами", - сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут лишнюю бюрократию и бумажную работу.

Читайте также: Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9327) приложение (170) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+20
Буде Дія по воєнному? Щоб фсб теж мало всю інфо в одному місці? Де кадрові рішення, де закупки обладнання, де виплати , де доставка на військові склади тощо ????
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06.08.2024 23:18
+9
"Мають справді інноваційний вигляд"
--------

Ця інновація звичайно ж не буде проходити сертифікацію ЄС, бо вона її не пройде так само як й інші на колінці зроблені поробки від ціфровізаторов-інноваторов.
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06.08.2024 23:22
+7
Хтиві тридвараси... Тобто більш як два з половиною років це було нормою, а тепер такі херої...
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06.08.2024 23:19
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Правила форума Совет форумчан
Буде Дія по воєнному? Щоб фсб теж мало всю інфо в одному місці? Де кадрові рішення, де закупки обладнання, де виплати , де доставка на військові склади тощо ????
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06.08.2024 23:18 Ответить
Хтиві тридвараси... Тобто більш як два з половиною років це було нормою, а тепер такі херої...
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06.08.2024 23:19 Ответить
"Мають справді інноваційний вигляд"
--------

Ця інновація звичайно ж не буде проходити сертифікацію ЄС, бо вона її не пройде так само як й інші на колінці зроблені поробки від ціфровізаторов-інноваторов.
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06.08.2024 23:22 Ответить
Сертифікацію від ЄС? Додаток для армії?
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07.08.2024 07:23 Ответить
Так, від ЄС. Сертифікат цифрової безпеки та збереження персональних даних.

А що - може потрібний від рашистської фашизації? Дія була зламана, Резерв+ був зламаний - це і є "сертифікат" отриманий від фашизації.
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07.08.2024 11:34 Ответить
Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))
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08.08.2024 09:36 Ответить
Йой, "військова програма"
Це не "військова програма", це програма для військових - програма "обліку журналів обліку журналів".
А радісно згадане вами КСЗІ воно - "військова організація"?
Спробуйте хоча б самі собі не суперечити. "Ще раз" 🤣

І який же термін отримання сертифікату від КСЗІ - два тижні, місяць, чи - як Єрмак накаже?

В зелених ригів все що їм не зручно - все то є "фейк" та "кацапська ІПСО".
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08.08.2024 11:12 Ответить
Спробуй порозумничати з кимось хто ніколи не мав досвіду з армією чи айті. Терміни отримання будь-чого залежать від кількості вкладених зусиль а не від цифри на календарі. Ти сильно здивуєшся коли я скажу тобі що за належної мотивації всі інновації від волонтерів/нових структур проходять після 24.02 рекордно швидко? У зрадойопів шо дія, шо армія+ - все зелені з їрмаками на коліні пишуть, шо з убогих взяти.
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08.08.2024 14:00 Ответить
"Ти сильно здивуєшся коли я скажу тобі..." 🤣 - Бабця Ванга на мінімалках, я сильно посміявся, а дурості багатьох дописувачів на форумі Цензора я не дивуюся)
Ви вже "порозумнічали" із "військовою програмою", "айтішний військовик".
Ще із чимось хочете повипендрюватися?

Я написав про те що ні "Дія" ні "Резерв хрест", не відповідають законодавству ЄС щодо захисту персональних даних (GDPR). Україна зобов'язалася це виконувати. Ви "авторитетно" написавши про оту "мотивацію" та "турборежим" за яким щось десь "проходить рекордно швидко", демонструєте власне невігластво.
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08.08.2024 14:23 Ответить
Спробуй знайти закон який зобов'язував би ЗСУ надавати своє ПЗ для якоїсь там сертифікації ЄС. поки що твої пуки в калюжу мене не сильно вражають. Бо ти не знаєш ні хто писав Армія+, ні для кого, ні яким стандартам вона повинна відповідати але корчиш з себе хер знати шо.
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08.08.2024 15:55 Ответить
Не розповідайте що мені робити, не ганьбитеся й далі своїми дитячими комплексами: прийшли повипендрюватися та не змогли вчасно піти. Зараз будете накидати дурню на кшталт: "спробуй це, спробуй те...".
Що ж мені тепер робити що я не знаю - хто писав те "Армія+"? А ви мабуть із ними за одним столом сиділи? Ото в вас досягнення!!!
Це тут до чого, якщо в мене мова про стандарти ЄС яких Україна зобов'язалася дотримуватися?
Згаданий вами "сертифікат": "Резерв+ отримав сертифікат від КСЗІ. Армія+ теж його отримає, до речі." - якщо й отриманий, то він порушує європейське законодавство та обіцянки влади. Про це в мене написано та про те як хвалько Зеленський знову піариться на "іновації".

Може ви подивитеся нагору та збагнете - хто до кого прийшов під допис пердіти у калюжу.
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08.08.2024 16:21 Ответить
Ну тобто підтвердити фактами свій пердь про якісь там міфічні закони ЄС які змушують програми для військових чомусь там відповідати ти не можеш.
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08.08.2024 17:24 Ответить
Я не одразу написав про GDPR, бо хотів знайти "знаного експерта" з "військових програм".
От ви про сертифікацію нагуглили і знайшли про КСЗІ. Питання про чи є те КСЗІ "цивільною організацію" ви передбачувано проігнорували, бо ваше: "Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))" та оце: "Резерв+ отримав сертифікат від КСЗІ. Армія+ теж його отримає, до речі." - виглядає біполяркою.
То може загуглите нарешті й про GDPR?

Не "програми для військових" (не приписуйте власну брехню мені), а я (поки що) про програми які оперують персональними даними користувачів (і не тільки користувачів).
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08.08.2024 18:05 Ответить
А ти сам нагуглив спершу? Гадаю що ні, інакше б по-перше не тулив директиву ЄС для країни не з ЄС, а по-друге прочитав хоча б оце "Обмеження https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&section=14 ред. Такі випадки не підпадають під дію регламентуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85#cite_note-36 [36] :Законне перехоплення, національна безпека, військова техніка, поліція, юстиція" Тобто ти почав накидати на військову програму для військових (спробуй авторизуватись туди зі свого дивану, до речі) апелюючи до чогось що взагалі ніяк її не стосується. То про що ти зараз зі мною сперечаєшся?
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08.08.2024 19:00 Ответить

Це не "військова програма", я про це писав й не раз. Не доходить, Бабця Ванга?
Ще й як аргумент останньої надії - про "диван" 🤮

"Накидав" я на інноваторів (діджиталізаторів) Федорова та Зеленського.

Ви досі не подивилися новину від Федорова про те "Армія+" - про що саме воно? Ви бачили там вашу маячню про те що це є "військова програма для військових"? Там він називається "застосунок"...
Цей "застосунок" не підпадає під ті обмеження. Як ви нарешті вже спромоглися щось почитати, то не потрібно фантазувати що інші люди є ще більшим гальмом ніж ви.
Яку саме фразу ви там побачили: "військова техніка"? То я й не про "Кропиву" писав, вона не має відношення до цифровізатора Федорова, який: "Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може." А потім "Дія" була зламана...
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08.08.2024 19:37 Ответить
"Це не "військова програма"

сказав якийсь васян з інтернету. Програма якою мають користуватись військові для виконання своїх службових обов'язків - не військовоа. А що тоді військова програма, клоун? ))))))

"Ви досі не подивилися новину від Федорова про те "Армія+" - про що саме воно"

плять, та я знаю людину в пікселі яка цю програму презентувала вчора, про якого Фьодорова ти мені трусиш, клоуняра? )))) Той Пьодоров знає про Армію+ ще менше ніж ти, я не здивуюсь навіть ))
Вона в мене на телефоні стоїть зараз до речі )

"вона не має відношення до цифровізатора Федорова"

так і Армія+ не має, арлєкіно ти чукотський - ти трошки читай що тобі пишуть бо твої марічко-фантазії мене вже втомили. Ти з тим же успіхом можеш накарябати що Зєля персонально Армію+ писав бо ж він теж про неї говорив на презентації.
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09.08.2024 18:03 Ответить
І ще, з якого дуба ти взяв що КСЗІ це якась організація та ще й громадська? Бо нею в нас Держспецзв'язок займається в основному?)))) Так це ж просто загальна назва, і в ЗСУ під нею розуміють найчастіше якраз щось ближче до тих самих стандартів Нато. Ось, наприклад як її Дельта пройшла. Ознайомся:https://www.mil.gov.ua/news/2024/07/17/v-ukraini-vpershe-perevirili-kiberbezpeku-bojovoi-sistemi-za-standartami-rivnya-nato/
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08.08.2024 19:10 Ответить

Має бути незалежна від держави фахова експертиза. Саме тому я й пишу про директиви та протоколи до виконання яких має рухатися Україна.

Ви ще й Держспецзв'язком мене хочете смішити?

"Керівництво Держспецзв'язку реалізувало частину схеми з розкрадання в 2021, а частину - в 2022, після початку повномасштабної війни." та інше - теж у Гугл. Це мабуть і є "стандарти НАТО".
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08.08.2024 19:45 Ответить
"І ще, з якого дуба ти взяв що КСЗІ це якась організація та ще й громадська?"

Я просто передражнював це гальмо, гальмо
"Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))"
Як можна ще й цього не зрозуміти?
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08.08.2024 19:50 Ответить
почитай що я тобі писав вище, надміЗг - Дельта КСЗІ проходила за стандартами НАТО, яка фсраку цивільна організація, навіщо вона потрібна для армійського софту? ))

і що там з законами, з ЄС (в який ми не входимо) і іншою лабудою яку ти тягнув за вуха та не притягнув? Зробив вигляд що запхав ніжкою під килимок? )))
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09.08.2024 18:06 Ответить
А я грішним ділом подумав що ви вже заспокоїлися, але ж подібних закомплексованих інфантилів їхні збочення та галюцинації так просто не відпускають.
"Та я! Та я! Знаю!!! Чувака у пікселі!!!" 🤣

"яка фсраку цивільна організація"
Непритомне гальмо яке не здатне побудувати примітивний логічний ланцюжок, я не знаю як бабуїну пояснити про те що це саме він написав оце: "Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))". В мене ніде до того не написано про те що ота "військова програма" має отримати сертифікат від якоїсь "цивільної організації". Саме після цього я почав того бабуїна тролити тією "цивільною організацією".
Не я винний що якійсь чи то бабуїн чи то павіан, настільки туп, що не бачить що оте - "цивільною організацію" - є ЦИТАТОЮ у цьому реченні: "Питання про чи є те КСЗІ "цивільною організацію" ви передбачувано проігнорували...". Воно, бабуїн, позначено як цитата двічі: шрифтом та лапками. Вам бабуїнам цього недостатньо? Де, Гальмо Галюциногенович, ви нагалюциновали в мене про якусь "громадську організацію" (це також цитата, і її можна знайти пошуком на сторінці, Гальмо Невігласович) окрім того передражнювання з використанням того цитованого: "Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))"?

Гальму неможливо пояснити що воно гальмо, бо воно = гальмо, й збагнути таку просту аксіому воно неспроможне.
Йдіть собі, непритомне.
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09.08.2024 18:44 Ответить
"Так, від ЄС. Сертифікат цифрової безпеки та збереження персональних даних."

оце хто висрав - ти чи марсіани?
Так ЄС це яка організація в нас - може військовий союз?
Ти обкакався але замість того щоб поміняти близну продовжуєш казати що це був такий жарт наді мною - насрати собі ж в штани.

Ну і в черговий раз буцаю тебе під гузно
"і що там з законами, з ЄС (в який ми не входимо)"
- відповідь буде чи це ти так знову тролив (свої штани підливою) ? ))))
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12.08.2024 11:13 Ответить
Це вже був тролінг, венерианин. Ви можете помріяти що це ви мене "тролите", щоби хоч якось втримати свою самооцінку.
Але ви можете продовжувати розповідати за ваші збочення про "в штани" та про "підливу", я тут і не про таке читав. Знижую оцінку вашому психоемоційному розвитку, тепер вам десь 10 рочків...

Хвалько розповідаючи мені про власну обізнаність та важливість вже розпатякало про те що розробкою Армія+ займалася команда військових, що Федоров та мінцифри до цього не мають відношення (окрім самопіару). Могли би ще розпатякати про те що для авторизації "військової програми" використовується Bank ID, а не якійсь державний надійний сервіс...
Ще щось про себе розповісте, чи про програму?
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12.08.2024 11:40 Ответить
я тобі нічого не розпатяков, чудо в пір'ях ти смішне й недолуге - нічого крім того що вже і так є в інформаційній площині. Про банк айді ти сам вичитав в Корсуна або (у що я мало вірю) таки спробував скачати і поставити собі програму.
Про те що розробляли військові - можна було здогадатись з відео презентації Армія+.

Але ж ти до цього верещав тут щось про Федорова, Дію та Резерв+, правда ж? А воно нікуя не Федоров і ні разу не Резерв+ ?))
Може треба іноді читати що тобі пишуть а не свої фантазію з носа видлубувати?
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12.08.2024 12:10 Ответить
Вже зовсім з'їхало на дитяче "бє-бє-бє"?

То то була дитяча брехня про те що: "Вона в мене на телефоні стоїть зараз до речі )".
А-а-а! - воно просто у вас "стоїть", але ви навіть не намагалися авторизуватися? 🤣

Яке жалюгідне брехло, навіть не пам'ятає власну брехню, зовсім заплуталося 🤮
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12.08.2024 12:20 Ответить
"То то була дитяча брехня про те що: "Вона в мене на телефоні стоїть зараз до речі )"

вже не знаєш шо й пернути, правда? )) от скажи, дятлик, а що могло б мені завадити поставити собі той додаток? Банк ID я маю, військовий теж.
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12.08.2024 12:24 Ответить
То вже навіть не біполярка, це вже "триполяка"
"Банк ID - я маю" 🤣

Відв'яньте вже, непритомне ображенко.
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12.08.2024 12:40 Ответить
Шо ти несеш, баранюга, ти себе сам хоч розумієш, суть своїх претензій чи просто накидуєш лайна на вентилятор шоб всі не подумали який ти ідіот насправді? Не переймайся, я добре розгледів твою розумову хворобу.
Добре, злив дозволяю, повзи собі.
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12.08.2024 13:00 Ответить

Підніміться нагору по гілці та подивиться що там за опердало прийшло під мій допис показувати власну гімняність та нестриманість, обісралося, а тепер те жалюгідне не може ніяк піднятися у власних очах створюючи собі якусь паралельну реальність.
Хто це "всі" - у вас є уявні друзі однодумці? Вам вашого авторитета та впевненості у собі не вистачає і ви ото призвали "всіх" на ваш захист, жалюгідне закомплексоване?

Відв'яньте.
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12.08.2024 13:16 Ответить
я ж дозволив тобі злив, нащо ти наперділо ?))
ох і чмоня
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12.08.2024 15:32 Ответить
То діагноз.

Ваш підпис, ох і чмоня, це занижена самооцінка. Ви ото визначиться - у вас комплекс величі чи комплекс меншовартості. Я розумію що біполярка заважає, але шанс в вас є.
Відв'яньте, непритомне.
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12.08.2024 15:38 Ответить
я визначився з тим що ти нікчемний злитий по фактам довбойоб який думає що коли останнє слово буде за ним - то він "виграє".
Дозволяю кукурікнути під моїм каментом ще разок коли ти таке тупе, якщо треба навіть два чи більше разів. Виконувати негайно!
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12.08.2024 15:49 Ответить
На відміну від вас я не кукурікаю, Ох і Чмоня.

По факту: ви вважаєте кругле квадратним і чомусь вимагаєте вважати так само від інших.
Звідки вам примарилося що ЄС - це організація? Може ще й USA у вашому маренні - є організацією?
Галюцинуюче брехливе патякало святкує перемогу у уявному "зливі" по його галюцинаціям яки він називає "фактами".

Відв'яньте, Ох і Чмоня.
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12.08.2024 16:03 Ответить
Резерв+ отримав сертифікат від КСЗІ. Армія+ теж його отримає, до речі. А історія про злам Резерв+ це ватний фейк, якщо ти не в курсі.
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08.08.2024 09:43 Ответить
Теоретично все можливо... Але без Бойових наказів і розпоряджень... Без журналів бойових дій... Це все лише гучні заяви...

Чи ми документи з грифом 'таємно', будемо в незрозумілий додаток з магазину Гугл плей закачувати?

Питання відсутні. Дозвольте виконувати (сісти в тюрму)!
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06.08.2024 23:35 Ответить
В сраку засуньте той застосунок.

Навіть зараз по СЕДО в стройовій мавпи не можуть довідку роздрукувати.
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06.08.2024 23:36 Ответить
Тому що СЕДО дуже складна система і на неї треба навчати персонал.
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07.08.2024 07:24 Ответить
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06.08.2024 23:41 Ответить
А тим часом...."Резерви Нацбанку зменшуються четвертий місяць поспіль: у липні вони впали ще на $660 мільйонів Джерело: https://biz.censor.net/n3503367 "
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06.08.2024 23:43 Ответить
Україна витратила на суддів у відставці майже 10 млрд грн під час повномасштабної війни

Пенсійний фонд повідомив журналістам «Слідства.Інфо», що Україна у 2023 році витратила на утримування суддів 4.4 млрд грн, а з січня по квітень 2024-го - 1,1 млрд грн. До цього у Пенсійному фонді повідомляли, що у 2022 році на утримування суддів витратили https://www.slidstvo.info/news/ukraina-vytratyla-6-2-mlrd-hrn-na-utrymuvannia-suddiv-u-vidstavtsi-na-tsi-hroshi-mozhna-bulo-b-prydbaty-365-tysiach-fpv-droniv-dlia-viyskovykh/ 4,1 млрд грн .

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну судді у відставці отримали з українського бюджету 9,6 млрд грн.
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07.08.2024 10:42 Ответить
будуть офіцери заповняти 20 журналів та писати брки прямо в смартфоні через глючний застосунок, що вам не подобаютьєся Зеля сказав Зеля сделал
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06.08.2024 23:44 Ответить
Слава яйцям Зєля тут ні до чого (крім піару)
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07.08.2024 07:25 Ответить
Знову нюхнув якісного порошку?😄
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07.08.2024 00:23 Ответить
Буде діджитилізація з повним переходом на застоунок ворд...а 25 року буде випробувано застосунок ексель..після чого 10 генералів поїдуть на навчання...
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07.08.2024 05:49 Ответить
Готує те саме сумнозвісне ДП "Документ"....
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07.08.2024 12:18 Ответить
А нічого, що коли командир буде юзати застосунок, його по сигналу буде простіше простого запеленгувати та атакувати позицію? Ворог зараз в електронних комунікаціях і боротьбі просунувся набагато вперед, так що це більше підстава людей на нулі, ніж щось ефективне і хороше. Про безпеку даних взагалі мовчу
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07.08.2024 12:44 Ответить
Для того і робиться
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07.08.2024 13:28 Ответить
Яка безпека даних? Ксерокопії і фотки моїх документів, дані про родичів, в т.ч. не зовсім близьких, всі ці анкетування опитування армія збирала разів 20 (я так думаю тому що 19 із них пройобані) Збирається в тому числі і через месенджери (командиром, і спробуй йому відмов) - тому що алтернатива - їхати за 300 кілометрів чого робити ніхто не буде. Впевнений що все це неоднократно пересилалося, добре якщо синькой чи зеленкой (їх ніби ще не зламали) а якщо вайбером чи телегою... Яка всраку безпека? Якщо ти вже в армії то всі все про тебе знають. Короче я впевнений що всі мої дані давно у ворога, тому я тупо не переймаюсь. Просто веду себе відповідно. І вам раджу. Не тішити себе ілюзіями. Треба просто забити болт і робити як зручно. Просто після війни треба буде перепровірити себе по всіх базах (боржників наприклад), переробити всі документи і почати нове життя. Бо старе все давно пройобано. Кончегною державою. І її їбанутою совковою армією.
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07.08.2024 14:20 Ответить
Ти трошки далекий від айті, правда ж?))
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08.08.2024 09:52 Ответить
10 років досвіду в іт, але причому тут це? Хочеться блиснуьи розумом?
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08.08.2024 14:07 Ответить
Щоб позбавитись паперів треба ЗАБОРОНИТИ папери. Поки цього не зроблять всі цифровізації тільки додають *********** (роботою це назівати язик не повертається). Буде подвійний ********** - робити все і в електроному і паперовому вигляді.
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07.08.2024 13:57 Ответить
 
 