Минобороны анонсировало появление приложения "Армия+" 8 августа: Чтобы защитники занимались службой, а не бумагами. ВИДЕО
Министерство обороны Украины анонсировало, что приложение "Армия+", которое предусматривает цифровизацию процессов в армии, связанных с документацией, станет доступным в ближайшие дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства.
Судя по ролику-анонсу от Минобороны, приложение представят 8 августа.
"Мы сделаем шаг в трансформации украинской армии в армию будущего. Без всяких компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами", - сообщили в министерстве.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут лишнюю бюрократию и бумажную работу.
Топ комментарии
+20 Az AZLK
показать весь комментарий06.08.2024 23:18
+9 Сергей Трофимов #428890
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+7 Erlich Bachman
показать весь комментарий06.08.2024 23:19
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Ця інновація звичайно ж не буде проходити сертифікацію ЄС, бо вона її не пройде так само як й інші на колінці зроблені поробки від ціфровізаторов-інноваторов.
А що - може потрібний від рашистської фашизації? Дія була зламана, Резерв+ був зламаний - це і є "сертифікат" отриманий від фашизації.
Це не "військова програма", це програма для військових - програма "обліку журналів обліку журналів".
А радісно згадане вами КСЗІ воно - "військова організація"?
Спробуйте хоча б самі собі не суперечити. "Ще раз" 🤣
І який же термін отримання сертифікату від КСЗІ - два тижні, місяць, чи - як Єрмак накаже?
В зелених ригів все що їм не зручно - все то є "фейк" та "кацапська ІПСО".
Ви вже "
порозумнічали" із "військовою програмою", "айтішний військовик".
Ще із чимось хочете повипендрюватися?
Я написав про те що ні "Дія" ні "Резерв хрест", не відповідають законодавству ЄС щодо захисту персональних даних (GDPR). Україна зобов'язалася це виконувати. Ви "авторитетно" написавши про оту "мотивацію" та "турборежим" за яким щось десь "проходить рекордно швидко", демонструєте власне невігластво.
Що ж мені тепер робити що я не знаю - хто писав те "Армія+"? А ви мабуть із ними за одним столом сиділи? Ото в вас досягнення!!!
Це тут до чого, якщо в мене мова про стандарти ЄС яких Україна зобов'язалася дотримуватися?
Згаданий вами "сертифікат": "Резерв+ отримав сертифікат від КСЗІ. Армія+ теж його отримає, до речі." - якщо й отриманий, то він порушує європейське законодавство та обіцянки влади. Про це в мене написано та про те як хвалько Зеленський знову піариться на "іновації".
Може ви подивитеся нагору та збагнете - хто до кого прийшов під допис пердіти у калюжу.
От ви про сертифікацію нагуглили і знайшли про КСЗІ. Питання про чи є те КСЗІ "цивільною організацію" ви передбачувано проігнорували, бо ваше: "Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))" та оце: "Резерв+ отримав сертифікат від КСЗІ. Армія+ теж його отримає, до речі." - виглядає біполяркою.
То може загуглите нарешті й про GDPR?
Не "програми для військових" (не приписуйте власну брехню мені), а я (поки що) про програми які оперують персональними даними користувачів (і не тільки користувачів).
Це не "військова програма", я про це писав й не раз. Не доходить, Бабця Ванга?
Ще й як аргумент останньої надії - про "диван" 🤮
"Накидав" я на інноваторів (діджиталізаторів) Федорова та Зеленського.
Ви досі не подивилися новину від Федорова про те "Армія+" - про що саме воно? Ви бачили там вашу маячню про те що це є "військова програма для військових"? Там він називається "застосунок"...
Цей "застосунок" не підпадає під ті обмеження. Як ви нарешті вже спромоглися щось почитати, то не потрібно фантазувати що інші люди є ще більшим гальмом ніж ви.
Яку саме фразу ви там побачили: "військова техніка"? То я й не про "Кропиву" писав, вона не має відношення до цифровізатора Федорова, який: "Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що роль кібербезпеки в ********* світі перебільшена. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може." А потім "Дія" була зламана...
сказав якийсь васян з інтернету. Програма якою мають користуватись військові для виконання своїх службових обов'язків - не військовоа. А що тоді військова програма, клоун? ))))))
"Ви досі не подивилися новину від Федорова про те "Армія+" - про що саме воно"
плять, та я знаю людину в пікселі яка цю програму презентувала вчора, про якого Фьодорова ти мені трусиш, клоуняра? )))) Той Пьодоров знає про Армію+ ще менше ніж ти, я не здивуюсь навіть ))
Вона в мене на телефоні стоїть зараз до речі )
"вона не має відношення до цифровізатора Федорова"
так і Армія+ не має, арлєкіно ти чукотський - ти трошки читай що тобі пишуть бо твої марічко-фантазії мене вже втомили. Ти з тим же успіхом можеш накарябати що Зєля персонально Армію+ писав бо ж він теж про неї говорив на презентації.
Має бути незалежна від держави фахова експертиза. Саме тому я й пишу про директиви та протоколи до виконання яких має рухатися Україна.
Ви ще й Держспецзв'язком мене хочете смішити?
"Керівництво Держспецзв'язку реалізувало частину схеми з розкрадання в 2021, а частину - в 2022, після початку повномасштабної війни." та інше - теж у Гугл. Це мабуть і є "стандарти НАТО".
Я просто передражнював це гальмо, гальмо
"Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))"
Як можна ще й цього не зрозуміти?
і що там з законами, з ЄС (в який ми не входимо) і іншою лабудою яку ти тягнув за вуха та не притягнув? Зробив вигляд що запхав ніжкою під килимок? )))
"Та я! Та я! Знаю!!! Чувака у пікселі!!!" 🤣
"яка фсраку цивільна організація"
Непритомне гальмо яке не здатне побудувати примітивний логічний ланцюжок, я не знаю як бабуїну пояснити про те що це саме він написав оце: "Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))". В мене ніде до того не написано про те що ота "військова програма" має отримати сертифікат від якоїсь "цивільної організації". Саме після цього я почав того бабуїна тролити тією "цивільною організацією".
Не я винний що якійсь чи то бабуїн чи то павіан, настільки туп, що не бачить що оте - "цивільною організацію" - є ЦИТАТОЮ у цьому реченні: "Питання про чи є те КСЗІ "цивільною організацію" ви передбачувано проігнорували...". Воно, бабуїн, позначено як цитата двічі: шрифтом та лапками. Вам бабуїнам цього недостатньо? Де, Гальмо Галюциногенович, ви нагалюциновали в мене про якусь "громадську організацію" (це також цитата, і її можна знайти пошуком на сторінці, Гальмо Невігласович) окрім того передражнювання з використанням того цитованого: "Ще раз. Військова програма має отримати сертифікат від цивільної організації?))"?
Гальму неможливо пояснити що воно гальмо, бо воно = гальмо, й збагнути таку просту аксіому воно неспроможне.
Йдіть собі, непритомне.
оце хто висрав - ти чи марсіани?
Так ЄС це яка організація в нас - може військовий союз?
Ти обкакався але замість того щоб поміняти близну продовжуєш казати що це був такий жарт наді мною - насрати собі ж в штани.
Ну і в черговий раз буцаю тебе під гузно
"і що там з законами, з ЄС (в який ми не входимо)"
- відповідь буде чи це ти так знову тролив (свої штани підливою) ? ))))
Але ви можете продовжувати розповідати за ваші збочення про "в штани" та про "підливу", я тут і не про таке читав. Знижую оцінку вашому психоемоційному розвитку, тепер вам десь 10 рочків...
Хвалько розповідаючи мені про власну обізнаність та важливість вже розпатякало про те що розробкою Армія+ займалася команда військових, що Федоров та мінцифри до цього не мають відношення (окрім самопіару). Могли би ще розпатякати про те що для авторизації "військової програми" використовується Bank ID, а не якійсь державний надійний сервіс...
Ще щось про себе розповісте, чи про програму?
Про те що розробляли військові - можна було здогадатись з відео презентації Армія+.
Але ж ти до цього верещав тут щось про Федорова, Дію та Резерв+, правда ж? А воно нікуя не Федоров і ні разу не Резерв+ ?))
Може треба іноді читати що тобі пишуть а не свої фантазію з носа видлубувати?
То то була дитяча брехня про те що: "Вона в мене на телефоні стоїть зараз до речі )".
А-а-а! - воно просто у вас "стоїть", але ви навіть не намагалися авторизуватися? 🤣
Яке жалюгідне брехло, навіть не пам'ятає власну брехню, зовсім заплуталося 🤮
вже не знаєш шо й пернути, правда? )) от скажи, дятлик, а що могло б мені завадити поставити собі той додаток? Банк ID я маю, військовий теж.
"Банк ID - я маю" 🤣
Відв'яньте вже, непритомне ображенко.
Добре, злив дозволяю, повзи собі.
Підніміться нагору по гілці та подивиться що там за опердало прийшло під мій допис показувати власну гімняність та нестриманість, обісралося, а тепер те жалюгідне не може ніяк піднятися у власних очах створюючи собі якусь паралельну реальність.
Хто це "всі" - у вас є уявні друзі однодумці? Вам вашого авторитета та впевненості у собі не вистачає і ви ото призвали "всіх" на ваш захист, жалюгідне закомплексоване?
Відв'яньте.
ох і чмоня
Ваш підпис, ох і чмоня, це занижена самооцінка. Ви ото визначиться - у вас комплекс величі чи комплекс меншовартості. Я розумію що біполярка заважає, але шанс в вас є.
Відв'яньте, непритомне.
Дозволяю кукурікнути під моїм каментом ще разок коли ти таке тупе, якщо треба навіть два чи більше разів. Виконувати негайно!
По факту: ви вважаєте кругле квадратним і чомусь вимагаєте вважати так само від інших.
Звідки вам примарилося що ЄС - це організація? Може ще й USA у вашому маренні - є організацією?
Галюцинуюче брехливе патякало святкує перемогу у уявному "зливі" по його галюцинаціям яки він називає "фактами".
Відв'яньте, Ох і Чмоня.
Чи ми документи з грифом 'таємно', будемо в незрозумілий додаток з магазину Гугл плей закачувати?
Питання відсутні. Дозвольте виконувати (сісти в тюрму)!
Навіть зараз по СЕДО в стройовій мавпи не можуть довідку роздрукувати.
Пенсійний фонд повідомив журналістам «Слідства.Інфо», що Україна у 2023 році витратила на утримування суддів 4.4 млрд грн, а з січня по квітень 2024-го - 1,1 млрд грн. До цього у Пенсійному фонді повідомляли, що у 2022 році на утримування суддів витратили https://www.slidstvo.info/news/ukraina-vytratyla-6-2-mlrd-hrn-na-utrymuvannia-suddiv-u-vidstavtsi-na-tsi-hroshi-mozhna-bulo-b-prydbaty-365-tysiach-fpv-droniv-dlia-viyskovykh/ 4,1 млрд грн .
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну судді у відставці отримали з українського бюджету 9,6 млрд грн.