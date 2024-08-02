Зеленский анонсировал решения, которые уберут лишнюю бюрократию из войска: Имеют действительно инновационный вид. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут лишнюю бюрократию и бумажную работу.

Об этом он заявил 2 августа в своем вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Зеленский, он провел совещание с командой Министерства обороны Украины.

"Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Имеют действительно инновационный вид", - сказал глава государства.

Также президент сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно текущей ситуации на фронте. По словам Зеленского, наиболее жесткие бои идут на Покровском направлении.

Глава государства подчеркнул, что это направление требует наиболее усиленных ответов оккупанту.

"Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении - все наши воины, которые сохраняют стойкость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, - во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны", - заявил Зеленский.

В то же время, по словам президента, командование не ослабляет внимания и ко всем другим направлениям - в Донецкой области, Харьковской области и в южных областях.

Читайте также: Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад длится уже полтора года, - Зеленский