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Зеленский анонсировал решения, которые уберут лишнюю бюрократию из войска: Имеют действительно инновационный вид. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут лишнюю бюрократию и бумажную работу.

Об этом он заявил 2 августа в своем вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Зеленский, он провел совещание с командой Министерства обороны Украины.

"Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Имеют действительно инновационный вид", - сказал глава государства.

Также президент сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно текущей ситуации на фронте. По словам Зеленского, наиболее жесткие бои идут на Покровском направлении.

Глава государства подчеркнул, что это направление требует наиболее усиленных ответов оккупанту.

"Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении - все наши воины, которые сохраняют стойкость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, - во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны", - заявил Зеленский.

В то же время, по словам президента, командование не ослабляет внимания и ко всем другим направлениям - в Донецкой области, Харьковской области и в южных областях.

Читайте также: Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад длится уже полтора года, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747) бюрократия (86) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+17
краще б анонсував свою відставку, "я устал, я ухожу"
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02.08.2024 20:25
+13
Потужно !

А от'їбацця від військового керівництва не на часі ?
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02.08.2024 20:08
+9
нудить ...
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02.08.2024 20:09
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02.08.2024 20:08 Ответить
На манежі ті самі потужні пики!!))
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02.08.2024 20:30 Ответить
Потужно !

А от'їбацця від військового керівництва не на часі ?
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02.08.2024 20:08 Ответить
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02.08.2024 20:09 Ответить
нудить ...
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02.08.2024 20:09 Ответить
нудить ...
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02.08.2024 20:12 Ответить
Бреше
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02.08.2024 20:11 Ответить
Шо ярмачку звільниш?
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02.08.2024 20:11 Ответить
Якби Єрмак був українцем, то звільнив би в секунду.
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02.08.2024 20:15 Ответить
Вместо бумаги, теперь будут снимать видосики!
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02.08.2024 20:12 Ответить
мають справді інноваційний вигляд.

про що це?
вигляд інноваційний, а зміст? той же?
поєзд, стой! раз, два!
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02.08.2024 20:14 Ответить
Це з серії "успішних кейсів".
Така балаканина характерна людям, яким треба щось сказати ні про що.
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02.08.2024 20:16 Ответить
Мудозвон
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02.08.2024 21:02 Ответить
Прямий зв'язок Єрмак-окоп?

Бо ми ж знаємо, хто всім керує...
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02.08.2024 20:14 Ответить
ЗЕіноватор безпаперових робіт.А куди подінуться бюрократи?
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02.08.2024 20:14 Ответить
Зазвичай (коли я служив) після таких заяв кількість паперової роботи збільшується. Коли тільки прийшов, то було 7 журналів (з яких тільки один використовувався щоденно), коли звільнявся, то їх було вже майже 2 десятки і щоденно треба було вести не менше 5.
А додати до цього ще різні рапорти на закупівлю, отримання, списання - то взагалі торба!
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02.08.2024 20:15 Ответить
Швидкість прийняття рішень під час рашистсько-української війни які потрібні були ще поза поза поза...вчора просто вражає...
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02.08.2024 20:17 Ответить
А вони всю свою швидкість витратили на "шалений принтер" в період з кінця 19-го до (пиблизно) кінця 20-го років.
Виправляти все те, що вони тоді понаприймали (та й досі приймають), доведеться довго, на жаль
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02.08.2024 20:30 Ответить
Ны про що. В 22-му ми теж не парилися. На клаптику туалетного паперу написав, сфоткав, в ватсапі чи сигналі відправив в штаб - бінго. Все вирішувалося.
Але потім приїхала зла контррозвідка. Яки їх не послали - то з нуля забрали б навіть старлінк.

Але з тих пір вже не ЗСУ, а УПА - Українська паперова армія. Усі довбані рапорти в 14-му кеглі та таймс нью роман с відступом. Воювати стало ніколи.
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02.08.2024 20:19 Ответить
Видать Єрмачило хороший кокс притягнув з недавнього турне по Латинській Америці....
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02.08.2024 20:19 Ответить
3,14zдобол!
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02.08.2024 20:24 Ответить
**** идинахуй прарсаченій...пізда...(((((((((
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02.08.2024 20:24 Ответить
краще б анонсував свою відставку, "я устал, я ухожу"
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02.08.2024 20:25 Ответить
Вован ІДИ В СРАКУ !
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02.08.2024 20:25 Ответить
Вигляд? "Вигляд" так. Ви, кварталісти, в цьому специ. Шоу для лошар наше усьо! А поза сценою скажене розкрадання абсолютно всього. Бо "єжєлі чаво, то я уєду атсюда нахрен!" гасло і виборців, і тих, кого вони вибрали.
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02.08.2024 20:26 Ответить
🤮
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02.08.2024 20:29 Ответить
"Я устал ходить в хаки, еду на Кипр ПТСР лечить..." вот это был бы Анонс.
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02.08.2024 20:33 Ответить
Підгадав з паперами - весь піздец - до Покровська рвуця
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02.08.2024 20:34 Ответить
Мені вже сорок шість минало
Я пас ягнята у голові.
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02.08.2024 20:34 Ответить
Я вже уявляю собі шо воно там понавигадивало.ю.
До речі, для баранів і ти, Вова, у 2019 році мав іноваційний вигляд.
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02.08.2024 20:35 Ответить
буратінка швидко збирається діяти; і 3 (трьох !) років не минуло з початку гарячої війни. Подивимось, коли це станеться та чи станеться взагалі.
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02.08.2024 20:36 Ответить
Значит писанины и **** добавитсЯ(
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02.08.2024 20:43 Ответить
«Це ж було вже!». Заміна Залужного на Сирського анонсувалося як остаточне рішення питання бюрократії в війську. Забув, а ОПа тоді для чого?
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02.08.2024 20:44 Ответить
Нам не потрібні гарні слова, не потрібні гарні відосики. Ми згодні кататися по розбитим дорогам і залишитися без щоденних, потужних коментарів президента, аби лише у війську була зброя, та укріпленні позиції по всьому фронту, аби в країні не було корупції та були кокретні дії, яким не потрібен щоденний анонс, люди самі побачать результат. Народу не потрібне шоу чи гарна обгортка, у середені якої нічого немає.
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02.08.2024 20:44 Ответить
Інноваційні рішення від Зеленського.

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02.08.2024 20:45 Ответить
Чому я вам не вірю? © Бруно Шуман.
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02.08.2024 20:47 Ответить
Нещодавно купив якусь хрінь. Дивлюсь на дату - якась хвірма, з російською назвою - та там і якийсь генерал фсб присутній, кормлять гівном українців. Та 59% жере ту хрінь, та каже - українські кавуни от то гівно, а те шо нам дає дерьмак - от те саме і є - український, смачний борщ. Хаваайте, гниди.
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02.08.2024 21:00 Ответить
Зеленський 🤡 нах...з пляжу ...разом з дермаком
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02.08.2024 21:01 Ответить
Наївна китайська дівчинка... так вони й підуть
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02.08.2024 21:16 Ответить
С тих пір як звільнили Головнокомандувача, маланці ОП руйнують Фронт.
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02.08.2024 21:12 Ответить
Куди буде тікати сирський?... - На Батьківшину!
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02.08.2024 21:15 Ответить
Говорящая голова
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02.08.2024 21:13 Ответить
Інноваційна, цифровізацією..., воно хоть розуміє про що...
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02.08.2024 21:15 Ответить
Петиція що до відміни поправок лозовогоцим борцуном з шахраямии саботується вже дев"ятий місяць! Мабуть в оп жнива з цього приводу
https://petition.president.gov.ua/petition/212828 https://petition.president.gov.ua/petition/212828

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02.08.2024 21:21 Ответить
Цн для цього збираються Ставки ? Щоб скасовувати папірці-рапорти про використання зброї на ... потужний наступ кацапів ? Підор він, а не Лідор. Навіть помаду дЄрмака не витирає. Цей уйо..к розвалить країну ! Потерпіть українці ще трішки, і будете мати те, що не встиг зробити янукович-зек. Бо війна ж ..... Ми маємо очевидного злодія хворого на москальство.
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02.08.2024 21:43 Ответить
Чепуха бесполезная.
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02.08.2024 21:46 Ответить
Мабуть,у авторів шпаргалок для зелі,ідеї скінчились!
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02.08.2024 22:04 Ответить
...патужні?
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02.08.2024 22:15 Ответить
дядя ти дібіл ?
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02.08.2024 22:19 Ответить
На третьому році верховний ішак прозрів. На нари мудака!
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02.08.2024 22:31 Ответить
Давно не заходила... Бачу воно ще досі пиз.ить... За.бало бастардо
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02.08.2024 23:10 Ответить
просто "справді інноваційний"? а чому не просто "справді потужний"? а чому лише вигляд? а суть?
а загалом, гундос цього вечора зробили, забули, завтра буде інший... й так до бесславного кінця...
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03.08.2024 00:22 Ответить
Боже, он угробит страну
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03.08.2024 07:35 Ответить
Зараз бухгалтерію прибере, щоб доказів не було.
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03.08.2024 07:39 Ответить
Нет, не со словами я устал я ухожу, а простите меня что при моем правлении страна практически погибла((( и просто свалил со стран
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03.08.2024 10:22 Ответить
 
 