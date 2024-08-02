Зеленский анонсировал решения, которые уберут лишнюю бюрократию из войска: Имеют действительно инновационный вид. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут лишнюю бюрократию и бумажную работу.
Об этом он заявил 2 августа в своем вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал Зеленский, он провел совещание с командой Министерства обороны Украины.
"Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Имеют действительно инновационный вид", - сказал глава государства.
Также президент сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно текущей ситуации на фронте. По словам Зеленского, наиболее жесткие бои идут на Покровском направлении.
Глава государства подчеркнул, что это направление требует наиболее усиленных ответов оккупанту.
"Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении - все наши воины, которые сохраняют стойкость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, - во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны", - заявил Зеленский.
В то же время, по словам президента, командование не ослабляет внимания и ко всем другим направлениям - в Донецкой области, Харьковской области и в южных областях.
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А от'їбацця від військового керівництва не на часі ?
про що це?
вигляд інноваційний, а зміст? той же?
поєзд, стой! раз, два!
Така балаканина характерна людям, яким треба щось сказати ні про що.
Бо ми ж знаємо, хто всім керує...
А додати до цього ще різні рапорти на закупівлю, отримання, списання - то взагалі торба!
Виправляти все те, що вони тоді понаприймали (та й досі приймають), доведеться довго, на жаль
Але потім приїхала зла контррозвідка. Яки їх не послали - то з нуля забрали б навіть старлінк.
Але з тих пір вже не ЗСУ, а УПА - Українська паперова армія. Усі довбані рапорти в 14-му кеглі та таймс нью роман с відступом. Воювати стало ніколи.
Я пас ягнята у голові.
До речі, для баранів і ти, Вова, у 2019 році мав іноваційний вигляд.
https://petition.president.gov.ua/petition/212828 https://petition.president.gov.ua/petition/212828
а загалом, гундос цього вечора зробили, забули, завтра буде інший... й так до бесславного кінця...