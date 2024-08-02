Зеленський анонсував рішення, які приберуть зайву бюрократію з війська: Мають справді інноваційний вигляд. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував сучасні рішення для підрозділів, які приберуть зайву бюрократію та паперову роботу.

Про це він заявив 2 серпня у своєму вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Зеленський, він провів нараду із командою Міністерства оборони України.

"Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд", - сказав очільник держави.

Також президент повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. За словами Зеленського, найбільш жорсткі бої точаться на Покровському напрямку.

Глава держави наголосив, що цей напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту.

"Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни", - заявив Зеленський.

Водночас, за словами президента, командування не послаблює уваги й до всіх інших напрямків - на Донеччині, Харківщині та в південних областях.

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