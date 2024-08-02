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Зеленський анонсував рішення, які приберуть зайву бюрократію з війська: Мають справді інноваційний вигляд. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував сучасні рішення для підрозділів, які приберуть зайву бюрократію та паперову роботу.

Про це він заявив 2 серпня у своєму вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Зеленський, він провів нараду із командою Міністерства оборони України.

"Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд", - сказав очільник держави.

Також президент повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. За словами Зеленського, найбільш жорсткі бої точаться на Покровському напрямку. 

Глава держави наголосив, що цей напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту.

"Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни", - заявив Зеленський.

Водночас, за словами президента, командування не послаблює уваги й до всіх інших напрямків - на Донеччині, Харківщині та в південних областях.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) бюрократія (36) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+17
краще б анонсував свою відставку, "я устал, я ухожу"
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02.08.2024 20:25
+13
Потужно !

А от'їбацця від військового керівництва не на часі ?
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02.08.2024 20:08
+9
нудить ...
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02.08.2024 20:09
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02.08.2024 20:08 Відповісти
На манежі ті самі потужні пики!!))
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02.08.2024 20:30 Відповісти
Потужно !

А от'їбацця від військового керівництва не на часі ?
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02.08.2024 20:08 Відповісти
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02.08.2024 20:09 Відповісти
нудить ...
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02.08.2024 20:09 Відповісти
нудить ...
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02.08.2024 20:12 Відповісти
Бреше
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02.08.2024 20:11 Відповісти
Шо ярмачку звільниш?
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02.08.2024 20:11 Відповісти
Якби Єрмак був українцем, то звільнив би в секунду.
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02.08.2024 20:15 Відповісти
Вместо бумаги, теперь будут снимать видосики!
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02.08.2024 20:12 Відповісти
мають справді інноваційний вигляд.

про що це?
вигляд інноваційний, а зміст? той же?
поєзд, стой! раз, два!
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02.08.2024 20:14 Відповісти
Це з серії "успішних кейсів".
Така балаканина характерна людям, яким треба щось сказати ні про що.
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02.08.2024 20:16 Відповісти
Мудозвон
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02.08.2024 21:02 Відповісти
Прямий зв'язок Єрмак-окоп?

Бо ми ж знаємо, хто всім керує...
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02.08.2024 20:14 Відповісти
ЗЕіноватор безпаперових робіт.А куди подінуться бюрократи?
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02.08.2024 20:14 Відповісти
Зазвичай (коли я служив) після таких заяв кількість паперової роботи збільшується. Коли тільки прийшов, то було 7 журналів (з яких тільки один використовувався щоденно), коли звільнявся, то їх було вже майже 2 десятки і щоденно треба було вести не менше 5.
А додати до цього ще різні рапорти на закупівлю, отримання, списання - то взагалі торба!
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02.08.2024 20:15 Відповісти
Швидкість прийняття рішень під час рашистсько-української війни які потрібні були ще поза поза поза...вчора просто вражає...
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02.08.2024 20:17 Відповісти
А вони всю свою швидкість витратили на "шалений принтер" в період з кінця 19-го до (пиблизно) кінця 20-го років.
Виправляти все те, що вони тоді понаприймали (та й досі приймають), доведеться довго, на жаль
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02.08.2024 20:30 Відповісти
Ны про що. В 22-му ми теж не парилися. На клаптику туалетного паперу написав, сфоткав, в ватсапі чи сигналі відправив в штаб - бінго. Все вирішувалося.
Але потім приїхала зла контррозвідка. Яки їх не послали - то з нуля забрали б навіть старлінк.

Але з тих пір вже не ЗСУ, а УПА - Українська паперова армія. Усі довбані рапорти в 14-му кеглі та таймс нью роман с відступом. Воювати стало ніколи.
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02.08.2024 20:19 Відповісти
Видать Єрмачило хороший кокс притягнув з недавнього турне по Латинській Америці....
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02.08.2024 20:19 Відповісти
3,14zдобол!
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02.08.2024 20:24 Відповісти
**** идинахуй прарсаченій...пізда...(((((((((
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02.08.2024 20:24 Відповісти
краще б анонсував свою відставку, "я устал, я ухожу"
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02.08.2024 20:25 Відповісти
Вован ІДИ В СРАКУ !
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02.08.2024 20:25 Відповісти
Вигляд? "Вигляд" так. Ви, кварталісти, в цьому специ. Шоу для лошар наше усьо! А поза сценою скажене розкрадання абсолютно всього. Бо "єжєлі чаво, то я уєду атсюда нахрен!" гасло і виборців, і тих, кого вони вибрали.
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02.08.2024 20:26 Відповісти
🤮
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02.08.2024 20:29 Відповісти
"Я устал ходить в хаки, еду на Кипр ПТСР лечить..." вот это был бы Анонс.
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02.08.2024 20:33 Відповісти
Підгадав з паперами - весь піздец - до Покровська рвуця
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02.08.2024 20:34 Відповісти
Мені вже сорок шість минало
Я пас ягнята у голові.
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02.08.2024 20:34 Відповісти
Я вже уявляю собі шо воно там понавигадивало.ю.
До речі, для баранів і ти, Вова, у 2019 році мав іноваційний вигляд.
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02.08.2024 20:35 Відповісти
буратінка швидко збирається діяти; і 3 (трьох !) років не минуло з початку гарячої війни. Подивимось, коли це станеться та чи станеться взагалі.
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02.08.2024 20:36 Відповісти
Значит писанины и **** добавитсЯ(
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02.08.2024 20:43 Відповісти
«Це ж було вже!». Заміна Залужного на Сирського анонсувалося як остаточне рішення питання бюрократії в війську. Забув, а ОПа тоді для чого?
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02.08.2024 20:44 Відповісти
Нам не потрібні гарні слова, не потрібні гарні відосики. Ми згодні кататися по розбитим дорогам і залишитися без щоденних, потужних коментарів президента, аби лише у війську була зброя, та укріпленні позиції по всьому фронту, аби в країні не було корупції та були кокретні дії, яким не потрібен щоденний анонс, люди самі побачать результат. Народу не потрібне шоу чи гарна обгортка, у середені якої нічого немає.
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02.08.2024 20:44 Відповісти
Інноваційні рішення від Зеленського.

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02.08.2024 20:45 Відповісти
Чому я вам не вірю? © Бруно Шуман.
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02.08.2024 20:47 Відповісти
Нещодавно купив якусь хрінь. Дивлюсь на дату - якась хвірма, з російською назвою - та там і якийсь генерал фсб присутній, кормлять гівном українців. Та 59% жере ту хрінь, та каже - українські кавуни от то гівно, а те шо нам дає дерьмак - от те саме і є - український, смачний борщ. Хаваайте, гниди.
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02.08.2024 21:00 Відповісти
Зеленський 🤡 нах...з пляжу ...разом з дермаком
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02.08.2024 21:01 Відповісти
Наївна китайська дівчинка... так вони й підуть
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02.08.2024 21:16 Відповісти
С тих пір як звільнили Головнокомандувача, маланці ОП руйнують Фронт.
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02.08.2024 21:12 Відповісти
Куди буде тікати сирський?... - На Батьківшину!
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02.08.2024 21:15 Відповісти
Говорящая голова
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02.08.2024 21:13 Відповісти
Інноваційна, цифровізацією..., воно хоть розуміє про що...
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02.08.2024 21:15 Відповісти
Петиція що до відміни поправок лозовогоцим борцуном з шахраямии саботується вже дев"ятий місяць! Мабуть в оп жнива з цього приводу
https://petition.president.gov.ua/petition/212828 https://petition.president.gov.ua/petition/212828

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02.08.2024 21:21 Відповісти
Цн для цього збираються Ставки ? Щоб скасовувати папірці-рапорти про використання зброї на ... потужний наступ кацапів ? Підор він, а не Лідор. Навіть помаду дЄрмака не витирає. Цей уйо..к розвалить країну ! Потерпіть українці ще трішки, і будете мати те, що не встиг зробити янукович-зек. Бо війна ж ..... Ми маємо очевидного злодія хворого на москальство.
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02.08.2024 21:43 Відповісти
Чепуха бесполезная.
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02.08.2024 21:46 Відповісти
Мабуть,у авторів шпаргалок для зелі,ідеї скінчились!
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02.08.2024 22:04 Відповісти
...патужні?
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02.08.2024 22:15 Відповісти
дядя ти дібіл ?
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02.08.2024 22:19 Відповісти
На третьому році верховний ішак прозрів. На нари мудака!
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02.08.2024 22:31 Відповісти
Давно не заходила... Бачу воно ще досі пиз.ить... За.бало бастардо
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02.08.2024 23:10 Відповісти
просто "справді інноваційний"? а чому не просто "справді потужний"? а чому лише вигляд? а суть?
а загалом, гундос цього вечора зробили, забули, завтра буде інший... й так до бесславного кінця...
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03.08.2024 00:22 Відповісти
Боже, он угробит страну
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03.08.2024 07:35 Відповісти
Зараз бухгалтерію прибере, щоб доказів не було.
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03.08.2024 07:39 Відповісти
Нет, не со словами я устал я ухожу, а простите меня что при моем правлении страна практически погибла((( и просто свалил со стран
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03.08.2024 10:22 Відповісти
 
 