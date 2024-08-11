Как водитель квадроцикла попал в розыск ГБ России?
Уже больше года "Каспер" - военнослужащий бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж". Боец эвакуирует раненых побратимов из окопов на нуле. В свои 21 он вывез полторы сотни людей: раненых, погибших, пленных, а однажды даже эвакуировал себя сам.
После школы учился на аккордеониста, решил отслужить срочную службу, а с началом войны подписал контракт.
В Клещиевке вместе с побратимами ликвидировали группу чеченского подразделения "Ахмат", после чего его телефон взломали и объявили в розыск, информирует Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
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Luiza
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vismavista
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олег иванов #434516
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ПРАВДИВЫЙ
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