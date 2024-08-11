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Новости Видео Война
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Как водитель квадроцикла попал в розыск ГБ России?

Уже больше года "Каспер" - военнослужащий бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж". Боец эвакуирует раненых побратимов из окопов на нуле. В свои 21 он вывез полторы сотни людей: раненых, погибших, пленных, а однажды даже эвакуировал себя сам.

После школы учился на аккордеониста, решил отслужить срочную службу, а с началом войны подписал контракт.

В Клещиевке вместе с побратимами ликвидировали группу чеченского подразделения "Ахмат", после чего его телефон взломали и объявили в розыск, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Национальная гвардия (2117) ВСУ (6587)


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Черговому українському суперегерою-респект...
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11.08.2024 09:23 Ответить
Ух ...гарний Козак ... 👍Бережи його, Доля ...хай Господь допомагає !!!
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11.08.2024 09:36 Ответить
Героїчна людина!
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11.08.2024 10:13 Ответить
Він ще порве баян на похоронах засРашки.
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11.08.2024 14:58 Ответить
НАДО ПОКАЗАТЬ ЧЕЧЕНЦЕВ МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В УКРАИНЕ !)
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11.08.2024 21:45 Ответить
ТА ТРЕБА ПЕРЕВІРИТИ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ !)
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11.08.2024 21:50 Ответить
 
 