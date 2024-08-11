Пограничники ликвидировали двух и ранили четырех оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

Сбросываниями с Мавиков и тяжелого бомбера "Вампир" пограничники бригады "Помста" ликвидировали 2 оккупантов и 4 ранили на Северском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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