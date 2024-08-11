Пограничники ликвидировали двух и ранили четырех оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО
Сбросываниями с Мавиков и тяжелого бомбера "Вампир" пограничники бригады "Помста" ликвидировали 2 оккупантов и 4 ранили на Северском направлении.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий11.08.2024 18:26 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль