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Пограничники ликвидировали двух и ранили четырех оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

Сбросываниями с Мавиков и тяжелого бомбера "Вампир" пограничники бригады "Помста" ликвидировали 2 оккупантов и 4 ранили на Северском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) ликвидация (3536)


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Смерть свинособакам!
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11.08.2024 18:26 Ответить
 
 