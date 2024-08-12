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Россиянин снимает проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщине: "Кресты? Все нормально. Пошел в сторону Белицы. Х#ярят, как надо". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из жителей села.

"Курчанин снимает проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу Гирьи в направлении Белицы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Село Гирья расположено примерно в 20 километрах от украинско-российской границы.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Житель Суджи после общения с военными в центре города: "Сказали учить гимн Украины и готовится к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВИДЕО

Автор: 

БТР (364) Курск (1097)


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Топ комментарии
+52
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12.08.2024 11:45
+46
еге ж, поки свої "асвабадітєлі" кабом не вдарять
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12.08.2024 11:44
+36
СВО ідьот строґо по плану (В.В.Хуйло)
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12.08.2024 11:43
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Страница 2 из 2
Пане Яр, ми вже домовились з вами, що ми в iсторii дилетанти, тому нашi думки не можуть когось чiпляти за горлянку. Отже, для кого я i без Донцова розписував, що виходить логiкою з незалежних джерел... Тобто, я писав вище про останнi зверху щаблi драбини фашизму*(крайнiй нацiоналiзм з його тоталiтарiзмом, та кацапський шовiнiзм ), хiба що я випустив з виду iстинний чисто iтальянський фашизм. Бо вище - то вже було нацизмом, як у гiтлерiвськiй Германii та расизмом, котрим ********** бавитися американцi. Тому я й сказав, що всi нацiоналiсти бравi вуi Та не бiльше, бо iхня цiль - тоталiтаризм в окремiй краiнi. Та й то це не е фашизмом , бо iталiйський фашизм котрого не було у нацистськiй Германii, а тим бiльше в звитягах нацiоналiстiв, репетував за подiл суспiльства на касти, мiж якими не можна перестрибувати. А касти мали бути за професiйними здiбностями. Це все планувалося для окремо взятоi краiни, в даному випадку в Iталii. Так що ваш Донцов, мабуть, чогось не доганяе, якщо стверджуе що украiнськi нацiонадiсти - фашисти чистоi води. Пане Яр, як ви здогадалися, це моя думка, котра нi дочого не зобов`язуе пана Донцова, бо кожен мае право на свою думку.
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12.08.2024 20:13 Ответить
"Шамов" На відміну від тебе - я маю диплом історика (хоч і радянського зразка) І багато займався самоосвітою Як я можу з тобою сперечаться про погляди Донцова - коли ти його не читав? Пояснювать? Це буде довго і нудно! І може вийти як в старому анекдоті:
"Поїхала якось жінка у радянські часи у турпоїздку, до якоїсь капіталістичної країни Повернулася і ділиться з чоловіком враженнями:
- Ты знаешь - нас как-то вечером водили в ресторан А там - стриптиз! Это когда женщина, на сцене, медленно, под музыку, раздевается Пренеприятное зрелище... Да я сейчас тебе покажу...
Включає радіолу Ставить пластинку і починає кружлять по кімнаті та роздягаться Чоловік дивився-дивився А потім каже:

- Да... Пренеприятное зрелище...
Так і у нас з тобою! Навіть якби ти читав Донцова - це не значить, що моя оцінка ним сказаного співпаде з твоєю ...
І не забувай - від націоналізму до шовінізму - ОДИН КРОК... А "шовінізм" - це і нацизм, і фашизм, і расизм!
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12.08.2024 20:36 Ответить
Так ви ж себя позицонировали по ментовской части?
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12.08.2024 21:26 Ответить
ЗЫ... до того ж, якщо ви iсторик, то мали б мене зрозумiти як iсторик, стосовно Донцова, що якщо вiн не iсторик, то по замовчуванню , його немае потреби брати до уваги , при висвiтленнi iсторичних подiй.
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12.08.2024 21:33 Ответить
Шамов! Не ганьбися Донцов не "історик" Він - ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
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12.08.2024 21:37 Ответить
Добре, iдеолог. А вiн захистив докторську дисертацiю з iсторii УПА чи ОУН)Б), або ОУН(м), або самозванськоi ОУН (Боровця)? Як iсторик, ви маете зрозумiти, про що вам говорить дилетант. ЗЫ...бо в протилежному випадку, я вас процитую, мовляв, роз`яснювати -пренеприятное зрелище.
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12.08.2024 21:51 Ответить
Дмитро́ Іва́нович Донцо́в (https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1883 1883 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Мелітополь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Таврійська губернія - https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 30 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C Монреаль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA Квебек ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA літературний критик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політичний діяч , один із перших керівників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Союзу визволення України (СВУ), головний ідеолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українського інтегрального націоналізму
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12.08.2024 21:57 Ответить
Да я смотрел, он - в лучшем случае мог издавать мемуары, наполовину легитимные исторические документы. Дмитро Iванович Донцов - не историк, потому, его не серьезно брать за основу в каких-то исторических событиях... К слову, а он по-моему , мае ваш фах. З котрого ви зiйшли на пенсiю.
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12.08.2024 22:35 Ответить
Все ! Баста! Бо я почну вже матюкаться!
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12.08.2024 22:37 Ответить
Все... мовчу, тiко не матюкайтеся, краще про рибалку згадайте.
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12.08.2024 22:45 Ответить
Загалом у мене три спеціальності І "мєнтом" ніколи не був
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12.08.2024 21:35 Ответить
А для меня ментовские дела - это и Юрист , и адвокат...
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12.08.2024 21:43 Ответить
Шамов! Юрист - родове поняття Ним є і слідчий і адвокат і юрисконсульт і прокурор і суддя і нотаріус "Во - "дярьовня"!
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12.08.2024 21:47 Ответить
... Бг-ггг...так к вам и пристрастий не нужно, колитесь с пол щелчка, насчет своей профессии... Бульо -бульо, а такого ще не бульо...ХЕХ...ЗЫ... ще й историк на пол ставки.
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12.08.2024 21:54 Ответить
А я з своєю професією ніколи і не "ховався" Військовий юрист - остання моя спеціальність з неї й на пенсію пішов
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12.08.2024 22:02 Ответить
У меня друг - мент из убойного, мама заслуженый учитель Украины, по заграницам - лекции по своей профессии, бо ее изданная книга методов обучения - везде нарасхват, тоже исторический закончил, плюс имеет еще один диплом.
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12.08.2024 22:23 Ответить
Але ж " друг" і його мама - це не ти? У тебе в голові не їх мізки! Так що управляйся зі своїми!
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12.08.2024 22:34 Ответить
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12.08.2024 22:36 Ответить
Вы лучше скажите по чесноку, соседа уже сдоили на парное молочко с творожком и сметанкой . А потом - з цьогорiшним медком, а хоч i з лiнивими варениками. Я заре - сам удома , то й роблю лiнивi вареники за таким рецептом: Вiдварюю плоску пасту, сир з медком i сметаною - туди, коли локшина ще гаряча.... а потi... а потiм - за обидвi щоки, наче з голодного краю, таке добре.
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13.08.2024 09:46 Ответить
у них було різне бачення України, точніш у Гітлера не було ніякого бачення України, крім як частини Райху, а Бандера хотів незалежну
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12.08.2024 16:51 Ответить
Може він говорить про Білицю в Сумській області? Кацапи зазвичай матюкаються.
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12.08.2024 11:59 Ответить
Або про Бєльци в Молдові.
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12.08.2024 12:46 Ответить
Занадто лояльні для орків. "Хрести все нормально". Здається мені це українці.
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12.08.2024 12:54 Ответить
Шрайк пише:
"Украинский БТР едет себе спокойно по территории, где его вообще быть не должно 😂

Никакие карты, ни скупые наши, ни тщательные западные, ни хаотичные зет-российские, ни карта Радио Свободы со странными щупальцами не намекают, что БТР мог бы там быть. А он есть.

Назовем эту операцию Первой телепортационной."
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12.08.2024 12:01 Ответить
Погано зачистили територію
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12.08.2024 12:04 Ответить
Які кулемети, там гармата КБА кал 30мм (бк-400 снрд), один ПКТ десь запхнутий.
Там головне системи наведення. Отам кацапам дупа.
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12.08.2024 12:07 Ответить
Де воно там хрест побачило? Дивно, що не сказав ніби чує польську мову.
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12.08.2024 12:08 Ответить
+
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12.08.2024 12:17 Ответить
Де ти бачив, щоб тупе, смердюче кацапське бидло розрізняло польську мову від української🤔🧐😁 Рязанська свиня в свої рюзьгій в слові х*й при написанні п'ять помилок робить 😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢
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12.08.2024 14:14 Ответить
Вам знайоме поняття "сарказм"?
Те що більшість росіян з переляку не відрізня польську від української то факт, і наврят вони відрізнять інші слов'янскі мови одну від одної.
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12.08.2024 14:22 Ответить
Где он там кресты увидел? Или у них кресты на глазах от соловьиного помета? А вообще заметил что жители курской и белгородской даже не такие озлобленные к ЗСУ чем те же дамбаситы у которых пена из ушей идет при виде наших военных.
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12.08.2024 12:10 Ответить
У нас на прикордонні багато техніки з хрестами та трикутниками водночас, бо хрест вже там був.Боятися хрестів можуть тільки біснуваті кацапи.ще один доказ того що кацапи не християни,поклоняються двом дохлим тушкам леніну у мавзолеї та путєну у морозильнику
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12.08.2024 12:35 Ответить
Так є техніка з старим маркуванням(замальованим або затертим), але конкретно для цього напрямку використовують трикутник.
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12.08.2024 12:44 Ответить
Замальованих і затертих не бачив.сьогодні бачив заряджаюсу машину до хаймарсу з хрестом і трикутником.
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12.08.2024 12:59 Ответить
так це ж хрест з 4-х трикутникiв
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12.08.2024 14:56 Ответить
Куряни, белгородці, брянці, ростовці, кубанці як би там не було, переважно етнічні українці, зкацаплені,але українці і на відміну від промислових районів лугандону/даунвабве, де червоні окупанти після 2-х голодоморів геноцидів та так званої "вов" туди заселили різне бандитьське, кримінальне лайно без роду-племені з усього совка !!!
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12.08.2024 13:05 Ответить
ростовці ні...вони формувались переважно з кацапів....і коли царат ослаб воювали з українцями...кубанці частково українці...до них додали зправославлених адигів та інші оправославнені народи кавказу.... одного таког знаю...він вважав себе кубанцем і по п'яні бився з кубанцями українцями за те що вони називали його чуркою
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12.08.2024 14:18 Ответить
Донбасити злі на нас тому що давно вже зрозуміли: в 2014 вони самі себе "наї*али"! От того їх і "тіпає"!
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12.08.2024 13:35 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=9_zfaTGYk6o Om TV: СВОйна пришла в каждый дом россиян, которые ни в чем не виноваты
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12.08.2024 12:15 Ответить
Vot kacapi vidit ix nikto netrogajet,mozno poniat mnogim kacapam bezraznici kto budet upravliat imi.Realno posle takogo putlera dolzni byli bi sniat,tocnej unictozit sami ruskije vojenije.
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12.08.2024 12:17 Ответить
ВІдкрий Макіавеллі "Государь" -І прочитай розділ де він порівнює Францію та Османську імперію РОсія - саме Османська імперія
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12.08.2024 13:41 Ответить
Тільки ж не курчанин, а курянин!
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12.08.2024 12:20 Ответить
Курвлянин.
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12.08.2024 12:28 Ответить
А россиян не награждают "Георгиевскими крестами"? Георгиевский крест - государственная награда Российской Федерации.
А на их церквях - не кресты? )
Очередной зомбированный дурачок.
Ещё:
«Кресты» - следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России.
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12.08.2024 12:20 Ответить
а ще,
нехристь рабсійська знає тільки тату хрести на бандюганах московських..
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12.08.2024 13:39 Ответить
"…Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоять. И тишина!"

звернули увагу на паркан, за яким, обісраний лапоть, ховався?
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12.08.2024 12:24 Ответить
Яка піхота з повною викладкою встигне бігти за БТР? Скоріш за все розвідка чи зачистка залишків чмонь
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12.08.2024 12:26 Ответить
Де там хрест, там трикутник..
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12.08.2024 12:27 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=NDd_WgqPXEs Суджане, а що трапилось? Нагадаємо вам, як ви підтримували СВО. Перші заяви ЗСУ з міста Суджа.
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12.08.2024 12:29 Ответить
Крєсти йому нада і пєхоту
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12.08.2024 13:01 Ответить
нехристь московська дивується хрестам..
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12.08.2024 13:37 Ответить
К сожалению на телеграм-канале Суджа Родная сегодня опубликовано видео, где на БТРе "Буцефал" едут кадыровцы и кричат хвальбы аллаху. Возможно это тот же БТР что и здесь, но без украинского экипажа
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12.08.2024 14:11 Ответить
Якщо калинівці, то точно якась показова вистава. Кому ви вірите? Чи може копійчину відробляєте?
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12.08.2024 14:26 Ответить
*кадирівці
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12.08.2024 14:27 Ответить
Дадададада!
Росияне уже на второй день заявили, что уничтожили 900 украинских воинов из 300 зашедших на Курщину.
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12.08.2024 14:43 Ответить
Вот ссылка на сообщение, если только правильно скопировалась https://t.me/rodnaya_sudzha/9149?single
На Телеграм-канале Бутусова в отзывах пару человек об этом писали, один из них на Тик-Ток ссылался
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12.08.2024 17:39 Ответить
Писец... Ну, без потерь не бывает. Надеюсь, что действительно брошенный(а не захваченный) и экипаж смог уйти целыми..
А те, кто хочет принимать только радостные новости, для них это как ледяной душ, им удобнее считать, что это брехня - так им спокойнее.

А может конечно и это видео окажется постановкой)) Ну, порадуемся тогда.
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12.08.2024 23:10 Ответить
****** кацапский, забора накуй нет , сидит на ведре справляя нужду, снимая сюжет в засаде..
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12.08.2024 15:30 Ответить
Передал кацапам полезную разведовательную информацию.
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12.08.2024 20:14 Ответить
патєрь нєт..
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13.08.2024 18:36 Ответить
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