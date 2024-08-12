Россиянин снимает проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщине: "Кресты? Все нормально. Пошел в сторону Белицы. Х#ярят, как надо". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из жителей села.

"Курчанин снимает проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу Гирьи в направлении Белицы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Село Гирья расположено примерно в 20 километрах от украинско-российской границы.

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