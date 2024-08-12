Россиянин снимает проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщине: "Кресты? Все нормально. Пошел в сторону Белицы. Х#ярят, как надо". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из жителей села.
"Курчанин снимает проезд украинского БТР-4 "Буцефал" по селу Гирьи в направлении Белицы", - отмечает в комментарии автор публикации.
Село Гирья расположено примерно в 20 километрах от украинско-российской границы.
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"Поїхала якось жінка у радянські часи у турпоїздку, до якоїсь капіталістичної країни Повернулася і ділиться з чоловіком враженнями:
- Ты знаешь - нас как-то вечером водили в ресторан А там - стриптиз! Это когда женщина, на сцене, медленно, под музыку, раздевается Пренеприятное зрелище... Да я сейчас тебе покажу...
Включає радіолу Ставить пластинку і починає кружлять по кімнаті та роздягаться Чоловік дивився-дивився А потім каже:
- Да... Пренеприятное зрелище...
Так і у нас з тобою! Навіть якби ти читав Донцова - це не значить, що моя оцінка ним сказаного співпаде з твоєю ...
І не забувай - від націоналізму до шовінізму - ОДИН КРОК... А "шовінізм" - це і нацизм, і фашизм, і расизм!
"Украинский БТР едет себе спокойно по территории, где его вообще быть не должно 😂
Никакие карты, ни скупые наши, ни тщательные западные, ни хаотичные зет-российские, ни карта Радио Свободы со странными щупальцами не намекают, что БТР мог бы там быть. А он есть.
Назовем эту операцию Первой телепортационной."
Там головне системи наведення. Отам кацапам дупа.
Те що більшість росіян з переляку не відрізня польську від української то факт, і наврят вони відрізнять інші слов'янскі мови одну від одної.
А на их церквях - не кресты? )
Очередной зомбированный дурачок.
Ещё:
«Кресты» - следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России.
нехристь рабсійська знає тільки тату хрести на бандюганах московських..
звернули увагу на паркан, за яким, обісраний лапоть, ховався?
Росияне уже на второй день заявили, что уничтожили 900 украинских воинов из 300 зашедших на Курщину.
На Телеграм-канале Бутусова в отзывах пару человек об этом писали, один из них на Тик-Ток ссылался
А те, кто хочет принимать только радостные новости, для них это как ледяной душ, им удобнее считать, что это брехня - так им спокойнее.
А может конечно и это видео окажется постановкой)) Ну, порадуемся тогда.