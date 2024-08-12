Росіянин фільмує проїзд українського БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщині: "Кресты? Все нормально. Пошел в сторону Белицы. Х#ярят, как надо". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований проїзд українського БТР-4 "Буцефал" селом на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із мешканців села.

"Курчанин фільмує проїзд українського БТР-4 "Буцефал" по селу Гир'ї в напрямку Білиці", - зазначає у коментарі автор публікації.

Село Гир'я розташоване приблизно за 20 кілометрів від українсько-російського кордону.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці вантажать захоплених у полон на Курщині росіян у бронеавтомобіль. ВIДЕО