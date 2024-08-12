Росіянин фільмує проїзд українського БТР-4 "Буцефал" по селу на Курщині: "Кресты? Все нормально. Пошел в сторону Белицы. Х#ярят, как надо". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований проїзд українського БТР-4 "Буцефал" селом на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із мешканців села.
"Курчанин фільмує проїзд українського БТР-4 "Буцефал" по селу Гир'ї в напрямку Білиці", - зазначає у коментарі автор публікації.
Село Гир'я розташоване приблизно за 20 кілометрів від українсько-російського кордону.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+52 Алекс Скела
показати весь коментар12.08.2024 11:45
+46 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.08.2024 11:44
+36 lammer ya
показати весь коментар12.08.2024 11:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Поїхала якось жінка у радянські часи у турпоїздку, до якоїсь капіталістичної країни Повернулася і ділиться з чоловіком враженнями:
- Ты знаешь - нас как-то вечером водили в ресторан А там - стриптиз! Это когда женщина, на сцене, медленно, под музыку, раздевается Пренеприятное зрелище... Да я сейчас тебе покажу...
Включає радіолу Ставить пластинку і починає кружлять по кімнаті та роздягаться Чоловік дивився-дивився А потім каже:
- Да... Пренеприятное зрелище...
Так і у нас з тобою! Навіть якби ти читав Донцова - це не значить, що моя оцінка ним сказаного співпаде з твоєю ...
І не забувай - від націоналізму до шовінізму - ОДИН КРОК... А "шовінізм" - це і нацизм, і фашизм, і расизм!
"Украинский БТР едет себе спокойно по территории, где его вообще быть не должно 😂
Никакие карты, ни скупые наши, ни тщательные западные, ни хаотичные зет-российские, ни карта Радио Свободы со странными щупальцами не намекают, что БТР мог бы там быть. А он есть.
Назовем эту операцию Первой телепортационной."
Там головне системи наведення. Отам кацапам дупа.
Те що більшість росіян з переляку не відрізня польську від української то факт, і наврят вони відрізнять інші слов'янскі мови одну від одної.
А на их церквях - не кресты? )
Очередной зомбированный дурачок.
Ещё:
«Кресты» - следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России.
нехристь рабсійська знає тільки тату хрести на бандюганах московських..
звернули увагу на паркан, за яким, обісраний лапоть, ховався?
Росияне уже на второй день заявили, что уничтожили 900 украинских воинов из 300 зашедших на Курщину.
На Телеграм-канале Бутусова в отзывах пару человек об этом писали, один из них на Тик-Ток ссылался
А те, кто хочет принимать только радостные новости, для них это как ледяной душ, им удобнее считать, что это брехня - так им спокойнее.
А может конечно и это видео окажется постановкой)) Ну, порадуемся тогда.