Уничтожена роботизированная камера и антенны связи рашистов на Запорожском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники на Запорожском направлении уничтожили роботизированную камеру наблюдения и антенны связи российских захватчиков.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Аэроразведка обнаружила высокотехнологичное оборудование россиян. Дроны-камикадзе пограничников уничтожили вражеские цели, оставив захватчиков без "глаз" и без связи.

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