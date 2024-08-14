Уничтожена роботизированная камера и антенны связи рашистов на Запорожском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничники на Запорожском направлении уничтожили роботизированную камеру наблюдения и антенны связи российских захватчиков.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Аэроразведка обнаружила высокотехнологичное оборудование россиян. Дроны-камикадзе пограничников уничтожили вражеские цели, оставив захватчиков без "глаз" и без связи.
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Colt
показать весь комментарий14.08.2024 09:43 Ответить Мне нравится 1
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