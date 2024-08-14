Бойцы добивают из стрелкового оружия оккупантов, брошенных на произвол судьбы после неудачного штурма. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись неудачной попытки оккупантов захватить позицию бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что водитель вражеской бронемашины, под прикрытием которой проходил штурм, бросил под пулями трех своих приспешников.
"Отражение штурма воинами 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Вражеская броня со штурмовиками залетела на позицию. Десант внутри поджарили из гранатомета, те, кто решил проехаться сверху, получили невероятную встречу от наших Героев. Штурмовая группа и броня уничтожена", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+18 Andrew Moon
показать весь комментарий14.08.2024 13:42
+15 Leonidas 4503 #341111
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+14 vigo
показать весь комментарий14.08.2024 13:53
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2. на весь опорник всього ДВА бійця !!!!
Героям Слава !
За саундтрек окремий респект.
"Сотні московитів вже здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення - у них, російських, в армії навіть такого ставлення не було.
Да, возможно, что попавшее на видео попадание - это второе (а не первое) попадание, но машина-то на ходу. Значит, скорее всего, и стрелять может (хотя бы и на ручной наводке).