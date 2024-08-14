Бойцы добивают из стрелкового оружия оккупантов, брошенных на произвол судьбы после неудачного штурма. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись неудачной попытки оккупантов захватить позицию бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что водитель вражеской бронемашины, под прикрытием которой проходил штурм, бросил под пулями трех своих приспешников.

"Отражение штурма воинами 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Вражеская броня со штурмовиками залетела на позицию. Десант внутри поджарили из гранатомета, те, кто решил проехаться сверху, получили невероятную встречу от наших Героев. Штурмовая группа и броня уничтожена", - отмечается в комментарии к видео.

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