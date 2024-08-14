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Бойцы добивают из стрелкового оружия оккупантов, брошенных на произвол судьбы после неудачного штурма. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись неудачной попытки оккупантов захватить позицию бойцов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что водитель вражеской бронемашины, под прикрытием которой проходил штурм, бросил под пулями трех своих приспешников.

"Отражение штурма воинами 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Вражеская броня со штурмовиками залетела на позицию. Десант внутри поджарили из гранатомета, те, кто решил проехаться сверху, получили невероятную встречу от наших Героев. Штурмовая группа и броня уничтожена", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Кладбище уничтоженной российской техники в зоне ответственности бойцов 72-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

штурм (520) уничтожение (6916) 72 отдельная механизированная бригада (239) БМП (399)


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Топ комментарии
+18
Орки хоч погуглили б про 72-ку...
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14.08.2024 13:42
+15
глупая смерть свидетельствует о глупой жизни, в большинстве случаев
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14.08.2024 13:51
+14
Гарно ж!
За саундтрек окремий респект.
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14.08.2024 13:53
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Орки хоч погуглили б про 72-ку...
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14.08.2024 13:42 Ответить
Друшлак, товариш старшина за пєрєрасход *********** оголосить три наряди поза чергою)
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14.08.2024 13:43 Ответить
Цинк на чотири години, це норма.
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14.08.2024 13:59 Ответить
Я так думаю - він далеко не від"їхав Коли газонув і рушив з місця - у нього з вихлопної труби сніп іскор летів Скоріш за все "вихлоп" краплин незгорілого пального А це значить що не працює хоч один з циліндрів І пальне просто випорскується у "вихлоп"
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14.08.2024 14:43 Ответить
Нашпигували іх гарно
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14.08.2024 13:45 Ответить
1. кацапи поставили бортові екрани на беху, але РПГ-7 міг би пробити
2. на весь опорник всього ДВА бійця !!!!

Героям Слава !
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14.08.2024 14:00 Ответить
2 бойца - это те, кого мы видим. А сколько их там - знают только те москали, но уже не скажут
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14.08.2024 15:20 Ответить
війна дивна штука, таке враження, що цю трійцю привезли на розстріл, майже смішно, якщо не враховувати, що москальський царьок веде війну на знищення України і українців
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14.08.2024 13:46 Ответить
дуже дивно що беха не прикрила їх ні гарматою, ні навіть кулеметом
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14.08.2024 14:02 Ответить
може воділа ще живий був, та тікав подалі )
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14.08.2024 14:34 Ответить
скоріш за все так - рванув беху втікати як ужалений
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14.08.2024 14:43 Ответить
згорів живим
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14.08.2024 19:25 Ответить
Из статьи выходит шо транспорт подбили гранатой. Так кацапы остались на улице. А сколько та бэха протянула за кадром, мож всего пару метров и тоже была в дребедан изничтожена.
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14.08.2024 16:00 Ответить
Возможно бронемашина остановилась, шобы кацапы вышли зачистили окопы, но те сопли прожевали, бронемашина подбита, у водилы сработало редле и он рвонул куда глаза глядят, подальше от своих длб, из-за которых и сам был задвухсочен.
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14.08.2024 16:03 Ответить
Тепла зустріч.
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14.08.2024 13:51 Ответить
глупая смерть свидетельствует о глупой жизни, в большинстве случаев
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14.08.2024 13:51 Ответить
Гарно ж!
За саундтрек окремий респект.
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14.08.2024 13:53 Ответить
Саундтрек взагалі не в тему. ІМХО.
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14.08.2024 14:33 Ответить
Сотні кацапів, захоплених під час операції, можна обміняти на полонених українських бійців.

"Сотні московитів вже здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення - у них, російських, в армії навіть такого ставлення не було.
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14.08.2024 13:54 Ответить
Де ти бачиш "порушення правил"? Вони відкинули від себе зброю? НІ! Вони підняли руки вгору? НІ! Вони показали якимось іншим чином - що капітулюють? НІ! То в чому ж порушення? А написано - "добивають" тому що вони були позбавлені основної зброї - БТР і покинуті водієм напризволяще посеред голого поля - без прикриття І стали "мішенями" - бо не могли вчинить рівноцінний спротив
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14.08.2024 14:52 Ответить
Горіть в пеклі ублюдки какцапські. Краще б здохли під забором ввід бояри, як говорило *****. Але це було б пізніше.
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14.08.2024 14:03 Ответить
загубили три кулі з лайном. Буває.
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14.08.2024 15:28 Ответить
Ни хрена себе они штурманули: броня-то на 50 м к окопам умудрилась подъехать (обороняющиеся спали что ли?). В принципе, обороняющимся повезло: не свали броня (а поддержи огнем "на подавление" в упор) они бы ворвались в траншею.
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14.08.2024 15:37 Ответить
пишуть же що отримала у борт РПГ
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14.08.2024 16:14 Ответить
На 12 секунде видно, что попало в левый борт (ориентир - открытый по-походному люк мехвода) и застряла в фальшборту. А после этого БМП уехала. Экипаж испугался, это - да, но свалил на вполне боеспособной машине. И сомневаюсь, что это были те, кто на броне: начала боя невидно, но видно, что одна (левая) задняя дверь открыта. Если десант внутри уничтожен (или даже тяжело контужен последствиями пробития брони), то как они дверь-то откроют? Её (дверь) и в нормальном состоянии тяжело открыть (обычно резко и сильно бьют прикладом по ручке).
Да, возможно, что попавшее на видео попадание - это второе (а не первое) попадание, но машина-то на ходу. Значит, скорее всего, и стрелять может (хотя бы и на ручной наводке).
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14.08.2024 18:11 Ответить
ти вихлоп бачив? догоріла беха разом з мехводом
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14.08.2024 19:27 Ответить
Это не выхлоп. Это граната, выпущенная с близкого расстояния, воткнулась в фальшборт, а пороховой заряд продолжает работать. Выхлоп с другой стороны - чёрный (его видно, когда машина с места трогается).
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15.08.2024 01:41 Ответить
Смерть кацапам!
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14.08.2024 16:39 Ответить
"9 граммов в сердце" - постій, не спіши... Ще отримаєш 9 >< 100
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14.08.2024 18:01 Ответить
Їм би рпг,ще одну гранату...Але чудово,дуже мужні хлопи!Наглядний приклад новослужбовцям,чому по сомалійськи стріляти майже не треба- бо не виживеш...
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14.08.2024 20:10 Ответить
ЖЕСТЬ...
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15.08.2024 09:16 Ответить
 
 