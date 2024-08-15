Раненый ударом дрона-камикадзе оккупант самоликвидируется на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант подорвал себя гранатой на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации россиянина опубликована в соцсетях. На записи видно, что ранения оккупант получил в результате прямого попадания дрона-камикадзе.

"Украинский оператор дрона мастерски проделал свою работу, но даже он не ожидал такого эпического финала. Кадры пилотов подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - отмечает в комментарии автор публикации.

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