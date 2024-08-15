Раненый ударом дрона-камикадзе оккупант самоликвидируется на поле боя. ВИДЕО 18+
Раненый оккупант подорвал себя гранатой на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации россиянина опубликована в соцсетях. На записи видно, что ранения оккупант получил в результате прямого попадания дрона-камикадзе.
"Украинский оператор дрона мастерски проделал свою работу, но даже он не ожидал такого эпического финала. Кадры пилотов подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+12 Сергей Трофимов #428890
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+9 частный сектор
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+8 олег иванов #434516
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Та й завжди казали - кацапи не люди, то якісь примітивно програмовані істоти. Щось поламалося - в нього одразу програма самоліквідації запускається)
https://www.youtube.com/watch?v=pgKnBe-kqVc
Масовість таких відосів (а скільки стрельнулось та підірвалось не на камеру? очевидно в рази більше) означає, що вони свідомо ідуть на смерть. Це з одного боку погано - бо фанатики/фаталісти - їх ніяка пропаганда не візьме. З іншого, знаючи, що цінник вже 2.2 мільйони срублів - це добре, бо означає, що ЗСУ перемелює останню партію тих наволочей, "хто бажав воювати і свідомо йшов у бій і на смерть".
Саме тому цінних з червня до серпня піднявся з 1.5 до 2.2 мільйони, а ***** 2 тижні тому підписав указ про підвищення базового цінника від міноборони з 0.2 мільйона до 0.4 мільйона.
Саме тому на курську - строковики на головній лінії оборони. А вона там побудована - мережа ВОП-ів та РОП-ів. На відстані 20-30 км від держкордону. Це .
Саме тому цінник поліз вгору еспоненціально.