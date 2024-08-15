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Раненый ударом дрона-камикадзе оккупант самоликвидируется на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант подорвал себя гранатой на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации россиянина опубликована в соцсетях. На записи видно, что ранения оккупант получил в результате прямого попадания дрона-камикадзе.

"Украинский оператор дрона мастерски проделал свою работу, но даже он не ожидал такого эпического финала. Кадры пилотов подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский военнослужащий пустил себе пулю в лоб на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) самоубийство (999) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+12
Відпрацював свій ресурс
Та й завжди казали - кацапи не люди, то якісь примітивно програмовані істоти. Щось поламалося - в нього одразу програма самоліквідації запускається)
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15.08.2024 15:00
+9
талантлєво
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15.08.2024 14:57
+8
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15.08.2024 16:07
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талантлєво
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15.08.2024 14:57 Ответить
якісь дібіл...гранату треба під бронік штовхаті,як учілі...
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15.08.2024 14:58 Ответить
Під бронік - самогубство із втратою виплат. Схоже, він гранату кинув у метрі від голови. Це вже не самогубство, а імітація героїчної смерті від дрону в бою із збереженням виплат.
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15.08.2024 16:35 Ответить
Щось мені здається - "туфта"! Кілька разів передивлявся відео Він правою рукою відкинув гранату назад Вона розірваламя в двох метрах відйого голови Може спробував з"імітувать самогубство - але невдало?
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15.08.2024 21:30 Ответить
Відпрацював свій ресурс
Та й завжди казали - кацапи не люди, то якісь примітивно програмовані істоти. Щось поламалося - в нього одразу програма самоліквідації запускається)
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15.08.2024 15:00 Ответить
Арестовича починили, и он насовал роzzиянам по полной
https://www.youtube.com/watch?v=pgKnBe-kqVc
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15.08.2024 15:05 Ответить
а шо сі стало?
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15.08.2024 15:13 Ответить
Зарплату затримали.
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15.08.2024 16:39 Ответить
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15.08.2024 16:07 Ответить
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15.08.2024 16:14 Ответить
*****. Умерла так умерла.
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15.08.2024 17:05 Ответить
Люся-флюгер
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15.08.2024 18:14 Ответить
ну ось навіщо воно сюди їхало? незрозуміло..., вдома стільки чудових способів покінчити з життям - втопитися, повіситися, стрибнути з криши, під потяг, вийти на швидкісну дорогу... та мало чи ще чогось...
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15.08.2024 15:10 Ответить
ВІд передозу горілки забули
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15.08.2024 15:25 Ответить
он с деццтва мечтал пагибнуть в баю за родену!
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15.08.2024 15:50 Ответить
20 к дол за підписання контр + 55 к дол за самоліквідацію. для багатьох хороший варіант для самогубства
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15.08.2024 15:45 Ответить
двадятку його вдова отимає, на яку деякий час буде утримувати свого нового апті, а за самоліквідацію не вийде, бо він буде вважатись зниклим безвісти.
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15.08.2024 15:53 Ответить
красівоє видовище, но бєсполєзноє - кацапи цього ніколи не побачать, бо на boosty такого не заллють, а reddit вони не дивляться.
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15.08.2024 15:48 Ответить
Сам факт того, що воно впевнено та швидко вкорочує собі віку свідчить, що воно ЗНАЄ де воно і які умови евакуації та допомоги товарищів по службі. Ну, мається на увазі, що: евакуації не буде гарантовано, а товарищі скоріше дострелять, бо щось в еквіпі подобається.

Масовість таких відосів (а скільки стрельнулось та підірвалось не на камеру? очевидно в рази більше) означає, що вони свідомо ідуть на смерть. Це з одного боку погано - бо фанатики/фаталісти - їх ніяка пропаганда не візьме. З іншого, знаючи, що цінник вже 2.2 мільйони срублів - це добре, бо означає, що ЗСУ перемелює останню партію тих наволочей, "хто бажав воювати і свідомо йшов у бій і на смерть".
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15.08.2024 16:46 Ответить
ну, так. Думаю, що криза з чмобнутими настане, коли винагорода досягне десь чотирьох мільйонів фублів, бта і насєлєніє вже потроху починає ******** від інфляції та інших прєлєстєй путіноміки.
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15.08.2024 17:09 Ответить
Криза настала. Десь на 1.5 мільйонах. Вже надцять роликів-скавчань в мережу потрапило від кацапів-поранених, яких гонять на штурми ледь не на милицях, примушують сильно скорочувати терміни реабілітації, ігнорують інвалідності та недієздатності в їхніх "полках виздоровлюючих".

Саме тому цінних з червня до серпня піднявся з 1.5 до 2.2 мільйони, а ***** 2 тижні тому підписав указ про підвищення базового цінника від міноборони з 0.2 мільйона до 0.4 мільйона.

Саме тому на курську - строковики на головній лінії оборони. А вона там побудована - мережа ВОП-ів та РОП-ів. На відстані 20-30 км від держкордону. Це .
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15.08.2024 18:24 Ответить
та ці інвалідські z-скавчання давно почались, Накі про них почав розповідати ще навесні. Але це ще не апофігєй, і все ще попереду. Ми ще у жовтні побачимо по москві і три мільйона фублів, і у москву за тимчасовою реєстрацією почнуть стікатись вся мразота з прилеглих до москви регіонів.
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15.08.2024 18:32 Ответить
А мені здається, що основна маса "самогубців за гроші" вже записалась в штурмовики...

Саме тому цінник поліз вгору еспоненціально.
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15.08.2024 18:34 Ответить
ні, ще буде поповнення, бо процес моральної і економічної деградації населення на росії триває, тому із збільшенням винагороди буде і новий приток *******. Вони ж reddit не дивляться, і всі контужені об тєлєвізор.
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15.08.2024 18:45 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=ENSeFnLwxTI Om TV: ВСУ сбили генерала на Су-34. Срочники пропали, Ахмат слился, власти РФ бросили мирных жителей
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15.08.2024 16:01 Ответить
Все как по инструкции , ножки ровно, и ручки на пузо , упакован, ну , профи, осталось воронам обнаружить цель...
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15.08.2024 17:09 Ответить
Похоже, в момент взрыва он смотрел в сторону дрона и потерял в итоге глаза, это наверное очень больно, страшно и с учетом того что русские своих чаще всего оставляют на поле, шансы свои он оценил верно.
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15.08.2024 17:41 Ответить
Молодец, правильное решение!
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16.08.2024 06:38 Ответить
 
 