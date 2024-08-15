Поранений ударом дрона-камікадзе окупант самоліквідовується на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений окупант підірвав себе гранатою на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис самоліквідації росіянина опублікований у соцмережах. На записі видно, що поранень окупант зазнав у результаті прямого влучання дрона-камікадзе.

"Український оператор дрону майстерно проробив свою роботу, але навіть він не очікував такого епічного фіналу. Кадри пілотів підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - зазначає у коментарі автор публікації.

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