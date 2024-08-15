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Поранений ударом дрона-камікадзе окупант самоліквідовується на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений окупант підірвав себе гранатою на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис самоліквідації росіянина опублікований у соцмережах. На записі видно, що поранень окупант зазнав у результаті прямого влучання дрона-камікадзе.

"Український оператор дрону майстерно проробив свою роботу, але навіть він не очікував такого епічного фіналу. Кадри пілотів підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовослужбовець пустив собі кулю в лоба на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Топ коментарі
+12
Відпрацював свій ресурс
Та й завжди казали - кацапи не люди, то якісь примітивно програмовані істоти. Щось поламалося - в нього одразу програма самоліквідації запускається)
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15.08.2024 15:00
+9
талантлєво
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15.08.2024 14:57
+8
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15.08.2024 16:07
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талантлєво
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15.08.2024 14:57 Відповісти
якісь дібіл...гранату треба під бронік штовхаті,як учілі...
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15.08.2024 14:58 Відповісти
Під бронік - самогубство із втратою виплат. Схоже, він гранату кинув у метрі від голови. Це вже не самогубство, а імітація героїчної смерті від дрону в бою із збереженням виплат.
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15.08.2024 16:35 Відповісти
Щось мені здається - "туфта"! Кілька разів передивлявся відео Він правою рукою відкинув гранату назад Вона розірваламя в двох метрах відйого голови Може спробував з"імітувать самогубство - але невдало?
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15.08.2024 21:30 Відповісти
Відпрацював свій ресурс
Та й завжди казали - кацапи не люди, то якісь примітивно програмовані істоти. Щось поламалося - в нього одразу програма самоліквідації запускається)
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15.08.2024 15:00 Відповісти
Арестовича починили, и он насовал роzzиянам по полной
https://www.youtube.com/watch?v=pgKnBe-kqVc
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15.08.2024 15:05 Відповісти
а шо сі стало?
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15.08.2024 15:13 Відповісти
Зарплату затримали.
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15.08.2024 16:39 Відповісти
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15.08.2024 16:07 Відповісти
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15.08.2024 16:14 Відповісти
*****. Умерла так умерла.
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15.08.2024 17:05 Відповісти
Люся-флюгер
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15.08.2024 18:14 Відповісти
ну ось навіщо воно сюди їхало? незрозуміло..., вдома стільки чудових способів покінчити з життям - втопитися, повіситися, стрибнути з криши, під потяг, вийти на швидкісну дорогу... та мало чи ще чогось...
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15.08.2024 15:10 Відповісти
ВІд передозу горілки забули
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15.08.2024 15:25 Відповісти
он с деццтва мечтал пагибнуть в баю за родену!
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15.08.2024 15:50 Відповісти
20 к дол за підписання контр + 55 к дол за самоліквідацію. для багатьох хороший варіант для самогубства
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15.08.2024 15:45 Відповісти
двадятку його вдова отимає, на яку деякий час буде утримувати свого нового апті, а за самоліквідацію не вийде, бо він буде вважатись зниклим безвісти.
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15.08.2024 15:53 Відповісти
красівоє видовище, но бєсполєзноє - кацапи цього ніколи не побачать, бо на boosty такого не заллють, а reddit вони не дивляться.
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15.08.2024 15:48 Відповісти
Сам факт того, що воно впевнено та швидко вкорочує собі віку свідчить, що воно ЗНАЄ де воно і які умови евакуації та допомоги товарищів по службі. Ну, мається на увазі, що: евакуації не буде гарантовано, а товарищі скоріше дострелять, бо щось в еквіпі подобається.

Масовість таких відосів (а скільки стрельнулось та підірвалось не на камеру? очевидно в рази більше) означає, що вони свідомо ідуть на смерть. Це з одного боку погано - бо фанатики/фаталісти - їх ніяка пропаганда не візьме. З іншого, знаючи, що цінник вже 2.2 мільйони срублів - це добре, бо означає, що ЗСУ перемелює останню партію тих наволочей, "хто бажав воювати і свідомо йшов у бій і на смерть".
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15.08.2024 16:46 Відповісти
ну, так. Думаю, що криза з чмобнутими настане, коли винагорода досягне десь чотирьох мільйонів фублів, бта і насєлєніє вже потроху починає ******** від інфляції та інших прєлєстєй путіноміки.
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15.08.2024 17:09 Відповісти
Криза настала. Десь на 1.5 мільйонах. Вже надцять роликів-скавчань в мережу потрапило від кацапів-поранених, яких гонять на штурми ледь не на милицях, примушують сильно скорочувати терміни реабілітації, ігнорують інвалідності та недієздатності в їхніх "полках виздоровлюючих".

Саме тому цінних з червня до серпня піднявся з 1.5 до 2.2 мільйони, а ***** 2 тижні тому підписав указ про підвищення базового цінника від міноборони з 0.2 мільйона до 0.4 мільйона.

Саме тому на курську - строковики на головній лінії оборони. А вона там побудована - мережа ВОП-ів та РОП-ів. На відстані 20-30 км від держкордону. Це .
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15.08.2024 18:24 Відповісти
та ці інвалідські z-скавчання давно почались, Накі про них почав розповідати ще навесні. Але це ще не апофігєй, і все ще попереду. Ми ще у жовтні побачимо по москві і три мільйона фублів, і у москву за тимчасовою реєстрацією почнуть стікатись вся мразота з прилеглих до москви регіонів.
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15.08.2024 18:32 Відповісти
А мені здається, що основна маса "самогубців за гроші" вже записалась в штурмовики...

Саме тому цінник поліз вгору еспоненціально.
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15.08.2024 18:34 Відповісти
ні, ще буде поповнення, бо процес моральної і економічної деградації населення на росії триває, тому із збільшенням винагороди буде і новий приток *******. Вони ж reddit не дивляться, і всі контужені об тєлєвізор.
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15.08.2024 18:45 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=ENSeFnLwxTI Om TV: ВСУ сбили генерала на Су-34. Срочники пропали, Ахмат слился, власти РФ бросили мирных жителей
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15.08.2024 16:01 Відповісти
Все как по инструкции , ножки ровно, и ручки на пузо , упакован, ну , профи, осталось воронам обнаружить цель...
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15.08.2024 17:09 Відповісти
Похоже, в момент взрыва он смотрел в сторону дрона и потерял в итоге глаза, это наверное очень больно, страшно и с учетом того что русские своих чаще всего оставляют на поле, шансы свои он оценил верно.
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15.08.2024 17:41 Відповісти
Молодец, правильное решение!
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16.08.2024 06:38 Відповісти
 
 