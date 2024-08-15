Поранений ударом дрона-камікадзе окупант самоліквідовується на полі бою. ВIДЕО 18+
Поранений окупант підірвав себе гранатою на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис самоліквідації росіянина опублікований у соцмережах. На записі видно, що поранень окупант зазнав у результаті прямого влучання дрона-камікадзе.
"Український оператор дрону майстерно проробив свою роботу, але навіть він не очікував такого епічного фіналу. Кадри пілотів підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар15.08.2024 15:00
+9 частный сектор
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+8 олег иванов #434516
показати весь коментар15.08.2024 16:07
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Та й завжди казали - кацапи не люди, то якісь примітивно програмовані істоти. Щось поламалося - в нього одразу програма самоліквідації запускається)
https://www.youtube.com/watch?v=pgKnBe-kqVc
Масовість таких відосів (а скільки стрельнулось та підірвалось не на камеру? очевидно в рази більше) означає, що вони свідомо ідуть на смерть. Це з одного боку погано - бо фанатики/фаталісти - їх ніяка пропаганда не візьме. З іншого, знаючи, що цінник вже 2.2 мільйони срублів - це добре, бо означає, що ЗСУ перемелює останню партію тих наволочей, "хто бажав воювати і свідомо йшов у бій і на смерть".
Саме тому цінних з червня до серпня піднявся з 1.5 до 2.2 мільйони, а ***** 2 тижні тому підписав указ про підвищення базового цінника від міноборони з 0.2 мільйона до 0.4 мільйона.
Саме тому на курську - строковики на головній лінії оборони. А вона там побудована - мережа ВОП-ів та РОП-ів. На відстані 20-30 км від держкордону. Це .
Саме тому цінник поліз вгору еспоненціально.