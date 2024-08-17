Бойцы 79-й ОДШБр сожгли танк и 5 бронемашин с оккупантами при отражении атаки на Кураховском направлении. ВИДЕО
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили на Кураховском направлении штурм оккупантов, которые применили 27 единиц техники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.
На штурм выехало 3 танка, 23 бронемашины и 1 багги. Наши воины поразили танк и 5 боевых бронированных машин с пехотой и сожгли багги.
После первых попаданий и детонаций большинство российской техники начало наступление в обратном направлении. Но убежать с поля боя удалось не всем. Это заслуга наших артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, десантников в окопах на переднем крае.
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Але Багік не увіноват))