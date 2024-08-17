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Бійці 79-ї ОДШБр знищили танк та 5 бронемашин з окупантами під час відбиття атаки на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили на Курахівському напрямку штурм окупантів, які застосували 27 одиниць техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

На штурм виїхало 3 танки, 23 бронемашини і 1 баггі. Наші воїни вразили танк і 5 бойових броньованих машин з піхотою та спалили баггі.

Після перших влучань і детонацій більшість російської техніки почала наступ у зворотному напрямку. Але утекти з поля бою вдалось не всім. Це заслуга наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, десантників в окопах на передньому краї.

Також дивіться: Десантники 79 бригади поцілили з дрона у БМП, яка була начинена ворожим БК. ВIДЕО

Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Всім, хто причетний Слава і Подяка!!! Низькийиуклі н Вам, Воїнам 79 -тої!
Але Багік не увіноват))
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17.08.2024 02:02 Відповісти
Так кацапи "героi" - коли юрбою. А сам на сам - у них виходить отрiцательное наступление, встигай тiльки за iх п`ятками спостерiгати... СЛАВА НАШИМ БIЙЦЯМ ! Чекаемо всих додому, з перемогою у цьому роцi. ПИНЯ, ЗДОХНИ !!!
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17.08.2024 07:10 Відповісти
 
 