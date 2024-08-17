Бійці 79-ї ОДШБр знищили танк та 5 бронемашин з окупантами під час відбиття атаки на Курахівському напрямку. ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили на Курахівському напрямку штурм окупантів, які застосували 27 одиниць техніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.
На штурм виїхало 3 танки, 23 бронемашини і 1 баггі. Наші воїни вразили танк і 5 бойових броньованих машин з піхотою та спалили баггі.
Після перших влучань і детонацій більшість російської техніки почала наступ у зворотному напрямку. Але утекти з поля бою вдалось не всім. Це заслуга наших артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, десантників в окопах на передньому краї.
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Але Багік не увіноват))