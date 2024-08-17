FPV-дрон атакует группу российских военных из 7 человек на севере Харьковской области. ВИДЕО

Украинский FPV-дрон точно прилетает почти в середину группы российских военных, которых обнаружили в полях на севере Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, наши бойцы ликвидировали российских захватчиков.

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