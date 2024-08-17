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FPV-дрон атакует группу российских военных из 7 человек на севере Харьковской области. ВИДЕО

Украинский FPV-дрон точно прилетает почти в середину группы российских военных, которых обнаружили в полях на севере Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, наши бойцы ликвидировали российских захватчиков.

Смотрите: Пограничники сбросами с дронов уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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17.08.2024 09:38 Ответить
"Катюша выходи за меня". Было написано на опоре этого моста:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1etvlm6/the_destruction_of_the_bridge_at_hlushkovo_in/

С. Глушково, Курская обл.
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17.08.2024 09:39 Ответить
Ну от так - "хахлы уничтожили маленький кусочем истории Рассии" Їхав колись із Свердловська в Ташкент В районі Балхаша залізнична колія пробита в червонуватих скелях висотою в кілька метрів (саме в тих місцях знімали "Нові пригоди невловимих") Поїзд іде по своєрідному "коридору" І на стінах цього коридору написи типу ""Здесь были Ося и Киса" Стою в тамбурі Поряд стоїть і курить грузин інтелігентного вигляду (потім довідався що він - професор одного з Тбіліських ВУЗів Явисловив своє невдоволення тим що спаскудили красиві скелі - єдине на що можна тут глянуть! А він і каже: "Молодой человек! Уровень интеллекта человека обратно пропорционален наличию и величине букв которыми он заявляет о себе! Действительно "значимым людям" достаточно букв шрифта в написанной ими книге А "невежество" и "интеллектуальная ограниченность" стремится заявить о себе огромными надписями на стенах в публичных местах!"
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17.08.2024 10:07 Ответить
Щодо знищення маленького шматочка історії Росії. Стара "Катюша" не вийшла. Вийшов молодший "HIMARS"... і отримав міст у всі дірки.
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17.08.2024 22:05 Ответить
Результат (200х?, 300х?) залишився невідомим.
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17.08.2024 09:41 Ответить
Двох передніх та двох задніх здається взагалі не зачепило
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17.08.2024 10:09 Ответить
Схоже на те. Адреналін із штанів витрусять і до наступного разу. А там як карта ляже.
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17.08.2024 10:21 Ответить
Пристреленное снайпером ЗСУ место:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1etu15d/ua_47th_mechanized_brigades_drone_pilot_witnessed/
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17.08.2024 09:49 Ответить
другий ударний дрон був?
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17.08.2024 10:27 Ответить
 
 