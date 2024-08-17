FPV-дрон атакує групу російських військових із 7 осіб на півночі Харківської області. ВIДЕО
Український FPV-дрон точне прилітає майже в середину групи російських військових, яких виявили в полях на півночі Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, наші бійці ліквідували російських загарбників.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1etvlm6/the_destruction_of_the_bridge_at_hlushkovo_in/
С. Глушково, Курская обл.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1etu15d/ua_47th_mechanized_brigades_drone_pilot_witnessed/