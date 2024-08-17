FPV-дрон атакує групу російських військових із 7 осіб на півночі Харківської області. ВIДЕО

Український FPV-дрон точне прилітає майже в середину групи російських військових, яких виявили в полях на півночі Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, наші бійці ліквідували російських загарбників.

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