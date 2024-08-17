Украинские разведчики ликвидировали российских захватчиков в ближнем бою: "Сдавайся, сука, - жить будешь!". ВИДЕО

Украинские разведчики осуществили скрытое продвижение к позициям врага. Спецназовцы ГУР ликвидировали российских мотострелков в ближнем бою.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

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