Украинские разведчики ликвидировали российских захватчиков в ближнем бою: "Сдавайся, сука, - жить будешь!". ВИДЕО
Украинские разведчики осуществили скрытое продвижение к позициям врага. Спецназовцы ГУР ликвидировали российских мотострелков в ближнем бою.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
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