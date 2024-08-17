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Украинские разведчики ликвидировали российских захватчиков в ближнем бою: "Сдавайся, сука, - жить будешь!". ВИДЕО

Украинские разведчики осуществили скрытое продвижение к позициям врага. Спецназовцы ГУР ликвидировали российских мотострелков в ближнем бою.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Также смотрите: Воины 47 ОМБр уничтожают оккупантов и спасают побратимов под обстрелами. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) ГУР (426)


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Героям слава! Ну і смерть кацапській *********.
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17.08.2024 14:51 Ответить
3?
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17.08.2024 15:28 Ответить
У відосі - 3. А що?
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17.08.2024 21:49 Ответить
Це справжні наші ГЕРОЇ!!!
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17.08.2024 16:22 Ответить
Тихо зайшов...
Вирізав десяток кацапів
... Тихо пішов!
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17.08.2024 18:16 Ответить
Самое крутое, это когда выполнил задание и целым возвращаешься, сидя в кузове пикапа, рядом плечо побратима, ногами упёрлись в задний борт и пикап несёт вас обратно со скоростью больше сотки!)))💪
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18.08.2024 12:25 Ответить
 
 