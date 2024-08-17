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Українські розвідники ліквідували російських загарбників у ближньому бою: "Здавайся, сука, - жити будеш!". ВIДЕО

Українські розвідники здійснили приховане просування до позицій ворога. Спецпризначенці ГУР ліквідували російських мотострілків у ближньому бою. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр знищують окупантів та рятують побратимів під обстрілами. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) ГУР (500)


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Героям слава! Ну і смерть кацапській *********.
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17.08.2024 14:51 Відповісти
3?
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17.08.2024 15:28 Відповісти
У відосі - 3. А що?
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17.08.2024 21:49 Відповісти
Це справжні наші ГЕРОЇ!!!
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17.08.2024 16:22 Відповісти
Тихо зайшов...
Вирізав десяток кацапів
... Тихо пішов!
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17.08.2024 18:16 Відповісти
Самое крутое, это когда выполнил задание и целым возвращаешься, сидя в кузове пикапа, рядом плечо побратима, ногами упёрлись в задний борт и пикап несёт вас обратно со скоростью больше сотки!)))💪
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18.08.2024 12:25 Відповісти
 
 