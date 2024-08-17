Українські розвідники ліквідували російських загарбників у ближньому бою: "Здавайся, сука, - жити будеш!". ВIДЕО

Українські розвідники здійснили приховане просування до позицій ворога. Спецпризначенці ГУР ліквідували російських мотострілків у ближньому бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

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