Українські розвідники ліквідували російських загарбників у ближньому бою: "Здавайся, сука, - жити будеш!". ВIДЕО
Українські розвідники здійснили приховане просування до позицій ворога. Спецпризначенці ГУР ліквідували російських мотострілків у ближньому бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
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