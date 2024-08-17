Воїни 47 ОМБр знищують окупантів та рятують побратимів під обстрілами. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ знищують окупантів та рятують побратимів під російськими обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі бригади.

"Такого не покажуть в жодному з бойовиків!.. На відео - блискуче спланована евакуація бійців та знищення противника. Окупанти наблизилися майже впритул. Після того, як філігранно відпрацювала артилерія, екіпаж БМП Bradley викосивши посадку, врятував життя воїнів. За відео дякуємо аеророзвідникам "Божа справа", - зазначають воїни 47-ї бригади.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожі позиції на Сіверському напрямку. ВIДЕО