Воїни 47 ОМБр знищують окупантів та рятують побратимів під обстрілами. ВIДЕО
Воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ знищують окупантів та рятують побратимів під російськими обстрілами.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі бригади.
"Такого не покажуть в жодному з бойовиків!.. На відео - блискуче спланована евакуація бійців та знищення противника. Окупанти наблизилися майже впритул. Після того, як філігранно відпрацювала артилерія, екіпаж БМП Bradley викосивши посадку, врятував життя воїнів. За відео дякуємо аеророзвідникам "Божа справа", - зазначають воїни 47-ї бригади.
Топ коментарі
+22 Чайка Київ
показати весь коментар17.08.2024 13:10
+16 Микола Січень #486030
показати весь коментар17.08.2024 13:11
+14 valentyna #410470
показати весь коментар17.08.2024 13:44
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Вчитель в Якутську зустрічає двірника в дворі:
- Иииии, блабла, чота?
- Я з Іспанії заробляю тут.
- - А, ну ета, получшеє мєті мятлой та.
- 2024:
- Слиш таджик, ну 20 рублей как то оно "складно", давай за 50. Оп-алло, Ванюалія убілі, так шо такса 700 уже.
Било би так, но раби просто підараси в первую очередь по мозгам, хотя, ето і до "нас" стосується, тьху, п.єсу я не мастак писать\ти
Ви після смерті побачите, що настане просто пустота, яка настає кожен раз коли людина глибоко засинає і час сну пролітає миттєво. Один раз кожен так засне і не прокинеться.
Дуже зручно влаштувалися, щоб НЕ відповідати за свої вчинки, то все валять на Бога, а Бог стоїть такий і думає, навіщо мені оце все, вам людям після яблука знань дана СВОБОДА ВИБОРУ, і я Бог тут вже ніяким боком, не треба все звалювати на Бога. А то як що погане, то не Бог, а як хороше, то Бог.
Є вираз "Бог в допомогу", тобто Бог може допомогти, а вибір - це людина. І судити треба тут, поки живі, бо що буде потім ніхто не знає, НІХТО. Є судова система створена, бо ніхто не чекає що буде потім, зараз засудили, вирок і далі.
А що буде потім, не через 4,5 млрд років сонце буде помирати і спалить Землю, це так, буде.
По Біблії Бог вигнав людей із Едемського саму через те, що люди вкусили "Заборонений плід" - це фрукт із "дерева пізнання добра і зла", після чого люди змогли самі приймати рішення, бо порушили заборону Бога.
І після цього за всі рішення відповідальна тільки сама людина, Бог може тільки допомогти в роботі чи справі, а рішення приймає тільки людина, СВОБОДА ВИБОРУ - це ціна за "Заборонений плід".
За смертність людина отримала свободу вибору, це по Біблії.
А тепер хто скидає все на Бога, то це лицемірство банальне, бо сам Бог нікому вже нічого не вказує.
І не треба валити все на Бога, бо він за рішення людини вже не відповідає.
Юриспруденція по релігії, соромно це не знати і писати про релігію, Біблію і т.д., коли там все вже написано.
Не перекидайте відповідальність на Бога, він вже не при справах після вигнання людей з Едемського саду, вирішили люди порушити вказівку Бога, то отримали СВОБОДУ ВИБОРУ, незалежність від Бога але і стали смертними.
Але недалекі до цих пір не хочуть читати Біблію і зрозуміти, що за свої рішення винні тільки вони, і більше ніхто, і валять все на Бога ))) що смішно. Бог часто взагалі не в курсі рішень людини.
І якби не медицина, то 40% дітей помирали у віці до 16 років. Це статистика і тільки після винайдення антибіотиків і медицини дитяча смертність впала майже повністю і зникли дитячі кладовища. Доказ цьому можете пройтися по старих кладовищах і подивитися скільки приблизно до 1970 років помирало дітей, дуже багато помирало, і смерть дитини була нормою, а потім людина винайшла МЕДИЦИНУ і антибіотики.
І юридично Бог вже не несе відповідальності за вибір і рішення людини! І Бог може тільки допомогти у справах чи роботі, і ВСЕ. Це написано в самій Біблії чорним по білому! Соромно топити за віру і не знати її тесту і основ. Включіть голову і перечитайте Біблію, там все написано, буквально. Але видно, що ви тупо наслухалися, а саму книгу не читали, або читали, але не вдумувалися. Більшості людей тяжко думати, простіше взяти на слух чужу точку зору.
Шах і мат!
https://www.youtube.com/watch?v=02FoeqyAD3A&list=LL&index=2
А люди яке все валять на Бога чи на кого іншого, то лицеміри, тільки люди відповідають за свої вчинки, таку можливість дали людям Адам і Єва, коли вкусили "Заборонений плід", порушили заборону Бога і були вигнані, після цього люди отримали свободу вибору, свободу рішень але і стали смертними.
Люди які топлять сліпо за віру і не знають основ, не читають - просто неуки, які сліпо вірять своїм пасторам чи кому там, стали тілом без душі, бо справжня душа має вибір і свободу волі.