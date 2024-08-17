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Воїни 47 ОМБр знищують окупантів та рятують побратимів під обстрілами. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ знищують окупантів та рятують побратимів під російськими обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі бригади.

"Такого не покажуть в жодному з бойовиків!.. На відео - блискуче спланована евакуація бійців та знищення противника. Окупанти наблизилися майже впритул. Після того, як філігранно відпрацювала артилерія, екіпаж БМП Bradley викосивши посадку, врятував життя воїнів. За відео дякуємо аеророзвідникам "Божа справа", - зазначають воїни 47-ї бригади.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожі позиції на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) евакуація (2312) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+22
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2024 13:10
+16
Смерть свинособакам!
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17.08.2024 13:11
+14
Кожний Воїн ЗСУ на вагу золота.
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17.08.2024 13:44
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2025-й
Вчитель в Якутську зустрічає двірника в дворі:
- Иииии, блабла, чота?
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- - А, ну ета, получшеє мєті мятлой та.
- 2024:
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Било би так, но раби просто підараси в первую очередь по мозгам, хотя, ето і до "нас" стосується, тьху, п.єсу я не мастак писать\ти
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17.08.2024 13:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2024 13:10 Відповісти
🙏🙏🙏
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17.08.2024 19:11 Відповісти
Смерть свинособакам!
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17.08.2024 13:11 Відповісти
Кожний Воїн ЗСУ на вагу золота.
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17.08.2024 13:44 Відповісти
К слову сказать, известный украинский блогер Енот Диверсант проделывает в Ютубе огромную работу по сбору средств для украинских воинов на закупку дронов, техники и прочего, и в благодарность за это танкисты назвали в честь него свой танк "Пiрожок", как он иногда на стримах представляется расейским тварям. Супер! )

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17.08.2024 13:48 Відповісти
Скінчився б/к у піхотинців - навіть не було чим гасити рашистів. Добре шо є Бредлі з файною гарматою та добрим ходом.
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17.08.2024 16:35 Відповісти
Величезна подяка і повага, що не покинули і забрали.
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17.08.2024 17:30 Відповісти
Повага та низькiй уклiн, що спасли побратимiв! Борони вас всiх Героi наш ******** Господь! 🙏🙏🙏
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17.08.2024 19:19 Відповісти
У відео Бредлі допомогла врятувати і допомагає боронити. Якби не машина, то все могло бути погано. Вибачте, але походу Бог зайнятий, і не бачить, що відбувається.
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17.08.2024 20:40 Відповісти
А хто iм допомiг вибраться та вивезти побратимiв?! А хто, як не Господь дав можливiсть протриматись нашiм героям в полi, без боезапасiв в маленькiй схованцi?! То люди не знають, який жах настане, коли прийде година i Господь забере своiх дiтей до себе, а такi розумнi, як Ви залишаться на землi...🙄😏 Прочитайте Откровення Евангелiя. Настануть часи,коли живi будут завидовать мертвим, будут шукать смертi, а смерть буде тiкать вiд людей...😠 I тодi Ви побачите, як жити без Бога i можливо зрозумieте, до Господь завжди був поряд в горi та радостi i допомогав вам,неблагодарним! Хоча навряд, але я буду сподiчатись, що люди вiдкриють своi серця Господу!🙏🙏🙏
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18.08.2024 08:37 Відповісти
Давай, секта, рули. Ти пишеш в інтернеті, в свій час Ватикан спалював інженерів, лікарів, науковців. Де був Бог, коли гвалтували жінок і дітей? Щоб прикінчити путіна, треба мало, щоб просто відірвався один тромб, або одна клітина стала раковою і все. Багато не треба, і де це? Чому це допускається? Де вища сила і суд?

Ви після смерті побачите, що настане просто пустота, яка настає кожен раз коли людина глибоко засинає і час сну пролітає миттєво. Один раз кожен так засне і не прокинеться.

Дуже зручно влаштувалися, щоб НЕ відповідати за свої вчинки, то все валять на Бога, а Бог стоїть такий і думає, навіщо мені оце все, вам людям після яблука знань дана СВОБОДА ВИБОРУ, і я Бог тут вже ніяким боком, не треба все звалювати на Бога. А то як що погане, то не Бог, а як хороше, то Бог.

Є вираз "Бог в допомогу", тобто Бог може допомогти, а вибір - це людина. І судити треба тут, поки живі, бо що буде потім ніхто не знає, НІХТО. Є судова система створена, бо ніхто не чекає що буде потім, зараз засудили, вирок і далі.

А що буде потім, не через 4,5 млрд років сонце буде помирати і спалить Землю, це так, буде.
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18.08.2024 14:31 Відповісти
Як би то було так-заснув и все...Але i сни бувають з кошмарам або приемнi сни.... дискутивати не буду. На цьому i завершимо спiлкування.
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18.08.2024 18:15 Відповісти
Я написав "глибокий сон" вище і уточнив, в глибокому сні сни не сняться НІКОМУ, і мозок відключений, тільки лишаються зони дихання, серця і т.д. - основні життєдіяльності, і відбувається вимивання шкідливих речовин і підготовка мозку, оновлення, відпочинок до наступного дня. А сни вже сняться, коли мозок напів прокинутий і відбуваються складні нейронні процеси (скидання переживань, скидання проблем, скидання нервового перевантаження, структурування даних і т.д.) і все це може супроводжуватися снами.

По Біблії Бог вигнав людей із Едемського саму через те, що люди вкусили "Заборонений плід" - це фрукт із "дерева пізнання добра і зла", після чого люди змогли самі приймати рішення, бо порушили заборону Бога.

І після цього за всі рішення відповідальна тільки сама людина, Бог може тільки допомогти в роботі чи справі, а рішення приймає тільки людина, СВОБОДА ВИБОРУ - це ціна за "Заборонений плід".

За смертність людина отримала свободу вибору, це по Біблії.

А тепер хто скидає все на Бога, то це лицемірство банальне, бо сам Бог нікому вже нічого не вказує.

І не треба валити все на Бога, бо він за рішення людини вже не відповідає.

Юриспруденція по релігії, соромно це не знати і писати про релігію, Біблію і т.д., коли там все вже написано.

Не перекидайте відповідальність на Бога, він вже не при справах після вигнання людей з Едемського саду, вирішили люди порушити вказівку Бога, то отримали СВОБОДУ ВИБОРУ, незалежність від Бога але і стали смертними.

Але недалекі до цих пір не хочуть читати Біблію і зрозуміти, що за свої рішення винні тільки вони, і більше ніхто, і валять все на Бога ))) що смішно. Бог часто взагалі не в курсі рішень людини.

І якби не медицина, то 40% дітей помирали у віці до 16 років. Це статистика і тільки після винайдення антибіотиків і медицини дитяча смертність впала майже повністю і зникли дитячі кладовища. Доказ цьому можете пройтися по старих кладовищах і подивитися скільки приблизно до 1970 років помирало дітей, дуже багато помирало, і смерть дитини була нормою, а потім людина винайшла МЕДИЦИНУ і антибіотики.
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18.08.2024 19:17 Відповісти
Вища освіта дозволяє аналізувати навіть Біблію по юридичних аспектах. Люди порушили заборону Бога і після вигнання з Едемського саду люди стали смертними і отримали СВОБОДУ ВОЛІ і СВОБОДУ ВИБОРУ, люди порушили заборону Бога.

І юридично Бог вже не несе відповідальності за вибір і рішення людини! І Бог може тільки допомогти у справах чи роботі, і ВСЕ. Це написано в самій Біблії чорним по білому! Соромно топити за віру і не знати її тесту і основ. Включіть голову і перечитайте Біблію, там все написано, буквально. Але видно, що ви тупо наслухалися, а саму книгу не читали, або читали, але не вдумувалися. Більшості людей тяжко думати, простіше взяти на слух чужу точку зору.

Шах і мат!
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18.08.2024 23:02 Відповісти
Ось навіть сценаристи це написали, це стосується в Бога також
https://www.youtube.com/watch?v=02FoeqyAD3A&list=LL&index=2

А люди яке все валять на Бога чи на кого іншого, то лицеміри, тільки люди відповідають за свої вчинки, таку можливість дали людям Адам і Єва, коли вкусили "Заборонений плід", порушили заборону Бога і були вигнані, після цього люди отримали свободу вибору, свободу рішень але і стали смертними.

Люди які топлять сліпо за віру і не знають основ, не читають - просто неуки, які сліпо вірять своїм пасторам чи кому там, стали тілом без душі, бо справжня душа має вибір і свободу волі.
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19.08.2024 11:05 Відповісти
 
 