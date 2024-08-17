Прикордонники знищили ворожі позиції на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" знищують ворожі позиції за допомогою важкого бомбера "Вампір" на Сіверському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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