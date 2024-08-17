Пограничники уничтожили вражеские позиции на Северском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Месть" уничтожают вражеские позиции с помощью тяжелого бомбера "Вампир" на Северском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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