Пограничники уничтожили вражеские позиции на Северском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Месть" уничтожают вражеские позиции с помощью тяжелого бомбера "Вампир" на Северском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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