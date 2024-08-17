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Новости Видео Война
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Воины 47 ОМБр уничтожают оккупантов и спасают побратимов под обстрелами. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают оккупантов и спасают побратимов под российскими обстрелами.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Такого не покажут ни в одном из боевиков! На видео - блестяще спланированная эвакуация бойцов и уничтожение противника. Оккупанты приблизились почти вплотную. После того, как филигранно отработала артиллерия, экипаж БМП Bradley выкосив посадку, спас жизнь воинов. За видео благодарим аэроразведчиков "Божье дело", - отмечают воины 47-й бригады.

Смотрите: Пограничники уничтожили вражеские позиции на Северском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) эвакуация (2072) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+22
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2024 13:10
+16
Смерть свинособакам!
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17.08.2024 13:11
+14
Кожний Воїн ЗСУ на вагу золота.
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17.08.2024 13:44
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2025-й
Вчитель в Якутську зустрічає двірника в дворі:
- Иииии, блабла, чота?
- Я з Іспанії заробляю тут.
- - А, ну ета, получшеє мєті мятлой та.
- 2024:
- Слиш таджик, ну 20 рублей как то оно "складно", давай за 50. Оп-алло, Ванюалія убілі, так шо такса 700 уже.
Било би так, но раби просто підараси в первую очередь по мозгам, хотя, ето і до "нас" стосується, тьху, п.єсу я не мастак писать\ти
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17.08.2024 13:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2024 13:10 Ответить
🙏🙏🙏
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17.08.2024 19:11 Ответить
Смерть свинособакам!
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17.08.2024 13:11 Ответить
Кожний Воїн ЗСУ на вагу золота.
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17.08.2024 13:44 Ответить
К слову сказать, известный украинский блогер Енот Диверсант проделывает в Ютубе огромную работу по сбору средств для украинских воинов на закупку дронов, техники и прочего, и в благодарность за это танкисты назвали в честь него свой танк "Пiрожок", как он иногда на стримах представляется расейским тварям. Супер! )

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17.08.2024 13:48 Ответить
Скінчився б/к у піхотинців - навіть не було чим гасити рашистів. Добре шо є Бредлі з файною гарматою та добрим ходом.
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17.08.2024 16:35 Ответить
Величезна подяка і повага, що не покинули і забрали.
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17.08.2024 17:30 Ответить
Повага та низькiй уклiн, що спасли побратимiв! Борони вас всiх Героi наш ******** Господь! 🙏🙏🙏
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17.08.2024 19:19 Ответить
У відео Бредлі допомогла врятувати і допомагає боронити. Якби не машина, то все могло бути погано. Вибачте, але походу Бог зайнятий, і не бачить, що відбувається.
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17.08.2024 20:40 Ответить
А хто iм допомiг вибраться та вивезти побратимiв?! А хто, як не Господь дав можливiсть протриматись нашiм героям в полi, без боезапасiв в маленькiй схованцi?! То люди не знають, який жах настане, коли прийде година i Господь забере своiх дiтей до себе, а такi розумнi, як Ви залишаться на землi...🙄😏 Прочитайте Откровення Евангелiя. Настануть часи,коли живi будут завидовать мертвим, будут шукать смертi, а смерть буде тiкать вiд людей...😠 I тодi Ви побачите, як жити без Бога i можливо зрозумieте, до Господь завжди був поряд в горi та радостi i допомогав вам,неблагодарним! Хоча навряд, але я буду сподiчатись, що люди вiдкриють своi серця Господу!🙏🙏🙏
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18.08.2024 08:37 Ответить
Давай, секта, рули. Ти пишеш в інтернеті, в свій час Ватикан спалював інженерів, лікарів, науковців. Де був Бог, коли гвалтували жінок і дітей? Щоб прикінчити путіна, треба мало, щоб просто відірвався один тромб, або одна клітина стала раковою і все. Багато не треба, і де це? Чому це допускається? Де вища сила і суд?

Ви після смерті побачите, що настане просто пустота, яка настає кожен раз коли людина глибоко засинає і час сну пролітає миттєво. Один раз кожен так засне і не прокинеться.

Дуже зручно влаштувалися, щоб НЕ відповідати за свої вчинки, то все валять на Бога, а Бог стоїть такий і думає, навіщо мені оце все, вам людям після яблука знань дана СВОБОДА ВИБОРУ, і я Бог тут вже ніяким боком, не треба все звалювати на Бога. А то як що погане, то не Бог, а як хороше, то Бог.

Є вираз "Бог в допомогу", тобто Бог може допомогти, а вибір - це людина. І судити треба тут, поки живі, бо що буде потім ніхто не знає, НІХТО. Є судова система створена, бо ніхто не чекає що буде потім, зараз засудили, вирок і далі.

А що буде потім, не через 4,5 млрд років сонце буде помирати і спалить Землю, це так, буде.
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18.08.2024 14:31 Ответить
Як би то було так-заснув и все...Але i сни бувають з кошмарам або приемнi сни.... дискутивати не буду. На цьому i завершимо спiлкування.
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18.08.2024 18:15 Ответить
Я написав "глибокий сон" вище і уточнив, в глибокому сні сни не сняться НІКОМУ, і мозок відключений, тільки лишаються зони дихання, серця і т.д. - основні життєдіяльності, і відбувається вимивання шкідливих речовин і підготовка мозку, оновлення, відпочинок до наступного дня. А сни вже сняться, коли мозок напів прокинутий і відбуваються складні нейронні процеси (скидання переживань, скидання проблем, скидання нервового перевантаження, структурування даних і т.д.) і все це може супроводжуватися снами.

По Біблії Бог вигнав людей із Едемського саму через те, що люди вкусили "Заборонений плід" - це фрукт із "дерева пізнання добра і зла", після чого люди змогли самі приймати рішення, бо порушили заборону Бога.

І після цього за всі рішення відповідальна тільки сама людина, Бог може тільки допомогти в роботі чи справі, а рішення приймає тільки людина, СВОБОДА ВИБОРУ - це ціна за "Заборонений плід".

За смертність людина отримала свободу вибору, це по Біблії.

А тепер хто скидає все на Бога, то це лицемірство банальне, бо сам Бог нікому вже нічого не вказує.

І не треба валити все на Бога, бо він за рішення людини вже не відповідає.

Юриспруденція по релігії, соромно це не знати і писати про релігію, Біблію і т.д., коли там все вже написано.

Не перекидайте відповідальність на Бога, він вже не при справах після вигнання людей з Едемського саду, вирішили люди порушити вказівку Бога, то отримали СВОБОДУ ВИБОРУ, незалежність від Бога але і стали смертними.

Але недалекі до цих пір не хочуть читати Біблію і зрозуміти, що за свої рішення винні тільки вони, і більше ніхто, і валять все на Бога ))) що смішно. Бог часто взагалі не в курсі рішень людини.

І якби не медицина, то 40% дітей помирали у віці до 16 років. Це статистика і тільки після винайдення антибіотиків і медицини дитяча смертність впала майже повністю і зникли дитячі кладовища. Доказ цьому можете пройтися по старих кладовищах і подивитися скільки приблизно до 1970 років помирало дітей, дуже багато помирало, і смерть дитини була нормою, а потім людина винайшла МЕДИЦИНУ і антибіотики.
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18.08.2024 19:17 Ответить
Вища освіта дозволяє аналізувати навіть Біблію по юридичних аспектах. Люди порушили заборону Бога і після вигнання з Едемського саду люди стали смертними і отримали СВОБОДУ ВОЛІ і СВОБОДУ ВИБОРУ, люди порушили заборону Бога.

І юридично Бог вже не несе відповідальності за вибір і рішення людини! І Бог може тільки допомогти у справах чи роботі, і ВСЕ. Це написано в самій Біблії чорним по білому! Соромно топити за віру і не знати її тесту і основ. Включіть голову і перечитайте Біблію, там все написано, буквально. Але видно, що ви тупо наслухалися, а саму книгу не читали, або читали, але не вдумувалися. Більшості людей тяжко думати, простіше взяти на слух чужу точку зору.

Шах і мат!
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18.08.2024 23:02 Ответить
Ось навіть сценаристи це написали, це стосується в Бога також
https://www.youtube.com/watch?v=02FoeqyAD3A&list=LL&index=2

А люди яке все валять на Бога чи на кого іншого, то лицеміри, тільки люди відповідають за свої вчинки, таку можливість дали людям Адам і Єва, коли вкусили "Заборонений плід", порушили заборону Бога і були вигнані, після цього люди отримали свободу вибору, свободу рішень але і стали смертними.

Люди які топлять сліпо за віру і не знають основ, не читають - просто неуки, які сліпо вірять своїм пасторам чи кому там, стали тілом без душі, бо справжня душа має вибір і свободу волі.
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19.08.2024 11:05 Ответить
 
 