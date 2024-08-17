Воины 47 ОМБр уничтожают оккупантов и спасают побратимов под обстрелами. ВИДЕО
Воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают оккупантов и спасают побратимов под российскими обстрелами.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.
"Такого не покажут ни в одном из боевиков! На видео - блестяще спланированная эвакуация бойцов и уничтожение противника. Оккупанты приблизились почти вплотную. После того, как филигранно отработала артиллерия, экипаж БМП Bradley выкосив посадку, спас жизнь воинов. За видео благодарим аэроразведчиков "Божье дело", - отмечают воины 47-й бригады.
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+22 Чайка Київ
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+14 valentyna #410470
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Вчитель в Якутську зустрічає двірника в дворі:
- Иииии, блабла, чота?
- Я з Іспанії заробляю тут.
- - А, ну ета, получшеє мєті мятлой та.
- 2024:
- Слиш таджик, ну 20 рублей как то оно "складно", давай за 50. Оп-алло, Ванюалія убілі, так шо такса 700 уже.
Било би так, но раби просто підараси в первую очередь по мозгам, хотя, ето і до "нас" стосується, тьху, п.єсу я не мастак писать\ти
Ви після смерті побачите, що настане просто пустота, яка настає кожен раз коли людина глибоко засинає і час сну пролітає миттєво. Один раз кожен так засне і не прокинеться.
Дуже зручно влаштувалися, щоб НЕ відповідати за свої вчинки, то все валять на Бога, а Бог стоїть такий і думає, навіщо мені оце все, вам людям після яблука знань дана СВОБОДА ВИБОРУ, і я Бог тут вже ніяким боком, не треба все звалювати на Бога. А то як що погане, то не Бог, а як хороше, то Бог.
Є вираз "Бог в допомогу", тобто Бог може допомогти, а вибір - це людина. І судити треба тут, поки живі, бо що буде потім ніхто не знає, НІХТО. Є судова система створена, бо ніхто не чекає що буде потім, зараз засудили, вирок і далі.
А що буде потім, не через 4,5 млрд років сонце буде помирати і спалить Землю, це так, буде.
По Біблії Бог вигнав людей із Едемського саму через те, що люди вкусили "Заборонений плід" - це фрукт із "дерева пізнання добра і зла", після чого люди змогли самі приймати рішення, бо порушили заборону Бога.
І після цього за всі рішення відповідальна тільки сама людина, Бог може тільки допомогти в роботі чи справі, а рішення приймає тільки людина, СВОБОДА ВИБОРУ - це ціна за "Заборонений плід".
За смертність людина отримала свободу вибору, це по Біблії.
А тепер хто скидає все на Бога, то це лицемірство банальне, бо сам Бог нікому вже нічого не вказує.
І не треба валити все на Бога, бо він за рішення людини вже не відповідає.
Юриспруденція по релігії, соромно це не знати і писати про релігію, Біблію і т.д., коли там все вже написано.
Не перекидайте відповідальність на Бога, він вже не при справах після вигнання людей з Едемського саду, вирішили люди порушити вказівку Бога, то отримали СВОБОДУ ВИБОРУ, незалежність від Бога але і стали смертними.
Але недалекі до цих пір не хочуть читати Біблію і зрозуміти, що за свої рішення винні тільки вони, і більше ніхто, і валять все на Бога ))) що смішно. Бог часто взагалі не в курсі рішень людини.
І якби не медицина, то 40% дітей помирали у віці до 16 років. Це статистика і тільки після винайдення антибіотиків і медицини дитяча смертність впала майже повністю і зникли дитячі кладовища. Доказ цьому можете пройтися по старих кладовищах і подивитися скільки приблизно до 1970 років помирало дітей, дуже багато помирало, і смерть дитини була нормою, а потім людина винайшла МЕДИЦИНУ і антибіотики.
І юридично Бог вже не несе відповідальності за вибір і рішення людини! І Бог може тільки допомогти у справах чи роботі, і ВСЕ. Це написано в самій Біблії чорним по білому! Соромно топити за віру і не знати її тесту і основ. Включіть голову і перечитайте Біблію, там все написано, буквально. Але видно, що ви тупо наслухалися, а саму книгу не читали, або читали, але не вдумувалися. Більшості людей тяжко думати, простіше взяти на слух чужу точку зору.
Шах і мат!
https://www.youtube.com/watch?v=02FoeqyAD3A&list=LL&index=2
А люди яке все валять на Бога чи на кого іншого, то лицеміри, тільки люди відповідають за свої вчинки, таку можливість дали людям Адам і Єва, коли вкусили "Заборонений плід", порушили заборону Бога і були вигнані, після цього люди отримали свободу вибору, свободу рішень але і стали смертними.
Люди які топлять сліпо за віру і не знають основ, не читають - просто неуки, які сліпо вірять своїм пасторам чи кому там, стали тілом без душі, бо справжня душа має вибір і свободу волі.