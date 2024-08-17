Воины 47 ОМБр уничтожают оккупантов и спасают побратимов под обстрелами. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают оккупантов и спасают побратимов под российскими обстрелами.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Такого не покажут ни в одном из боевиков! На видео - блестяще спланированная эвакуация бойцов и уничтожение противника. Оккупанты приблизились почти вплотную. После того, как филигранно отработала артиллерия, экипаж БМП Bradley выкосив посадку, спас жизнь воинов. За видео благодарим аэроразведчиков "Божье дело", - отмечают воины 47-й бригады.

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