Оккупант, убегая от атаки дрона-камикадзе, подорвался на мине. ВИДЕО

Операторы дронов заметили российского захватчика, который прятался под танком, и атаковали его дроном-камикадзе. Однако россиянин выжил и начал убегать и уже почти исчез из поля зрения наших бойцов. Как через мгновение оккупант наступил на мину и подорвался.

Видео опубликовали воины 455-го отдельного пехотного батальона 141-й отдельной пехотной бригады, передает Цензор.НЕТ.

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