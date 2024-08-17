Оккупант, убегая от атаки дрона-камикадзе, подорвался на мине. ВИДЕО
Операторы дронов заметили российского захватчика, который прятался под танком, и атаковали его дроном-камикадзе. Однако россиянин выжил и начал убегать и уже почти исчез из поля зрения наших бойцов. Как через мгновение оккупант наступил на мину и подорвался.
Видео опубликовали воины 455-го отдельного пехотного батальона 141-й отдельной пехотной бригады, передает Цензор.НЕТ.
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https://3polk.com.ua/articles/military/vzryvatelnoe-ustrojstvo-nvu-p-ohota.html Система «Охота» состоит из пяти стандартных противопехотных мин и специального сенсорного устройства для управления ими.
Взрывательное устройство НВУ-П предназначено для управления работой пяти противопехотных осколочных мин (выполнение роли датчика и идентификатора цели и выдача команды на подрыв очередной мины). НВУ-П позволяет устанавливать управляемые и неуправляемые группы противопехотных мин из пяти мин ОЗМ-72 или МОН-50 и обеспечивает поочередный подрыв мин в группе при повторяющихся воздействиях целей. Проще говоря, всякий раз, когда в зоне обнаружения, оказывается человек, взрывается только одна мина из пяти.