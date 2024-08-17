РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12431 посетитель онлайн
Новости Видео Война
15 757 26

Оккупант, убегая от атаки дрона-камикадзе, подорвался на мине. ВИДЕО

Операторы дронов заметили российского захватчика, который прятался под танком, и атаковали его дроном-камикадзе. Однако россиянин выжил и начал убегать и уже почти исчез из поля зрения наших бойцов. Как через мгновение оккупант наступил на мину и подорвался.

Видео опубликовали воины 455-го отдельного пехотного батальона 141-й отдельной пехотной бригады, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские разведчики ликвидировали российских захватчиков в ближнем бою: "Сдавайся, сука, - жить будешь!". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) мина (277)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
17.08.2024 15:00
+16
Забег так себе, на троечку... Но какой феерический финиш!
показать весь комментарий
17.08.2024 15:02
+11
убегал он от инфаркта, а инсульт его догнал
показать весь комментарий
17.08.2024 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая жаль
показать весь комментарий
17.08.2024 14:55 Ответить
Забєг шмеля))
показать весь комментарий
17.08.2024 14:59 Ответить
От що значить "невитриманий" та "недисциплінований"! Якби не вилазив з-під танка після вибуху - ми-б подумали що йому "гаплик" І живий-би залишився! А так чітко доповів про свою гарантовану смерть
показать весь комментарий
17.08.2024 15:00 Ответить
на третьому році після вибуху у нього перевернувся весь світ - і він зрозумів що потрібно втікати від ліліпутінської мобілізації - от і побіг
показать весь комментарий
17.08.2024 15:20 Ответить
Все одно тією ж стежкою до своїх би поплентався - від долі не втечеш і під танком не заховаєшся
показать весь комментарий
17.08.2024 15:23 Ответить
Це називається тактична передислокація більш вигідні рубежі оборони. Пацан від долі тікав, пацан до успіху йшов.
Ви бачили фільм "Final Destination"?
показать весь комментарий
17.08.2024 22:25 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2024 15:00 Ответить
Еще и свободный выбор, мол, не хочешь от дрона, получи мину - это как шведский стол... Прiсь ейбочки, ондого.
показать весь комментарий
17.08.2024 15:09 Ответить
Чергова серія франшизи Пункт призначення. Рашн едішн.
показать весь комментарий
17.08.2024 15:01 Ответить
Забег так себе, на троечку... Но какой феерический финиш!
показать весь комментарий
17.08.2024 15:02 Ответить
убегал он от инфаркта, а инсульт его догнал
показать весь комментарий
17.08.2024 15:06 Ответить
Да нетушки, там уши кондратия окончательно торчат.
показать весь комментарий
17.08.2024 15:12 Ответить
галька четвертак з криками "Мамочка"
показать весь комментарий
17.08.2024 15:09 Ответить
То не українська міна, то кацапська. Вони що дурні ********** по своїх мінах бігати, хай в ООН так ї зафіксують.
показать весь комментарий
17.08.2024 15:15 Ответить
У нього не було шансів.
https://3polk.com.ua/articles/military/vzryvatelnoe-ustrojstvo-nvu-p-ohota.html Система «Охота» состоит из пяти стандартных противопехотных мин и специального сенсорного устройства для управления ими.
Взрывательное устройство НВУ-П предназначено для управления работой пяти противопехотных осколочных мин (выполнение роли датчика и идентификатора цели и выдача команды на подрыв очередной мины). НВУ-П позволяет устанавливать управляемые и неуправляемые группы противопехотных мин из пяти мин ОЗМ-72 или МОН-50 и обеспечивает поочередный подрыв мин в группе при повторяющихся воздействиях целей. Проще говоря, всякий раз, когда в зоне обнаружения, оказывается человек, взрывается только одна мина из пяти.
показать весь комментарий
17.08.2024 15:26 Ответить
Пацан к успєху шол
показать весь комментарий
17.08.2024 15:22 Ответить
Він думав про "міннєт".
показать весь комментарий
17.08.2024 15:26 Ответить
А його "трахнула" по повної.
показать весь комментарий
17.08.2024 15:35 Ответить
Он получил группу,теперь ездит с лекциями:" Что такое не везет и как с ним бороться?"
показать весь комментарий
17.08.2024 16:07 Ответить
Все супер!!!! І полювання і забіг.... Але чого воео побігло??? Інші лемінги покликали?
показать весь комментарий
17.08.2024 16:33 Ответить
Кому бути повішеним, той не потоне.
показать весь комментарий
17.08.2024 17:47 Ответить
не понос,так золотуха.
показать весь комментарий
17.08.2024 17:54 Ответить
негр?
показать весь комментарий
17.08.2024 18:09 Ответить
Звідки він знав, що там міна?
показать весь комментарий
17.08.2024 19:13 Ответить
повезло
показать весь комментарий
17.08.2024 20:24 Ответить
 
 