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Новини Відео Війна
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Окупант, тікаючи від атаки дрона-камікадзе, підірвався на міні. ВIДЕО

Оператори дронів помітили російського загарбника, який ховався під танком, та атакували його дроном-камікадзе. Проте росіянин вижив та почав тікати і вже майже зник з поля зору наших бійців. Як за мить окупант наступив на міну та підірвався.

Відео опублікували воїни 455-го окремого піхотного батальйону 141-ої окремої піхотної бригади, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські розвідники ліквідували російських загарбників у ближньому бою: "Здавайся, сука, - жити будеш!". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) міна (342)


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Топ коментарі
+21
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17.08.2024 15:00
+16
Забег так себе, на троечку... Но какой феерический финиш!
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17.08.2024 15:02
+11
убегал он от инфаркта, а инсульт его догнал
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17.08.2024 15:06
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Какая жаль
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17.08.2024 14:55 Відповісти
Забєг шмеля))
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17.08.2024 14:59 Відповісти
От що значить "невитриманий" та "недисциплінований"! Якби не вилазив з-під танка після вибуху - ми-б подумали що йому "гаплик" І живий-би залишився! А так чітко доповів про свою гарантовану смерть
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17.08.2024 15:00 Відповісти
на третьому році після вибуху у нього перевернувся весь світ - і він зрозумів що потрібно втікати від ліліпутінської мобілізації - от і побіг
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17.08.2024 15:20 Відповісти
Все одно тією ж стежкою до своїх би поплентався - від долі не втечеш і під танком не заховаєшся
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17.08.2024 15:23 Відповісти
Це називається тактична передислокація більш вигідні рубежі оборони. Пацан від долі тікав, пацан до успіху йшов.
Ви бачили фільм "Final Destination"?
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17.08.2024 22:25 Відповісти
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17.08.2024 15:00 Відповісти
Еще и свободный выбор, мол, не хочешь от дрона, получи мину - это как шведский стол... Прiсь ейбочки, ондого.
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17.08.2024 15:09 Відповісти
Чергова серія франшизи Пункт призначення. Рашн едішн.
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17.08.2024 15:01 Відповісти
Забег так себе, на троечку... Но какой феерический финиш!
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17.08.2024 15:02 Відповісти
убегал он от инфаркта, а инсульт его догнал
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17.08.2024 15:06 Відповісти
Да нетушки, там уши кондратия окончательно торчат.
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17.08.2024 15:12 Відповісти
галька четвертак з криками "Мамочка"
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17.08.2024 15:09 Відповісти
То не українська міна, то кацапська. Вони що дурні ********** по своїх мінах бігати, хай в ООН так ї зафіксують.
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17.08.2024 15:15 Відповісти
У нього не було шансів.
https://3polk.com.ua/articles/military/vzryvatelnoe-ustrojstvo-nvu-p-ohota.html Система «Охота» состоит из пяти стандартных противопехотных мин и специального сенсорного устройства для управления ими.
Взрывательное устройство НВУ-П предназначено для управления работой пяти противопехотных осколочных мин (выполнение роли датчика и идентификатора цели и выдача команды на подрыв очередной мины). НВУ-П позволяет устанавливать управляемые и неуправляемые группы противопехотных мин из пяти мин ОЗМ-72 или МОН-50 и обеспечивает поочередный подрыв мин в группе при повторяющихся воздействиях целей. Проще говоря, всякий раз, когда в зоне обнаружения, оказывается человек, взрывается только одна мина из пяти.
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17.08.2024 15:26 Відповісти
Пацан к успєху шол
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17.08.2024 15:22 Відповісти
Він думав про "міннєт".
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17.08.2024 15:26 Відповісти
А його "трахнула" по повної.
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17.08.2024 15:35 Відповісти
Он получил группу,теперь ездит с лекциями:" Что такое не везет и как с ним бороться?"
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17.08.2024 16:07 Відповісти
Все супер!!!! І полювання і забіг.... Але чого воео побігло??? Інші лемінги покликали?
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17.08.2024 16:33 Відповісти
Кому бути повішеним, той не потоне.
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17.08.2024 17:47 Відповісти
не понос,так золотуха.
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17.08.2024 17:54 Відповісти
негр?
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17.08.2024 18:09 Відповісти
Звідки він знав, що там міна?
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17.08.2024 19:13 Відповісти
повезло
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17.08.2024 20:24 Відповісти
 
 