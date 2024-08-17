Окупант, тікаючи від атаки дрона-камікадзе, підірвався на міні. ВIДЕО
Оператори дронів помітили російського загарбника, який ховався під танком, та атакували його дроном-камікадзе. Проте росіянин вижив та почав тікати і вже майже зник з поля зору наших бійців. Як за мить окупант наступив на міну та підірвався.
Відео опублікували воїни 455-го окремого піхотного батальйону 141-ої окремої піхотної бригади, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Алекс Скела
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+16 Сергей Гусаченко #510886
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+11 walshebneg
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https://3polk.com.ua/articles/military/vzryvatelnoe-ustrojstvo-nvu-p-ohota.html Система «Охота» состоит из пяти стандартных противопехотных мин и специального сенсорного устройства для управления ими.
Взрывательное устройство НВУ-П предназначено для управления работой пяти противопехотных осколочных мин (выполнение роли датчика и идентификатора цели и выдача команды на подрыв очередной мины). НВУ-П позволяет устанавливать управляемые и неуправляемые группы противопехотных мин из пяти мин ОЗМ-72 или МОН-50 и обеспечивает поочередный подрыв мин в группе при повторяющихся воздействиях целей. Проще говоря, всякий раз, когда в зоне обнаружения, оказывается человек, взрывается только одна мина из пяти.