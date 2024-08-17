Окупант, тікаючи від атаки дрона-камікадзе, підірвався на міні. ВIДЕО

Оператори дронів помітили російського загарбника, який ховався під танком, та атакували його дроном-камікадзе. Проте росіянин вижив та почав тікати і вже майже зник з поля зору наших бійців. Як за мить окупант наступив на міну та підірвався.

Відео опублікували воїни 455-го окремого піхотного батальйону 141-ої окремої піхотної бригади, передає Цензор.НЕТ.

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