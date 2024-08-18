Пограничники ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" 4 оккупантов на Сиверском направлении. ВИДЕО
Четырех оккупантов ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" пограничники "Помсти" на Сиверском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время ночной работы операторов ударных БПЛА пограничники отработали по ряду вражеских укрытий, в которых скрывалась пехота оккупантов.
В результате четверо российских военных ликвидированы, один из них подорвался гранатой самостоятельно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
stathunt80 777
показать весь комментарий18.08.2024 17:08 Ответить Мне нравится 0
Микола Січень #486030
показать весь комментарий18.08.2024 17:24 Ответить Мне нравится 0
stathunt80 777
показать весь комментарий18.08.2024 19:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль