Пограничники ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" 4 оккупантов на Сиверском направлении. ВИДЕО

Четырех оккупантов ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" пограничники "Помсти" на Сиверском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время ночной работы операторов ударных БПЛА пограничники отработали по ряду вражеских укрытий, в которых скрывалась пехота оккупантов.

В результате четверо российских военных ликвидированы, один из них подорвался гранатой самостоятельно.

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