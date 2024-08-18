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Пограничники ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" 4 оккупантов на Сиверском направлении. ВИДЕО

Четырех оккупантов ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" пограничники "Помсти" на Сиверском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время ночной работы операторов ударных БПЛА пограничники отработали по ряду вражеских укрытий, в которых скрывалась пехота оккупантов.

В результате четверо российских военных ликвидированы, один из них подорвался гранатой самостоятельно.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеские позиции на Сиверском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) Госпогранслужба (6425) ликвидация (3536)


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Скидами з Вампір ? Вампір це -РСЗО ,Альоша
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18.08.2024 17:08 Ответить
Альоша твой мам...
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18.08.2024 17:24 Ответить
Мій мам по твоїм губам ..неальоша
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18.08.2024 19:02 Ответить
 
 