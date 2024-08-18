Прикордонники ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" 4 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Чотирьох окупантів ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" прикордонники "Помсти" на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час нічної роботи операторів ударних БпЛА прикордонники відпрацювали по низці ворожих укриттів, у яких переховувалася піхота окупантів.

Як наслідок чотирьох російських військових ліквідовано, один з них підірвався гранатою самостійно.

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