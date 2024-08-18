УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9238 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 725 3

Прикордонники ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" 4 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Чотирьох окупантів ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" прикордонники "Помсти" на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час нічної роботи операторів ударних БпЛА прикордонники відпрацювали по низці ворожих укриттів, у яких переховувалася піхота окупантів.

Як наслідок чотирьох російських військових ліквідовано, один з них підірвався гранатою самостійно.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр відбили штурм окупантів та ліквідували ворога з FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) ліквідація (3920)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скидами з Вампір ? Вампір це -РСЗО ,Альоша
показати весь коментар
18.08.2024 17:08 Відповісти
Альоша твой мам...
показати весь коментар
18.08.2024 17:24 Відповісти
Мій мам по твоїм губам ..неальоша
показати весь коментар
18.08.2024 19:02 Відповісти
 
 