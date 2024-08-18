Прикордонники ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" 4 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Чотирьох окупантів ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" прикордонники "Помсти" на Сіверському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час нічної роботи операторів ударних БпЛА прикордонники відпрацювали по низці ворожих укриттів, у яких переховувалася піхота окупантів.
Як наслідок чотирьох російських військових ліквідовано, один з них підірвався гранатою самостійно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
stathunt80 777
показати весь коментар18.08.2024 17:08 Відповісти Мені подобається 0
Микола Січень #486030
показати весь коментар18.08.2024 17:24 Відповісти Мені подобається 0
stathunt80 777
показати весь коментар18.08.2024 19:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль