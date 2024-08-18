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Разведчики подбили вражескую технику россиян комплексами "Січ" и FPV-дронами. ВИДЕО

В Главном управлении разведки МО Украины показали работу разведывательных комплексов "Січ" и FPV-дронов в тылу россиян.

Разведывательные дроны были применены группой "Партизани" 9-го департамента ГУР МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воины продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян. Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Січ", а также fpv-дронов. Рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно для оккупантов, а значит - результативно", - добавили военные.

Смотрите также: Украинские разведчики ликвидировали российских захватчиков в ближнем бою: "Сдавайся, сука, - жить будешь!". ВИДЕО

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уничтожение (6923) ГУР (426)


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ГУР респектище-знишуйте рашистів ще ще та ще...
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18.08.2024 17:14 Ответить
Як можна уразити розвідувальним комплексом?
Хіба що рузьге, побачивши його, уражено вигукнули:"Ух ти-и-и!"
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18.08.2024 17:16 Ответить
Ох і "безтолковка"! Зарікався я тобі коментарі писать - з-за твоєї тупості Але наважився - бо ти самого себе перевершив "Сич" - розвідувально-ударний А це значить що там стоїть і розвідувальна апаратура і блок підвіски *********** Фільм "В бій ідуть одні "старики" дивився? Там Титаренко говорить про установку на "Мессер" фотоапаратури - для розвідувального польоту Тобто на бойовий літак ставиться апаратура для розвідки
«БПЛА "Сич" - Спочатку його презентували як розвідувальний дрон, пізніше модифікували, і зараз він використовується як ударно-розвідувальний. Українські спецпризначенці ефективно використовують його, щоб знищувати як живу силу, так і бронетехніку ворога»,
У якій "бурсі" ти вчився?
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18.08.2024 17:26 Ответить
"бурса" є "бурса"....
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18.08.2024 18:49 Ответить
 
 