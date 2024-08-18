Разведчики подбили вражескую технику россиян комплексами "Січ" и FPV-дронами. ВИДЕО

В Главном управлении разведки МО Украины показали работу разведывательных комплексов "Січ" и FPV-дронов в тылу россиян.

Разведывательные дроны были применены группой "Партизани" 9-го департамента ГУР МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воины продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян. Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Січ", а также fpv-дронов. Рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно для оккупантов, а значит - результативно", - добавили военные.

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