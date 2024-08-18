Разведчики подбили вражескую технику россиян комплексами "Січ" и FPV-дронами. ВИДЕО
В Главном управлении разведки МО Украины показали работу разведывательных комплексов "Січ" и FPV-дронов в тылу россиян.
Разведывательные дроны были применены группой "Партизани" 9-го департамента ГУР МО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Воины продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян. Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Січ", а также fpv-дронов. Рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно для оккупантов, а значит - результативно", - добавили военные.
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Хіба що рузьге, побачивши його, уражено вигукнули:"Ух ти-и-и!"
«БПЛА "Сич" - Спочатку його презентували як розвідувальний дрон, пізніше модифікували, і зараз він використовується як ударно-розвідувальний. Українські спецпризначенці ефективно використовують його, щоб знищувати як живу силу, так і бронетехніку ворога»,
У якій "бурсі" ти вчився?