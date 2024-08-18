Розвідники уразили ворожу техніку росіян комплексами "Сич" та FPV-дронами. ВIДЕО
У Головному управлінні розвідки МО України показали роботу розвідувальних комплексів "Сич" та FPV-дронів у тилу росіян.
Розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Воїни продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян. Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також fpv-дронів. Робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже ― результативно", - додали військові.
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Хіба що рузьге, побачивши його, уражено вигукнули:"Ух ти-и-и!"
«БПЛА "Сич" - Спочатку його презентували як розвідувальний дрон, пізніше модифікували, і зараз він використовується як ударно-розвідувальний. Українські спецпризначенці ефективно використовують його, щоб знищувати як живу силу, так і бронетехніку ворога»,
У якій "бурсі" ти вчився?