Розвідники уразили ворожу техніку росіян комплексами "Сич" та FPV-дронами. ВIДЕО

У Головному управлінні розвідки МО України показали роботу розвідувальних комплексів "Сич" та FPV-дронів у тилу росіян.

Розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Воїни продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян. Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також fpv-дронів. Робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже ― результативно", - додали військові.

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