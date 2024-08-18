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Розвідники уразили ворожу техніку росіян комплексами "Сич" та FPV-дронами. ВIДЕО

У Головному управлінні розвідки МО України показали роботу розвідувальних комплексів "Сич" та FPV-дронів у тилу росіян.

Розвідувальні дрони були застосовані групою "Партизани" 9 департаменту ГУР МО України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Воїни продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян. Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також fpv-дронів. Робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже ― результативно", - додали військові.

Дивіться: Прикордонники ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" 4 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7235) ГУР (500)


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ГУР респектище-знишуйте рашистів ще ще та ще...
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18.08.2024 17:14 Відповісти
Як можна уразити розвідувальним комплексом?
Хіба що рузьге, побачивши його, уражено вигукнули:"Ух ти-и-и!"
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18.08.2024 17:16 Відповісти
Ох і "безтолковка"! Зарікався я тобі коментарі писать - з-за твоєї тупості Але наважився - бо ти самого себе перевершив "Сич" - розвідувально-ударний А це значить що там стоїть і розвідувальна апаратура і блок підвіски *********** Фільм "В бій ідуть одні "старики" дивився? Там Титаренко говорить про установку на "Мессер" фотоапаратури - для розвідувального польоту Тобто на бойовий літак ставиться апаратура для розвідки
«БПЛА "Сич" - Спочатку його презентували як розвідувальний дрон, пізніше модифікували, і зараз він використовується як ударно-розвідувальний. Українські спецпризначенці ефективно використовують його, щоб знищувати як живу силу, так і бронетехніку ворога»,
У якій "бурсі" ти вчився?
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18.08.2024 17:26 Відповісти
"бурса" є "бурса"....
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18.08.2024 18:49 Відповісти
 
 