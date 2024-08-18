РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9505 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 591 34

Наши воины атаковали украинскими дронами кадыровцев в Белгородской области. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпАК "Рубікон" 17-й отдельной танковой бригады нанесли удары украинскими дронами по опорным пунктам кадыровцев на территории Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Кадыровцы притащили на свои позиции в БНР... коз. Тиктокеры хотели развлечься, но их планы сорвали", - добавили в заметке под видео.

Также смотрите: Пограничники ликвидировали сбросами из "Вампира" и "Мавика" 4 оккупантов на Сиверском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3536) Белгород (449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
То їхні дівчата...
показать весь комментарий
18.08.2024 16:59
+27
Коза не постраждала
показать весь комментарий
18.08.2024 16:59
+23
*****, не знаю, сміятися чи плакати.
З козойобами воюємо!!!
показать весь комментарий
18.08.2024 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розгледів)тм собаки чи кози бігали?)))
показать весь комментарий
18.08.2024 16:58 Ответить
То їхні дівчата...
показать весь комментарий
18.08.2024 16:59 Ответить
...ппж...
показать весь комментарий
18.08.2024 17:04 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.08.2024 17:16 Ответить
Кадирівські нєвєсти "пользуються спросом..."

показать весь комментарий
18.08.2024 17:21 Ответить
Коза не постраждала
показать весь комментарий
18.08.2024 16:59 Ответить
... но могла успеть настрадаться от домагательств.
показать весь комментарий
18.08.2024 17:50 Ответить
Дикий кацап хотів згвалтувати корову в Таїланді. Але рогата тварина дала здачі.
Невдаха потрапив до лікарні.

показать весь комментарий
18.08.2024 19:22 Ответить
аллах-акбар, свині кадирівські
показать весь комментарий
18.08.2024 16:59 Ответить
класний тік-ток ЗСУ донам влаштували! реаліті-шоу
показать весь комментарий
18.08.2024 17:14 Ответить
Кіз жаль! Вони ж нічим не винні І молоко у них смачне!
показать весь комментарий
18.08.2024 16:59 Ответить
так-але кадирівцям вони потрібні для іньшого...
показать весь комментарий
18.08.2024 17:03 Ответить
Самі до бліндажу та коханок вівців з собою поперли
показать весь комментарий
18.08.2024 17:00 Ответить
Эрон дон дон
показать весь комментарий
18.08.2024 17:01 Ответить
кадиравцам вєсь кайф с козамі паламалі...
показать весь комментарий
18.08.2024 17:04 Ответить
Бабах амбар!
показать весь комментарий
18.08.2024 17:08 Ответить
кадир в амбар
показать весь комментарий
18.08.2024 17:38 Ответить
ета лєсной кадиравскій піанєрлагєрь "козачькі"...
показать весь комментарий
18.08.2024 17:11 Ответить
Але я дивлюся, що кози самі у бліндаж лізуть. Значить подобаються кадирівські коханці бєлгородськім козам.
показать весь комментарий
18.08.2024 17:17 Ответить
Це яким треба тупим бидлом ,що б воювати за того хто виселив твій народ при сталіні в казахстан ,а потім вбив десятки тисяч твоїх земляків вже при нинішньому ршиському виродку путіну ,ну справжній "кавказкий челявек".
показать весь комментарий
18.08.2024 17:17 Ответить
воно ж манкурт... відробляє дотації від царя та утилізує русню ))
показать весь комментарий
18.08.2024 17:40 Ответить
Чого Ви дивуєшся ? Тут свої декілька мільйонів. Причому буквально.
показать весь комментарий
18.08.2024 20:45 Ответить
*****, не знаю, сміятися чи плакати.
З козойобами воюємо!!!
показать весь комментарий
18.08.2024 17:19 Ответить
Секса не буде.
показать весь комментарий
18.08.2024 17:21 Ответить
Ты ашот дурак зачем казу выи.......л! я говорил тебе баранав нужно иб.......ь
показать весь комментарий
18.08.2024 17:37 Ответить
Аллаху полный акбар!
показать весь комментарий
18.08.2024 17:51 Ответить
Сподіваюсь, кози не постраждали
показать весь комментарий
18.08.2024 18:19 Ответить
А що сі стало, дон....?
показать весь комментарий
18.08.2024 18:52 Ответить
Зоофилы-дон !
показать весь комментарий
18.08.2024 19:01 Ответить
Так, а що з козами? Постраждалі є? 😁
показать весь комментарий
18.08.2024 19:57 Ответить
Якісь невбиваємі, чи шо ? З 5 разу, і то не усі. Коза одна точно ціла.
показать весь комментарий
18.08.2024 20:46 Ответить
але здоров'я вже не те..
показать весь комментарий
18.08.2024 22:44 Ответить
Я думав про овець то жарти а вони жити безних не можуть.
показать весь комментарий
19.08.2024 05:38 Ответить
дон, КАЗЛАЙОП, дон@@@.
показать весь комментарий
19.08.2024 08:59 Ответить
 
 