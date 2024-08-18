Наши воины атаковали украинскими дронами кадыровцев в Белгородской области. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БпАК "Рубікон" 17-й отдельной танковой бригады нанесли удары украинскими дронами по опорным пунктам кадыровцев на территории Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Кадыровцы притащили на свои позиции в БНР... коз. Тиктокеры хотели развлечься, но их планы сорвали", - добавили в заметке под видео.
Топ комментарии
+45 Станислав Быков
показать весь комментарий18.08.2024 16:59
+27 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий18.08.2024 16:59
+23 Михаил Сергиенко #582158
показать весь комментарий18.08.2024 17:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невдаха потрапив до лікарні.
З козойобами воюємо!!!