Наши воины атаковали украинскими дронами кадыровцев в Белгородской области. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпАК "Рубікон" 17-й отдельной танковой бригады нанесли удары украинскими дронами по опорным пунктам кадыровцев на территории Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Кадыровцы притащили на свои позиции в БНР... коз. Тиктокеры хотели развлечься, но их планы сорвали", - добавили в заметке под видео.

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