Наші воїни атакували українськими дронами кадирівців в Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпАК "Рубікон" 17-ої окремої танкової бригади завдали ударів українськими дронами по опорних пунктах кадирівців на території Бєлгородської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Кадирівці притягли на свої позиції у БНР… кіз. Тіктокери хотіли розважитись, але їхні плани зірвали", - додали у дописі під відео.

Дивіться: Прикордонники ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" 4 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО