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Наші воїни атакували українськими дронами кадирівців в Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпАК "Рубікон" 17-ої окремої танкової бригади завдали ударів українськими дронами по опорних пунктах кадирівців на території Бєлгородської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Кадирівці притягли на свої позиції у БНР… кіз. Тіктокери хотіли розважитись, але їхні плани зірвали", - додали у дописі під відео.

Дивіться: Прикордонники ліквідували скидами з "Вампіра" та "Мавіка" 4 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+45
То їхні дівчата...
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18.08.2024 16:59
+27
Коза не постраждала
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18.08.2024 16:59
+23
*****, не знаю, сміятися чи плакати.
З козойобами воюємо!!!
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18.08.2024 17:19
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Не розгледів)тм собаки чи кози бігали?)))
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18.08.2024 16:58 Відповісти
То їхні дівчата...
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18.08.2024 16:59 Відповісти
...ппж...
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18.08.2024 17:04 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.08.2024 17:16 Відповісти
Кадирівські нєвєсти "пользуються спросом..."

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18.08.2024 17:21 Відповісти
Коза не постраждала
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18.08.2024 16:59 Відповісти
... но могла успеть настрадаться от домагательств.
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18.08.2024 17:50 Відповісти
Дикий кацап хотів згвалтувати корову в Таїланді. Але рогата тварина дала здачі.
Невдаха потрапив до лікарні.

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18.08.2024 19:22 Відповісти
аллах-акбар, свині кадирівські
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18.08.2024 16:59 Відповісти
класний тік-ток ЗСУ донам влаштували! реаліті-шоу
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18.08.2024 17:14 Відповісти
Кіз жаль! Вони ж нічим не винні І молоко у них смачне!
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18.08.2024 16:59 Відповісти
так-але кадирівцям вони потрібні для іньшого...
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18.08.2024 17:03 Відповісти
Самі до бліндажу та коханок вівців з собою поперли
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18.08.2024 17:00 Відповісти
Эрон дон дон
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18.08.2024 17:01 Відповісти
кадиравцам вєсь кайф с козамі паламалі...
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18.08.2024 17:04 Відповісти
Бабах амбар!
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18.08.2024 17:08 Відповісти
кадир в амбар
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18.08.2024 17:38 Відповісти
ета лєсной кадиравскій піанєрлагєрь "козачькі"...
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18.08.2024 17:11 Відповісти
Але я дивлюся, що кози самі у бліндаж лізуть. Значить подобаються кадирівські коханці бєлгородськім козам.
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18.08.2024 17:17 Відповісти
Це яким треба тупим бидлом ,що б воювати за того хто виселив твій народ при сталіні в казахстан ,а потім вбив десятки тисяч твоїх земляків вже при нинішньому ршиському виродку путіну ,ну справжній "кавказкий челявек".
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18.08.2024 17:17 Відповісти
воно ж манкурт... відробляє дотації від царя та утилізує русню ))
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18.08.2024 17:40 Відповісти
Чого Ви дивуєшся ? Тут свої декілька мільйонів. Причому буквально.
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18.08.2024 20:45 Відповісти
*****, не знаю, сміятися чи плакати.
З козойобами воюємо!!!
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18.08.2024 17:19 Відповісти
Секса не буде.
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18.08.2024 17:21 Відповісти
Ты ашот дурак зачем казу выи.......л! я говорил тебе баранав нужно иб.......ь
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18.08.2024 17:37 Відповісти
Аллаху полный акбар!
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18.08.2024 17:51 Відповісти
Сподіваюсь, кози не постраждали
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18.08.2024 18:19 Відповісти
А що сі стало, дон....?
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18.08.2024 18:52 Відповісти
Зоофилы-дон !
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18.08.2024 19:01 Відповісти
Так, а що з козами? Постраждалі є? 😁
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18.08.2024 19:57 Відповісти
Якісь невбиваємі, чи шо ? З 5 разу, і то не усі. Коза одна точно ціла.
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18.08.2024 20:46 Відповісти
але здоров'я вже не те..
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18.08.2024 22:44 Відповісти
Я думав про овець то жарти а вони жити безних не можуть.
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19.08.2024 05:38 Відповісти
дон, КАЗЛАЙОП, дон@@@.
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19.08.2024 08:59 Відповісти
 
 