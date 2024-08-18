Наші воїни атакували українськими дронами кадирівців в Бєлгородській області. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпАК "Рубікон" 17-ої окремої танкової бригади завдали ударів українськими дронами по опорних пунктах кадирівців на території Бєлгородської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Кадирівці притягли на свої позиції у БНР… кіз. Тіктокери хотіли розважитись, але їхні плани зірвали", - додали у дописі під відео.
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+45 Станислав Быков
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+23 Михаил Сергиенко #582158
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