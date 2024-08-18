Нам нужно ускорение поставок от партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал партнеров ускорить поставки военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции", - сказал Зеленский.

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