Нам нужно ускорение поставок от партнеров, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал партнеров ускорить поставки военной помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+11 Erlich Bachman
показать весь комментарий18.08.2024 21:57
+11 Инь Янь #217452
показать весь комментарий18.08.2024 21:57
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий18.08.2024 23:00
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Це може статися вже 24.08.2024
там взятки офіційно даються через систему лобіювання та спонсорство на виборах
Але тоді вже йому роззутися доведеться...
Бери!
І ще - оплески, багато оплесків... А він такий стоїть за фортепіано і виконує "В травє сідєл кузнєчік" лише йому притаманною технікою.
Но виноват всё равно "Ющенко", ведь его пчёлы тебе мозг выели.