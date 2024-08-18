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Нам нужно ускорение поставок от партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал партнеров ускорить поставки военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции", - сказал Зеленский.

Также читайте: На этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+11
Хто тобі дасть військову допомогу, якщо ти зі своїми слугами урода з кожної праски про переговори патякаєш???
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18.08.2024 21:57
+11
А ти їм хабаря запропонуй, чи відкат чому вас там в Трускавці вчили
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18.08.2024 21:57
+7
Західним партнерам України вже більше як два роки потрібне пришвидшене очищення української влади від корупціонерів, та рашистської агентури , на що "зепоцріот" відверто ...ложив...
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18.08.2024 23:00
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а чому ніхто не дума, що кацапський наратив брудної бомби це для виправдання власного ядерного удару. цапи вдарять ЯЗ і скажуть що то радіація від української брудної бомби. Так, буде купа доказів проти них, але вспомніть їх раніші злочини та брехню, в яку всі вірили.
Це може статися вже 24.08.2024
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18.08.2024 21:54 Ответить
Таке нізя писати бо напольйон сциться
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18.08.2024 22:20 Ответить
Пане , ви знаєте яка кількість супутників літає над нами ? Не вийде його звинуватити нас , бо , всі все бачать з космосу.
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18.08.2024 23:02 Ответить
Більша частина з них вийде з ладу від електромагнітного імпульсу. Захід звісно знатиме, що був ядерний вибух, та кацапам головне зліпить якусь брехню для своїх союзників , Китаю та Індії
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18.08.2024 23:24 Ответить
Хто тобі дасть військову допомогу, якщо ти зі своїми слугами урода з кожної праски про переговори патякаєш???
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18.08.2024 21:57 Ответить
А ти їм хабаря запропонуй, чи відкат чому вас там в Трускавці вчили
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18.08.2024 21:57 Ответить
Думаєте на заході не беруть на такому рівні, просто там уже занесли корпорації які зав'язанні на ресурсах від орків і виробництві в Китаї ....

там взятки офіційно даються через систему лобіювання та спонсорство на виборах
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18.08.2024 23:56 Ответить
А перестати мародьорити,для пришвидченя допомоги,як радила порохоботка Пріцкер від імені тих,хто надає цю допомогу нє? Руки і мозговніна зє мабуть тільки і здатні щоб гроші хапати і хером по клавішах стукати.
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18.08.2024 22:03 Ответить
Нам потрібно всяких дмитруків закопати разом з "великим будівництвом"
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18.08.2024 22:06 Ответить
Закопати зє - зникнуть і дмитруки з гетьманцевими послід Деркача,Сивковича.
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19.08.2024 01:18 Ответить
Допомога потрібна - бо помирають не високопосадовці а хлопці в окопах
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18.08.2024 22:08 Ответить
Да за это к стенке мало. В то время как Штаты дают тока на оборону, дурбыцал в два-три присеста аннулирует годовой запас военки. Такое же было и в прошлом году, а потом с октября дурак побирался по май.
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18.08.2024 22:21 Ответить
А сейчас в Штатах выборы намечаются, могут быть задержки с поставками оружия, разве дурак не просчитывал перед курской аферой все риски.
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18.08.2024 22:23 Ответить
Жартуєте? Наш Боневтік Гросмейстерський надзвичайно розумний! Якщо йому дати достатньо часу на роздуми, то він, поза всяким сумнівом, зуміє полічити усі свої пальці. Можливо, навіть і ті, що на ногах.
Але тоді вже йому роззутися доведеться...
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19.08.2024 00:36 Ответить
А до Курська ми типу пресували кацапів по всіх напрямках - так само відступало всюду! Я так бачу якби Курську операцію очолив Порошенко з Залужним, то ви вже замахалися би хвалити стратегічний геній...
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19.08.2024 01:52 Ответить
Нам потрібне пришвидшення постачання від партнерів

Бери!
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18.08.2024 22:14 Ответить
Йому сниться віла в Італії, дача в Криму і (зрідка) скумбрія по 8.
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18.08.2024 22:49 Ответить

І ще - оплески, багато оплесків... А він такий стоїть за фортепіано і виконує "В травє сідєл кузнєчік" лише йому притаманною технікою.
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19.08.2024 00:32 Ответить
Вот что здесь бывает ЗА ПРАВДУ.
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22.08.2024 06:13 Ответить
Сапсан? Его мучали еще с Ющенка, вот всех с него начиная и спрашивай!
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19.08.2024 01:54 Ответить
Таку ракету українські зброярі розробили ще в 2016 році. Йдеться про вітчизняний комплекс «Грім-2», який мав замінити на озброєнні ЗСУ морально застарілий радянський комплекс «Точка-У», здатний уражувати цілі на відстані до 150 км. Проєкт комплексу розробили ще у 2013 році... https://chas.news/current/grim-yakii-tak-i-ne-prolunav-ukrainski-zbroyari-sche-u-2016-rotsi-zrobili-raketi-zdatni-uraziti-krimskii-mist

Но виноват всё равно "Ющенко", ведь его пчёлы тебе мозг выели.
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22.08.2024 06:11 Ответить
І що ти зкопіював з якоїсь помийки? Нашим президентам Сапсан нафіг не потрібний був, вговорили Саудитів, для них модифікували його і назвали Грім-2, но в адекватні сроки нічого не зробили і знову почали надіятись на державу. Но Ющенко і інші президенти взагалі не при чому =(
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22.08.2024 14:18 Ответить
Историю создания Грома-2 (Сапсан) ты читать не хочешь или не способен осилить. За 2019-2021 г. планировалось сделать 200 ракет к этому комплексу и не менее десятка пусковых установок, но деньги на это главзебил в асфальт закатал по приказу Ху#ла. Так тебе понятно???
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22.08.2024 17:26 Ответить
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії , а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року. У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів. В лютому 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон мав бути скороченого складу та складатися з елементів, потрібних для випробувань: одна дослідна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F батарея та елементи управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу. А с осени 2019 до февраля 2021 г. ни одной грн на этот комплекс выделено не было.
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22.08.2024 18:00 Ответить
Я стежив за чим чудом ще з часів Ющенка, не треба мені ці бредові вирізки копіювати. В них немає ні однієї зібранної ракети, но вже готові були 200 ракет кліпати, клоуни. Не хочу спорити, припустим Зєля грошей не дав, так а що Саудити? Чи вони тоже не дурні за мильний пузирь платити?! Розробка більше 5 років це зараз взагалі дорога в нікуди...
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22.08.2024 19:53 Ответить
Клоун голимый, ты за Борисфеном может при Ющенко и следил, но из-за стакана...
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22.08.2024 20:54 Ответить
"Моя вундервафля". Ну ты и выперднул. Эта вундервафля стёрла бы центр мааацквы с лица Земли ещё в феврале 2022 г., если бы таки дебилы как ты, не выбрали агента Ху#ла- Янелоха.
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23.08.2024 07:15 Ответить
Ну ось, не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. А я ему форы давал на 2-3 дня. Ну чьо зебил такой предсказуемый, наполеон хренов, тока дайте ему оружие. Мож после этого мясного, ненужного штурма амеры уйдут дурака.
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18.08.2024 22:17 Ответить
Амери - ні! Самим доведеться.
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19.08.2024 01:20 Ответить
А що телешмарахвон вже дивляться в країнах НАТО? І вони дивляться кожне цього відео? Чи не занадто самовпевнений?
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18.08.2024 22:27 Ответить
Західні партнери читають телеграм? Або для кого це блюватиння записують кожного вечора? Зебіли й так в тонусі, їх з гіпнозу тільки електрошоком можна вивести
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18.08.2024 22:28 Ответить
Зупини ліві потоки, бовдуре
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18.08.2024 22:48 Ответить
Спробуйте купувати. Піде швидше. Гарантую.
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18.08.2024 22:48 Ответить
Західним партнерам України вже більше як два роки потрібне пришвидшене очищення української влади від корупціонерів, та рашистської агентури , на що "зепоцріот" відверто ...ложив...
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18.08.2024 23:00 Ответить
Знову кацапський блазень всі свої висери несе через кацапський телеграм.
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19.08.2024 04:21 Ответить
Для обращения к партнерам существуют дипломатические каналы, они видосики не смотрят...
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19.08.2024 09:21 Ответить
 
 