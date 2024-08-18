Нам потрібне пришвидшення постачання від партнерів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав партнерів пришвидшити постачання військової допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Це може статися вже 24.08.2024
там взятки офіційно даються через систему лобіювання та спонсорство на виборах
Але тоді вже йому роззутися доведеться...
Бери!
І ще - оплески, багато оплесків... А він такий стоїть за фортепіано і виконує "В травє сідєл кузнєчік" лише йому притаманною технікою.
Но виноват всё равно "Ющенко", ведь его пчёлы тебе мозг выели.