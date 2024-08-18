Нам потрібне пришвидшення постачання від партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав партнерів пришвидшити постачання військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції", - сказав Зеленський.

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