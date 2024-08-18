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Нам потрібне пришвидшення постачання від партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав партнерів пришвидшити постачання військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції", - сказав Зеленський.

Читайте: Протягом тижня окупанти застосували понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних БПЛА проти наших міст і сіл, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+11
Хто тобі дасть військову допомогу, якщо ти зі своїми слугами урода з кожної праски про переговори патякаєш???
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18.08.2024 21:57
+11
А ти їм хабаря запропонуй, чи відкат чому вас там в Трускавці вчили
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18.08.2024 21:57
+7
Західним партнерам України вже більше як два роки потрібне пришвидшене очищення української влади від корупціонерів, та рашистської агентури , на що "зепоцріот" відверто ...ложив...
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18.08.2024 23:00
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а чому ніхто не дума, що кацапський наратив брудної бомби це для виправдання власного ядерного удару. цапи вдарять ЯЗ і скажуть що то радіація від української брудної бомби. Так, буде купа доказів проти них, але вспомніть їх раніші злочини та брехню, в яку всі вірили.
Це може статися вже 24.08.2024
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18.08.2024 21:54 Відповісти
Таке нізя писати бо напольйон сциться
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18.08.2024 22:20 Відповісти
Пане , ви знаєте яка кількість супутників літає над нами ? Не вийде його звинуватити нас , бо , всі все бачать з космосу.
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18.08.2024 23:02 Відповісти
Більша частина з них вийде з ладу від електромагнітного імпульсу. Захід звісно знатиме, що був ядерний вибух, та кацапам головне зліпить якусь брехню для своїх союзників , Китаю та Індії
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18.08.2024 23:24 Відповісти
Хто тобі дасть військову допомогу, якщо ти зі своїми слугами урода з кожної праски про переговори патякаєш???
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18.08.2024 21:57 Відповісти
А ти їм хабаря запропонуй, чи відкат чому вас там в Трускавці вчили
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18.08.2024 21:57 Відповісти
Думаєте на заході не беруть на такому рівні, просто там уже занесли корпорації які зав'язанні на ресурсах від орків і виробництві в Китаї ....

там взятки офіційно даються через систему лобіювання та спонсорство на виборах
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18.08.2024 23:56 Відповісти
А перестати мародьорити,для пришвидченя допомоги,як радила порохоботка Пріцкер від імені тих,хто надає цю допомогу нє? Руки і мозговніна зє мабуть тільки і здатні щоб гроші хапати і хером по клавішах стукати.
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18.08.2024 22:03 Відповісти
Нам потрібно всяких дмитруків закопати разом з "великим будівництвом"
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18.08.2024 22:06 Відповісти
Закопати зє - зникнуть і дмитруки з гетьманцевими послід Деркача,Сивковича.
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19.08.2024 01:18 Відповісти
Допомога потрібна - бо помирають не високопосадовці а хлопці в окопах
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18.08.2024 22:08 Відповісти
Да за это к стенке мало. В то время как Штаты дают тока на оборону, дурбыцал в два-три присеста аннулирует годовой запас военки. Такое же было и в прошлом году, а потом с октября дурак побирался по май.
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18.08.2024 22:21 Відповісти
А сейчас в Штатах выборы намечаются, могут быть задержки с поставками оружия, разве дурак не просчитывал перед курской аферой все риски.
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18.08.2024 22:23 Відповісти
Жартуєте? Наш Боневтік Гросмейстерський надзвичайно розумний! Якщо йому дати достатньо часу на роздуми, то він, поза всяким сумнівом, зуміє полічити усі свої пальці. Можливо, навіть і ті, що на ногах.
Але тоді вже йому роззутися доведеться...
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19.08.2024 00:36 Відповісти
А до Курська ми типу пресували кацапів по всіх напрямках - так само відступало всюду! Я так бачу якби Курську операцію очолив Порошенко з Залужним, то ви вже замахалися би хвалити стратегічний геній...
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19.08.2024 01:52 Відповісти
Нам потрібне пришвидшення постачання від партнерів

Бери!
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18.08.2024 22:14 Відповісти
Йому сниться віла в Італії, дача в Криму і (зрідка) скумбрія по 8.
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18.08.2024 22:49 Відповісти

І ще - оплески, багато оплесків... А він такий стоїть за фортепіано і виконує "В травє сідєл кузнєчік" лише йому притаманною технікою.
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19.08.2024 00:32 Відповісти
Вот что здесь бывает ЗА ПРАВДУ.
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22.08.2024 06:13 Відповісти
Сапсан? Его мучали еще с Ющенка, вот всех с него начиная и спрашивай!
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19.08.2024 01:54 Відповісти
Таку ракету українські зброярі розробили ще в 2016 році. Йдеться про вітчизняний комплекс «Грім-2», який мав замінити на озброєнні ЗСУ морально застарілий радянський комплекс «Точка-У», здатний уражувати цілі на відстані до 150 км. Проєкт комплексу розробили ще у 2013 році... https://chas.news/current/grim-yakii-tak-i-ne-prolunav-ukrainski-zbroyari-sche-u-2016-rotsi-zrobili-raketi-zdatni-uraziti-krimskii-mist

Но виноват всё равно "Ющенко", ведь его пчёлы тебе мозг выели.
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22.08.2024 06:11 Відповісти
І що ти зкопіював з якоїсь помийки? Нашим президентам Сапсан нафіг не потрібний був, вговорили Саудитів, для них модифікували його і назвали Грім-2, но в адекватні сроки нічого не зробили і знову почали надіятись на державу. Но Ющенко і інші президенти взагалі не при чому =(
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22.08.2024 14:18 Відповісти
Историю создания Грома-2 (Сапсан) ты читать не хочешь или не способен осилить. За 2019-2021 г. планировалось сделать 200 ракет к этому комплексу и не менее десятка пусковых установок, но деньги на это главзебил в асфальт закатал по приказу Ху#ла. Так тебе понятно???
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22.08.2024 17:26 Відповісти
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії , а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року. У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів. В лютому 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) дивізіон ОТРК «Сапсан». Дослідний дивізіон мав бути скороченого складу та складатися з елементів, потрібних для випробувань: одна дослідна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F батарея та елементи управління дивізіоном оперативно-тактичного комплексу. А с осени 2019 до февраля 2021 г. ни одной грн на этот комплекс выделено не было.
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22.08.2024 18:00 Відповісти
Я стежив за чим чудом ще з часів Ющенка, не треба мені ці бредові вирізки копіювати. В них немає ні однієї зібранної ракети, но вже готові були 200 ракет кліпати, клоуни. Не хочу спорити, припустим Зєля грошей не дав, так а що Саудити? Чи вони тоже не дурні за мильний пузирь платити?! Розробка більше 5 років це зараз взагалі дорога в нікуди...
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22.08.2024 19:53 Відповісти
Клоун голимый, ты за Борисфеном может при Ющенко и следил, но из-за стакана...
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22.08.2024 20:54 Відповісти
"Моя вундервафля". Ну ты и выперднул. Эта вундервафля стёрла бы центр мааацквы с лица Земли ещё в феврале 2022 г., если бы таки дебилы как ты, не выбрали агента Ху#ла- Янелоха.
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23.08.2024 07:15 Відповісти
Ну ось, не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. А я ему форы давал на 2-3 дня. Ну чьо зебил такой предсказуемый, наполеон хренов, тока дайте ему оружие. Мож после этого мясного, ненужного штурма амеры уйдут дурака.
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18.08.2024 22:17 Відповісти
Амери - ні! Самим доведеться.
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19.08.2024 01:20 Відповісти
А що телешмарахвон вже дивляться в країнах НАТО? І вони дивляться кожне цього відео? Чи не занадто самовпевнений?
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18.08.2024 22:27 Відповісти
Західні партнери читають телеграм? Або для кого це блюватиння записують кожного вечора? Зебіли й так в тонусі, їх з гіпнозу тільки електрошоком можна вивести
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18.08.2024 22:28 Відповісти
Зупини ліві потоки, бовдуре
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18.08.2024 22:48 Відповісти
Спробуйте купувати. Піде швидше. Гарантую.
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18.08.2024 22:48 Відповісти
Західним партнерам України вже більше як два роки потрібне пришвидшене очищення української влади від корупціонерів, та рашистської агентури , на що "зепоцріот" відверто ...ложив...
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18.08.2024 23:00 Відповісти
Знову кацапський блазень всі свої висери несе через кацапський телеграм.
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19.08.2024 04:21 Відповісти
Для обращения к партнерам существуют дипломатические каналы, они видосики не смотрят...
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19.08.2024 09:21 Відповісти
 
 