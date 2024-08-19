Оккупант-байкер что есть духу убегает, бросив своего товарища, в которого попал дрон. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе попал в оккупанта, который вместе со своим товарищем ехал по полю на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после атаки беспилотника мотоцикл загорелся, а его водитель, крутился на земле и махал руками и ногами. Второй мотоциклист со всех ног умчался подальше от места атаки БПЛА.
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