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Новости Видео Война
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Оккупант-байкер что есть духу убегает, бросив своего товарища, в которого попал дрон. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе попал в оккупанта, который вместе со своим товарищем ехал по полю на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после атаки беспилотника мотоцикл загорелся, а его водитель, крутился на земле и махал руками и ногами. Второй мотоциклист со всех ног умчался подальше от места атаки БПЛА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин на поле боя смотрит на своего раненого приспешника и убегает. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) русский мир (614) мотоцикл (76) дроны (3917)


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Топ комментарии
+9
Русские своих не бросают. Серия 100500.
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19.08.2024 10:47
+4
Чудовий нижній брейк...
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19.08.2024 11:09
+4
"І літящій вдаль ангіл.."
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19.08.2024 11:20
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Русские своих не бросают. Серия 100500.
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19.08.2024 10:47 Ответить
"І літящій вдаль ангіл.."
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19.08.2024 11:20 Ответить
Тікає - може шось занюхав? - смерть
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19.08.2024 10:54 Ответить
Чудовий нижній брейк...
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19.08.2024 11:09 Ответить
- Чого крутишся? Чого кричиш? Мабуть боляче? А вдома-б просто перепив і не прокинувся...
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19.08.2024 11:43 Ответить
а де міни де кулемети? якого хріна орки заскакують на тих драндулетах аж в українські окопи?
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19.08.2024 11:28 Ответить
Поїдь і вистав! У тебе ж їх багато! Заодно за одним з кулеметів посидиш!
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19.08.2024 11:42 Ответить
Міни видають по дві штуки в одні руки. На добу
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19.08.2024 11:42 Ответить
Break dance with the dead.
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19.08.2024 13:35 Ответить
Щоб тобою так теліпало до ста років .
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19.08.2024 13:58 Ответить
 
 