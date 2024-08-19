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Окупант-байкер чимдуж тікає, покинувши свого поплічника, у якого поцілив дрон. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у окупанта, який разом із своїм поплічником, їхав полем на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після атаки безпілотника мотоцикл загорівся, а його водій, крутився на землі та махав руками і ногами. Інший мотоцикліст щодуху помчав подалі від місця атаки БПЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин на полі бою дивиться на свого пораненого поплічника і тікає. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) русский мир (452) мотоцикл (81) дрони (4699)


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Топ коментарі
+9
Русские своих не бросают. Серия 100500.
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19.08.2024 10:47
+4
Чудовий нижній брейк...
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19.08.2024 11:09
+4
"І літящій вдаль ангіл.."
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19.08.2024 11:20
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Русские своих не бросают. Серия 100500.
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19.08.2024 10:47 Відповісти
"І літящій вдаль ангіл.."
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19.08.2024 11:20 Відповісти
Тікає - може шось занюхав? - смерть
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19.08.2024 10:54 Відповісти
Чудовий нижній брейк...
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19.08.2024 11:09 Відповісти
- Чого крутишся? Чого кричиш? Мабуть боляче? А вдома-б просто перепив і не прокинувся...
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19.08.2024 11:43 Відповісти
а де міни де кулемети? якого хріна орки заскакують на тих драндулетах аж в українські окопи?
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19.08.2024 11:28 Відповісти
Поїдь і вистав! У тебе ж їх багато! Заодно за одним з кулеметів посидиш!
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19.08.2024 11:42 Відповісти
Міни видають по дві штуки в одні руки. На добу
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19.08.2024 11:42 Відповісти
Break dance with the dead.
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19.08.2024 13:35 Відповісти
Щоб тобою так теліпало до ста років .
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19.08.2024 13:58 Відповісти
 
 