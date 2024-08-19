Окупант-байкер чимдуж тікає, покинувши свого поплічника, у якого поцілив дрон. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у окупанта, який разом із своїм поплічником, їхав полем на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після атаки безпілотника мотоцикл загорівся, а його водій, крутився на землі та махав руками і ногами. Інший мотоцикліст щодуху помчав подалі від місця атаки БПЛА.
Топ коментарі
+9 Ирина #588911
показати весь коментар19.08.2024 10:47
+4 WRX WRX
показати весь коментар19.08.2024 11:09
+4 Леонід #587957
показати весь коментар19.08.2024 11:20
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина #588911
показати весь коментар19.08.2024 10:47 Відповісти Мені подобається 9
Леонід #587957
показати весь коментар19.08.2024 11:20 Відповісти Мені подобається 4
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.08.2024 10:54 Відповісти Мені подобається 2
WRX WRX
показати весь коментар19.08.2024 11:09 Відповісти Мені подобається 4
Яр Холодний
показати весь коментар19.08.2024 11:43 Відповісти Мені подобається 3
Vik Tor #521724
показати весь коментар19.08.2024 11:28 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар19.08.2024 11:42 Відповісти Мені подобається 3
Ярослав Кийко
показати весь коментар19.08.2024 11:42 Відповісти Мені подобається 0
Боря Ульман
показати весь коментар19.08.2024 13:35 Відповісти Мені подобається 1
Сергій Малецький
показати весь коментар19.08.2024 13:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль