Окупант-байкер чимдуж тікає, покинувши свого поплічника, у якого поцілив дрон. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у окупанта, який разом із своїм поплічником, їхав полем на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після атаки безпілотника мотоцикл загорівся, а його водій, крутився на землі та махав руками і ногами. Інший мотоцикліст щодуху помчав подалі від місця атаки БПЛА.

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