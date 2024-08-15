Росіянин на полі бою дивиться на свого пораненого поплічника і тікає. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військослужбовець не надає допомоги своєму пораненому поплічнику.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, на записі видно, що поранений лежить обабіч стежки по якій біжить окупант. Уцілілий загарбник пробігає повз тіло, навіть не зменшивши швидкості. Через кілька метрів все є зупинився і, подивившись на тіло, побіг далі.

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