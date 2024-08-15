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Новини Відео Війна
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Росіянин на полі бою дивиться на свого пораненого поплічника і тікає. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військослужбовець не надає допомоги своєму пораненому поплічнику.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, на записі видно, що поранений лежить обабіч стежки по якій біжить окупант. Уцілілий загарбник пробігає повз тіло, навіть не зменшивши швидкості. Через кілька метрів все є зупинився і, подивившись на тіло, побіг далі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, тікаючи від БПЛА, на ходу викидає із автомобіля чорні мішки із тілами своїх поплічників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) русский мир (452)


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Топ коментарі
+13
ванька памагі-Бог поможет...
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15.08.2024 10:54
+7
"Русские сваих не брасают! Ани их "кидают"!"
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15.08.2024 10:55
+5
Ну - його можна зрозуміть - поки буде надавать допомогу на місці чи відтягувать до недалеко ростучого дерева (в укриття) - може прилетіть ударний дрон І тоді їм обом "карачун" буде Психологію теж враховувать треба!
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15.08.2024 10:58
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ванька памагі-Бог поможет...
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15.08.2024 10:54 Відповісти
Рішив шо діло швах
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15.08.2024 10:55 Відповісти
Ну - його можна зрозуміть - поки буде надавать допомогу на місці чи відтягувать до недалеко ростучого дерева (в укриття) - може прилетіть ударний дрон І тоді їм обом "карачун" буде Психологію теж враховувать треба!
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15.08.2024 10:58 Відповісти
І я за те - на віині доля секунди вирішує - смерть чи життя
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15.08.2024 11:01 Відповісти
Он не просто посмотрел и пробежал мимо, а пообщался с раненным, мы не знаем, о чем они договорились.
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15.08.2024 12:11 Відповісти
Сходить на бл*дки.
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15.08.2024 12:38 Відповісти
"Русские сваих не брасают! Ани их "кидают"!"
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15.08.2024 10:55 Відповісти
То не свій просто )) Один припустимо бурят, другий удмурт ...
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15.08.2024 11:06 Відповісти
а може з молодих ришпублік Луганди чи Дамбабве )))
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15.08.2024 12:10 Відповісти
Тих колаборантів вже давно вибили, вони давно вже рідкість, тільки дуже непридатні залишились. Ось так сруський мір перемелює телепнів чоловічого роду і асимілює жіноче населення з дітьми.
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15.08.2024 14:42 Відповісти
ще не усіх, сьогодні бачив у Телезі кіно, як одні обдроченці 3,14здять іншого на вулиці столиці Домбабве за ДТП )))
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15.08.2024 20:02 Відповісти
ось )) https://t.me/kazansky2017/12943
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15.08.2024 20:04 Відповісти
Ви змогли відкрити та подивитися те відео, яке я викладав нещодавно, де два орки несли пораненого і потім просто викинули його разом із ношами?
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15.08.2024 11:11 Відповісти
Всім, кому подобається ліквідація кацапів дронами, пропоную подивитися гарне відео на цілих 1.5 години:

https://www.youtube.com/watch?v=p_eoVNu9iec
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15.08.2024 11:17 Відповісти
Та такх сюжетів зараз повно! Може й бачив
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15.08.2024 11:20 Відповісти
Охота на виродків.

До рук ЗСУ потрапили списки військових злочинців суджанського районного військомату які приймали участь в захопленні України.

Почались затримання

https://t.me/pecherymordora356
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15.08.2024 10:59 Відповісти
- дай закурить, браток!
- да, пашол ти!
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15.08.2024 11:16 Відповісти
...Ваня! Помоги!
- Бабло при себе?
--Нет, на карточке
--Пшёл нах!
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15.08.2024 11:20 Відповісти
Хай подякує, що не добив...
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15.08.2024 11:25 Відповісти
Спужалсі!
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15.08.2024 11:37 Відповісти
Sic transit gloria mundi (с лат. - «Так проходит слава мирская» - блеф-пустота.. а пА-руzzки - тупо понты)
..рушится многовековая, ничем не подтверждённая (кроме "чесного слова" кацапа)))) легенда про пабежателей дИдов-спецназ... (когда москаль "воюет" не на стороне Украинцев-Козаков), и "цветёт и пахнет" правда про реальные голубые) береты московии-кадырстана..
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15.08.2024 11:37 Відповісти
Ну як він поможе , бачили який у нього важкий баул .
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15.08.2024 11:46 Відповісти
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15.08.2024 11:50 Відповісти
Тіпа - я, тебе, ничего не должен.
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15.08.2024 12:08 Відповісти
На мгновенние у пробегающего кацапа мелькнула мысль-"О,"трехсотый".Мож берцы с него снять?"
Он остановился на мгновенье,пригляделся и подумав-"Не,не мой размер.Ну его нах" побежал дальше.
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15.08.2024 12:34 Відповісти
Таня Адамс:

Новости из запоребрика. Из поезда находу выпал пассажир, а попутчики просто допили пиво пассажира))

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«Мы, друзья, перелетные птицы»

Пассажиры допили пиво выпавшего на ходу из электрички гражданина.

Это новость из Подмосковья затмила события в Курске, выборы в США и возможную войну с Ираном.

В этой новости вся наша Россия.

Никто не стал дергать стоп-кран, звонить в полицию, искать кондуктора. Зачем? Он же уже выпал.

Электричка обратно все равно не поедет. А пиво - вот оно. Стоит себе бесхозным и покорно ждет своей участи.

Жара. Август. Пиво.

И ведь наверняка кто-то сказал первым:
- Мужика уже не вернешь. А летел он красиво. Сшибая столбы и деревья. Давайте помянем.

И завязывается разговор. Кто-то вспоминает подобный случай во Ржеве. Но там из самолета только.

Кто-то - как в армии бегал в самоволку и потом чистил зубной щеткой плац.

Кто-то расскажет о любовных приключениях, кто-то - о грибах, которые в этот год валом валят.

И образуется гражданское сообщество. И все благодаря неведомому гражданину, решившему выкинуть окурок и открывшему для этих целей дверь тамбура.

Кем он был, одному богу теперь известно. Но не жадным, это факт, который трудно оспорить.

И когда электричка подходит к своему Ярославскому или Курскому вокзалу кто-то обязательно скажет на прощание:
- Бывайте, мужики. Бог даст, еще увидимся. Москва - город маленький.

А выпавшего гражданина утром найдут грибники, вытащат из кармана его пиджака пачку сигарет, сядут кружком, закурят. И кто-то обязательно скажет, пуская колечки дыма в утреннюю синь:
- Не повезло.

И они разойдутся в разные стороны. потому что собирать грибы надо в тишине и одиночестве.

И только тогда вам повезет найти большой белый гриб и выложить его фотку в Сети.

Автор Дмитрий Зотиков
https://t.me/tanya_adams/7173
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15.08.2024 14:04 Відповісти
-- "Бро, стой! Принеси пивасик!"
-- "Ща я мигом!"
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16.08.2024 12:27 Відповісти
 
 