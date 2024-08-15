Россиянин на поле боя смотрит на своего раненого приспешника и убегает. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военнослужащий не оказывает помощь своему раненому соратнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что раненый лежит вдоль тропы по которой бежит оккупант. Уцелевший захватчик пробегает мимо тела, даже не сбавив скорости. Через несколько метров все же остановился и, посмотрев на тело, побежал дальше.

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