Россиянин на поле боя смотрит на своего раненого приспешника и убегает. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский военнослужащий не оказывает помощь своему раненому соратнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что раненый лежит вдоль тропы по которой бежит оккупант. Уцелевший захватчик пробегает мимо тела, даже не сбавив скорости. Через несколько метров все же остановился и, посмотрев на тело, побежал дальше.
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+13 Александр Чуднивец #474549
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https://www.youtube.com/watch?v=p_eoVNu9iec
До рук ЗСУ потрапили списки військових злочинців суджанського районного військомату які приймали участь в захопленні України.
Почались затримання
https://t.me/pecherymordora356
- да, пашол ти!
- Бабло при себе?
--Нет, на карточке
--Пшёл нах!
..рушится многовековая, ничем не подтверждённая (кроме "чесного слова" кацапа)))) легенда про пабежателей дИдов-спецназ... (когда москаль "воюет" не на стороне Украинцев-Козаков), и "цветёт и пахнет" правда про реальные голубые) береты московии-кадырстана..
Он остановился на мгновенье,пригляделся и подумав-"Не,не мой размер.Ну его нах" побежал дальше.
Новости из запоребрика. Из поезда находу выпал пассажир, а попутчики просто допили пиво пассажира))
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«Мы, друзья, перелетные птицы»
Пассажиры допили пиво выпавшего на ходу из электрички гражданина.
Это новость из Подмосковья затмила события в Курске, выборы в США и возможную войну с Ираном.
В этой новости вся наша Россия.
Никто не стал дергать стоп-кран, звонить в полицию, искать кондуктора. Зачем? Он же уже выпал.
Электричка обратно все равно не поедет. А пиво - вот оно. Стоит себе бесхозным и покорно ждет своей участи.
Жара. Август. Пиво.
И ведь наверняка кто-то сказал первым:
- Мужика уже не вернешь. А летел он красиво. Сшибая столбы и деревья. Давайте помянем.
И завязывается разговор. Кто-то вспоминает подобный случай во Ржеве. Но там из самолета только.
Кто-то - как в армии бегал в самоволку и потом чистил зубной щеткой плац.
Кто-то расскажет о любовных приключениях, кто-то - о грибах, которые в этот год валом валят.
И образуется гражданское сообщество. И все благодаря неведомому гражданину, решившему выкинуть окурок и открывшему для этих целей дверь тамбура.
Кем он был, одному богу теперь известно. Но не жадным, это факт, который трудно оспорить.
И когда электричка подходит к своему Ярославскому или Курскому вокзалу кто-то обязательно скажет на прощание:
- Бывайте, мужики. Бог даст, еще увидимся. Москва - город маленький.
А выпавшего гражданина утром найдут грибники, вытащат из кармана его пиджака пачку сигарет, сядут кружком, закурят. И кто-то обязательно скажет, пуская колечки дыма в утреннюю синь:
- Не повезло.
И они разойдутся в разные стороны. потому что собирать грибы надо в тишине и одиночестве.
И только тогда вам повезет найти большой белый гриб и выложить его фотку в Сети.
Автор Дмитрий Зотиков
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-- "Ща я мигом!"