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Новости Видео Война
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Россиянин на поле боя смотрит на своего раненого приспешника и убегает. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военнослужащий не оказывает помощь своему раненому соратнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что раненый лежит вдоль тропы по которой бежит оккупант. Уцелевший захватчик пробегает мимо тела, даже не сбавив скорости. Через несколько метров все же остановился и, посмотрев на тело, побежал дальше.

Также смотрите: Оккупант лбом сбивает дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) русский мир (614)


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Топ комментарии
+13
ванька памагі-Бог поможет...
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15.08.2024 10:54
+7
"Русские сваих не брасают! Ани их "кидают"!"
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15.08.2024 10:55
+5
Ну - його можна зрозуміть - поки буде надавать допомогу на місці чи відтягувать до недалеко ростучого дерева (в укриття) - може прилетіть ударний дрон І тоді їм обом "карачун" буде Психологію теж враховувать треба!
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15.08.2024 10:58
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ванька памагі-Бог поможет...
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15.08.2024 10:54 Ответить
Рішив шо діло швах
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15.08.2024 10:55 Ответить
Ну - його можна зрозуміть - поки буде надавать допомогу на місці чи відтягувать до недалеко ростучого дерева (в укриття) - може прилетіть ударний дрон І тоді їм обом "карачун" буде Психологію теж враховувать треба!
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15.08.2024 10:58 Ответить
І я за те - на віині доля секунди вирішує - смерть чи життя
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15.08.2024 11:01 Ответить
Он не просто посмотрел и пробежал мимо, а пообщался с раненным, мы не знаем, о чем они договорились.
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15.08.2024 12:11 Ответить
Сходить на бл*дки.
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15.08.2024 12:38 Ответить
"Русские сваих не брасают! Ани их "кидают"!"
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15.08.2024 10:55 Ответить
То не свій просто )) Один припустимо бурят, другий удмурт ...
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15.08.2024 11:06 Ответить
а може з молодих ришпублік Луганди чи Дамбабве )))
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15.08.2024 12:10 Ответить
Тих колаборантів вже давно вибили, вони давно вже рідкість, тільки дуже непридатні залишились. Ось так сруський мір перемелює телепнів чоловічого роду і асимілює жіноче населення з дітьми.
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15.08.2024 14:42 Ответить
ще не усіх, сьогодні бачив у Телезі кіно, як одні обдроченці 3,14здять іншого на вулиці столиці Домбабве за ДТП )))
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15.08.2024 20:02 Ответить
ось )) https://t.me/kazansky2017/12943
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15.08.2024 20:04 Ответить
Ви змогли відкрити та подивитися те відео, яке я викладав нещодавно, де два орки несли пораненого і потім просто викинули його разом із ношами?
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15.08.2024 11:11 Ответить
Всім, кому подобається ліквідація кацапів дронами, пропоную подивитися гарне відео на цілих 1.5 години:

https://www.youtube.com/watch?v=p_eoVNu9iec
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15.08.2024 11:17 Ответить
Та такх сюжетів зараз повно! Може й бачив
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15.08.2024 11:20 Ответить
Охота на виродків.

До рук ЗСУ потрапили списки військових злочинців суджанського районного військомату які приймали участь в захопленні України.

Почались затримання

https://t.me/pecherymordora356
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15.08.2024 10:59 Ответить
- дай закурить, браток!
- да, пашол ти!
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15.08.2024 11:16 Ответить
...Ваня! Помоги!
- Бабло при себе?
--Нет, на карточке
--Пшёл нах!
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15.08.2024 11:20 Ответить
Хай подякує, що не добив...
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15.08.2024 11:25 Ответить
Спужалсі!
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15.08.2024 11:37 Ответить
Sic transit gloria mundi (с лат. - «Так проходит слава мирская» - блеф-пустота.. а пА-руzzки - тупо понты)
..рушится многовековая, ничем не подтверждённая (кроме "чесного слова" кацапа)))) легенда про пабежателей дИдов-спецназ... (когда москаль "воюет" не на стороне Украинцев-Козаков), и "цветёт и пахнет" правда про реальные голубые) береты московии-кадырстана..
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15.08.2024 11:37 Ответить
Ну як він поможе , бачили який у нього важкий баул .
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15.08.2024 11:46 Ответить
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15.08.2024 11:50 Ответить
Тіпа - я, тебе, ничего не должен.
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15.08.2024 12:08 Ответить
На мгновенние у пробегающего кацапа мелькнула мысль-"О,"трехсотый".Мож берцы с него снять?"
Он остановился на мгновенье,пригляделся и подумав-"Не,не мой размер.Ну его нах" побежал дальше.
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15.08.2024 12:34 Ответить
Таня Адамс:

Новости из запоребрика. Из поезда находу выпал пассажир, а попутчики просто допили пиво пассажира))

---------

«Мы, друзья, перелетные птицы»

Пассажиры допили пиво выпавшего на ходу из электрички гражданина.

Это новость из Подмосковья затмила события в Курске, выборы в США и возможную войну с Ираном.

В этой новости вся наша Россия.

Никто не стал дергать стоп-кран, звонить в полицию, искать кондуктора. Зачем? Он же уже выпал.

Электричка обратно все равно не поедет. А пиво - вот оно. Стоит себе бесхозным и покорно ждет своей участи.

Жара. Август. Пиво.

И ведь наверняка кто-то сказал первым:
- Мужика уже не вернешь. А летел он красиво. Сшибая столбы и деревья. Давайте помянем.

И завязывается разговор. Кто-то вспоминает подобный случай во Ржеве. Но там из самолета только.

Кто-то - как в армии бегал в самоволку и потом чистил зубной щеткой плац.

Кто-то расскажет о любовных приключениях, кто-то - о грибах, которые в этот год валом валят.

И образуется гражданское сообщество. И все благодаря неведомому гражданину, решившему выкинуть окурок и открывшему для этих целей дверь тамбура.

Кем он был, одному богу теперь известно. Но не жадным, это факт, который трудно оспорить.

И когда электричка подходит к своему Ярославскому или Курскому вокзалу кто-то обязательно скажет на прощание:
- Бывайте, мужики. Бог даст, еще увидимся. Москва - город маленький.

А выпавшего гражданина утром найдут грибники, вытащат из кармана его пиджака пачку сигарет, сядут кружком, закурят. И кто-то обязательно скажет, пуская колечки дыма в утреннюю синь:
- Не повезло.

И они разойдутся в разные стороны. потому что собирать грибы надо в тишине и одиночестве.

И только тогда вам повезет найти большой белый гриб и выложить его фотку в Сети.

Автор Дмитрий Зотиков
https://t.me/tanya_adams/7173
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15.08.2024 14:04 Ответить
-- "Бро, стой! Принеси пивасик!"
-- "Ща я мигом!"
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16.08.2024 12:27 Ответить
 
 