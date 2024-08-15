Оккупант лбом сбивает дрон. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки украинского дрона на российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что при приближении дрона, оккупант сделал встречное движение головой, попав в дрона. Когда развеялся дым, стало видно, что россиянин, как ни в чем не бывало идет в ближайшие заросли.

"Просто безумные кадры от воина 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого! Российский оккупант прекрасно видит украинский FPV-дрон, который прилетел по его душу. Но не убегает, не прячется, а упорно ждет смертельного столкновения. В результате берет дрон "на Одессу" и как в зомби-муви идет умирать под ближайшее дерево", - отмечается в комментарии к публикации.

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