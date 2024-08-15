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Новости Видео Война
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Оккупант лбом сбивает дрон. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки украинского дрона на российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что при приближении дрона, оккупант сделал встречное движение головой, попав в дрона. Когда развеялся дым, стало видно, что россиянин, как ни в чем не бывало идет в ближайшие заросли.

"Просто безумные кадры от воина 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого! Российский оккупант прекрасно видит украинский FPV-дрон, который прилетел по его душу. Но не убегает, не прячется, а упорно ждет смертельного столкновения. В результате берет дрон "на Одессу" и как в зомби-муви идет умирать под ближайшее дерево", - отмечается в комментарии к публикации.

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Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Топ комментарии
+13
Усе життя тренувався - пляшки об голову розбивав. Ну і у фонтанах такі не тонуть.
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15.08.2024 09:31
+11
В лобову атаку на дрон пішов як дідиваєвалє.
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15.08.2024 09:32
+10
...прикольний цирковий номер
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15.08.2024 09:23
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...прикольний цирковий номер
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15.08.2024 09:23 Ответить
Незрозумів, як макітра ціла залишилася?...
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15.08.2024 09:29 Ответить
Кацап як півень - може ще довго жити без голови. Їм так навіть легше.
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15.08.2024 12:51 Ответить
Усе життя тренувався - пляшки об голову розбивав. Ну і у фонтанах такі не тонуть.
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15.08.2024 09:31 Ответить
Це мабуть термінатор...Вже нарожали термінаторів...
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15.08.2024 09:31 Ответить
В лобову атаку на дрон пішов як дідиваєвалє.
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15.08.2024 09:32 Ответить
а бил би мозг-магло бить і сатрясєніє...
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15.08.2024 09:38 Ответить
так він живий і ще й бодро поліз в кущі. слабий зяряд...
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15.08.2024 09:42 Ответить
У бронік попав.
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15.08.2024 09:45 Ответить
Так рухливо і бодро не біжать в кущі помирати .
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15.08.2024 10:08 Ответить
будь-який пєтУх, навіть без голови, може пробігти кількадесят метрів.. коли нема мізків, виключно на адреналіні та рефлексах..
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15.08.2024 10:21 Ответить
в нього з ранку видать буде сильна мігрєнь...
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15.08.2024 10:48 Ответить
Був відос давній , як п'яний чувак пригнув з 9 поверху потім встав і пішов ...метрів 20 ..
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15.08.2024 16:53 Ответить
він не в дрон лобом, а повз дрон стрибнув
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15.08.2024 20:56 Ответить
Дункан Маклауд из Орска.
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15.08.2024 21:46 Ответить
 
 