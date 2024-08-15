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Окупант лобом збиває дрон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки українського дрона на російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що при наближенні дрона, окупант зробив зустрічний рух головою, влучивши у дрона. Коли розвіявся дим, стало видно, що росіянин, наче нічого й не сталося йде у найближчі зарослі.

"Просто шалені кадри від воїна 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького! Російський окупант чудово бачить український FPV-дрон, який прилетів по його душу. Але не тікає, не ховається, а вперто чекає на смертельне зіткнення. У результаті бере дрон "на Одесу" і як у зомбі-муві йде вмирати під найближче дерево", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант став одноногим після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4695)


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Топ коментарі
+13
Усе життя тренувався - пляшки об голову розбивав. Ну і у фонтанах такі не тонуть.
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15.08.2024 09:31
+11
В лобову атаку на дрон пішов як дідиваєвалє.
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15.08.2024 09:32
+10
...прикольний цирковий номер
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15.08.2024 09:23
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...прикольний цирковий номер
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15.08.2024 09:23 Відповісти
Незрозумів, як макітра ціла залишилася?...
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15.08.2024 09:29 Відповісти
Кацап як півень - може ще довго жити без голови. Їм так навіть легше.
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15.08.2024 12:51 Відповісти
Усе життя тренувався - пляшки об голову розбивав. Ну і у фонтанах такі не тонуть.
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15.08.2024 09:31 Відповісти
Це мабуть термінатор...Вже нарожали термінаторів...
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15.08.2024 09:31 Відповісти
В лобову атаку на дрон пішов як дідиваєвалє.
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15.08.2024 09:32 Відповісти
а бил би мозг-магло бить і сатрясєніє...
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15.08.2024 09:38 Відповісти
так він живий і ще й бодро поліз в кущі. слабий зяряд...
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15.08.2024 09:42 Відповісти
У бронік попав.
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15.08.2024 09:45 Відповісти
Так рухливо і бодро не біжать в кущі помирати .
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15.08.2024 10:08 Відповісти
будь-який пєтУх, навіть без голови, може пробігти кількадесят метрів.. коли нема мізків, виключно на адреналіні та рефлексах..
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15.08.2024 10:21 Відповісти
в нього з ранку видать буде сильна мігрєнь...
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15.08.2024 10:48 Відповісти
Був відос давній , як п'яний чувак пригнув з 9 поверху потім встав і пішов ...метрів 20 ..
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15.08.2024 16:53 Відповісти
він не в дрон лобом, а повз дрон стрибнув
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15.08.2024 20:56 Відповісти
Дункан Маклауд из Орска.
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15.08.2024 21:46 Відповісти
 
 