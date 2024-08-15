Окупант лобом збиває дрон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки українського дрона на російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що при наближенні дрона, окупант зробив зустрічний рух головою, влучивши у дрона. Коли розвіявся дим, стало видно, що росіянин, наче нічого й не сталося йде у найближчі зарослі.

"Просто шалені кадри від воїна 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького! Російський окупант чудово бачить український FPV-дрон, який прилетів по його душу. Але не тікає, не ховається, а вперто чекає на смертельне зіткнення. У результаті бере дрон "на Одесу" і як у зомбі-муві йде вмирати під найближче дерево", - зазначається у коментарі до публікації.

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