Взрыв раздался на нефтехимическом заводе в российском Башкортостане. ВИДЕО

На нефтехимическом заводе в российской Башкирии прогремел взрыв. Возник пожар.

Об этом сообщает издание ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

По данным росСМИ, утром на заводе в городе Стерлитамак проходила продувка трубопровода.

В результате инцидента пострадали 3 человека - 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.

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