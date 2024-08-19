Взрыв раздался на нефтехимическом заводе в российском Башкортостане. ВИДЕО
На нефтехимическом заводе в российской Башкирии прогремел взрыв. Возник пожар.
Об этом сообщает издание ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
По данным росСМИ, утром на заводе в городе Стерлитамак проходила продувка трубопровода.
В результате инцидента пострадали 3 человека - 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.
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Це русскій дух, а башкирія любить русскій духарь.
"Тише! Только не надо им мешать!" 😂👍
.
Так, ближче до Китаю - і архітектура, і звичаї, і кухня , і народні промисли.
А тепер що буряти, що башкірці - алкашня та людожери...