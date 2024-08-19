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Взрыв раздался на нефтехимическом заводе в российском Башкортостане. ВИДЕО

На нефтехимическом заводе в российской Башкирии прогремел взрыв. Возник пожар.

Об этом сообщает издание ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

По данным росСМИ, утром на заводе в городе Стерлитамак проходила продувка трубопровода.

В результате инцидента пострадали 3 человека - 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.

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Автор: 

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Топ комментарии
+10
Ми прадувалі прадувалі і полнастю прадулі прадуваімає.
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19.08.2024 11:07
+9
Ми, як цивілізовані люди, можемо побажати цим прекрасним людям вдихати це на повні груди.
Це русскій дух, а башкирія любить русскій духарь.
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19.08.2024 11:03
+9
В мире животных:

"Тише! Только не надо им мешать!" 😂👍

.
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19.08.2024 11:04
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Ми, як цивілізовані люди, можемо побажати цим прекрасним людям вдихати це на повні груди.
Це русскій дух, а башкирія любить русскій духарь.
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19.08.2024 11:03 Ответить
В мире животных:

"Тише! Только не надо им мешать!" 😂👍

.
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19.08.2024 11:04 Ответить
Рішили не відставати - молодца!
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19.08.2024 11:05 Ответить
Ми прадувалі прадувалі і полнастю прадулі прадуваімає.
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19.08.2024 11:07 Ответить
"ТО не ми!" (Були-б ми - горіло-б краще!)
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19.08.2024 11:19 Ответить
Чудова новина! Потрібно більше таких новин
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19.08.2024 11:22 Ответить
Країна-бензоколонка поступово перетворюється в країну-запальничку.
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19.08.2024 11:22 Ответить
Продувайте, не зупеняйтеся
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19.08.2024 11:24 Ответить
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19.08.2024 11:45 Ответить
«Ми тут с Льохой сідєлі… Нас накрило» - ранок в Башкирії на росії починається з вибухів на нафтохімічному заводі
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19.08.2024 11:56 Ответить
Була в Уфі на початку 90-х на конференції. Таке гарне місто та цікаві люди були. Не російські! Вогонь в них був в очах! Надія! Плани!
Так, ближче до Китаю - і архітектура, і звичаї, і кухня , і народні промисли.

А тепер що буряти, що башкірці - алкашня та людожери...
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19.08.2024 13:39 Ответить
 
 